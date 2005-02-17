|6 April 2006
|Russia
|Кино без границ
|15 June 2006
|Argentina
|11 November 2005
|Austria
|6 April 2006
|Belarus
|6 April 2005
|Belgium
|9 September 2005
|Brazil
|12 May 2006
|Bulgaria
|18 November 2005
|Denmark
|30 May 2007
|Egypt
|7 December 2006
|Estonia
|21 April 2006
|Finland
|16 March 2005
|France
|22 September 2005
|Germany
|4 November 2005
|Great Britain
|24 November 2005
|Greece
|9 December 2005
|Hong Kong
|11 May 2006
|Hungary
|4 November 2005
|Ireland
|27 April 2006
|Israel
|11 November 2005
|Italy
|8 October 2005
|Japan
|6 April 2006
|Kazakhstan
|13 April 2007
|Mexico
|21 July 2005
|Netherlands
|10 March 2006
|Norway
|24 March 2006
|Poland
|18 August 2005
|Portugal
|10 March 2006
|Romania
|27 July 2006
|Singapore
|15 December 2016
|South Korea
|15
|28 April 2006
|Spain
|13 January 2006
|Sweden
|8 December 2005
|Switzerland
|25 November 2005
|Taiwan
|24 August 2006
|Thailand
|6 April 2006
|Ukraine