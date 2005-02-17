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Poster of The Beat That My Heart Skipped
6.9
Kinoafisha Films The Beat That My Heart Skipped
6.9

The Beat That My Heart Skipped

, 2005
De battre mon coeur s est arrete
France / Drama / 18+
Poster of The Beat That My Heart Skipped
6.9

Cast

Romain Duris
Romain Duris
Thomas Seyr
Aure Atika
Aure Atika
Aline
Niels Arestrup
Niels Arestrup
Robert Seyr
Mélanie Laurent
Mélanie Laurent
Minskov's Girlfriend
Jonathan Zaccaï
Fabrice
Emmanuelle Devos
Emmanuelle Devos
Chris
Linh Dan Pham
Miao Lin
Gilles Cohen
Gilles Cohen
Sami
Anton Yakovlev
Minskov
Agnès Aubé
Woman
Director Jacques Audiard
Writer James Toback, Jacques Audiard, Tonino Benacquista
Composer Alexandre Desplat
Cast and Crew

Film details

Country France
Runtime 1 hour 47 minutes
Production year 2005
Online premiere 31 October 2025
World premiere 17 February 2005
Release date
6 April 2006 Russia Кино без границ
15 June 2006 Argentina
11 November 2005 Austria
6 April 2006 Belarus
6 April 2005 Belgium
9 September 2005 Brazil
12 May 2006 Bulgaria
18 November 2005 Denmark
30 May 2007 Egypt
7 December 2006 Estonia
21 April 2006 Finland
16 March 2005 France
22 September 2005 Germany
4 November 2005 Great Britain
24 November 2005 Greece
9 December 2005 Hong Kong
11 May 2006 Hungary
4 November 2005 Ireland
27 April 2006 Israel
11 November 2005 Italy
8 October 2005 Japan
6 April 2006 Kazakhstan
13 April 2007 Mexico
21 July 2005 Netherlands
10 March 2006 Norway
24 March 2006 Poland
18 August 2005 Portugal
10 March 2006 Romania
27 July 2006 Singapore
15 December 2016 South Korea 15
28 April 2006 Spain
13 January 2006 Sweden
8 December 2005 Switzerland
25 November 2005 Taiwan
24 August 2006 Thailand
6 April 2006 Ukraine
Budget €5,300,000
Worldwide Gross $11,757,109
Production Why Not Productions, Sédif Productions, France 3 Cinéma
Also known as
De battre mon coeur s'est arrêté, The Beat That My Heart Skipped, Der wilde Schlag meines Herzens, De battre mon cœur s'est arrêté, De latir mi corazón se ha parado, De tant bategar se m'ha parat el cor, De Tanto Bater Meu Coração Parou, De Tanto Bater o Meu Coração Parou, Det slag mit hjerte sprang over, El latido de mi corazón, Halálos szívdobbanás, Kalbim bir an durdu, Kun sydän lakkaa lyömästä, Libby hehsir pe'ima, Mitt hjärtas förlorade slag, Mitt hjertes tapte slag, Otkucaj koji je moje srce preskocilo, Şi inima mi se opri în loc, Tlkot môjho srdca sa zastavil, Tlukot mého srdce se zastavil, Tutti i battiti del mio cuore, W rytmie serca, Ο χτύπος που έχασε η καρδιά μου, І серце моє завмерло, Мое сердце биться перестало, Сърцето ми спря да бие, 我心遺忘的節奏, 真夜中のピアニスト

Film rating

6.9
Rate 10 votes
7.2 IMDb
Updated 26 December 2023

Quotes

Sami Playing piano is making you flip. Stop it now!
Thomas Seyr Nothing's making me flip. I'm not flipping. I'm having a ball. I feel fantastic, dont' you see? It's important, I'm serious about it.
Sami You gonna make dough from pianos?
Thomas Seyr Not pianos, the piano! It's not about making money, it's about art.
Sami What's in it for us? You coming to meetings all, 'Hi guys, I've been playing piano.' Shit, I'll take up the banjo.
Thomas Seyr It's over your head
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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