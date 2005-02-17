Also known as

De battre mon coeur s'est arrêté, The Beat That My Heart Skipped, Der wilde Schlag meines Herzens, De battre mon cœur s'est arrêté, De latir mi corazón se ha parado, De tant bategar se m'ha parat el cor, De Tanto Bater Meu Coração Parou, De Tanto Bater o Meu Coração Parou, Det slag mit hjerte sprang over, El latido de mi corazón, Halálos szívdobbanás, Kalbim bir an durdu, Kun sydän lakkaa lyömästä, Libby hehsir pe'ima, Mitt hjärtas förlorade slag, Mitt hjertes tapte slag, Otkucaj koji je moje srce preskocilo, Şi inima mi se opri în loc, Tlkot môjho srdca sa zastavil, Tlukot mého srdce se zastavil, Tutti i battiti del mio cuore, W rytmie serca, Ο χτύπος που έχασε η καρδιά μου, І серце моє завмерло, Мое сердце биться перестало, Сърцето ми спря да бие, 我心遺忘的節奏, 真夜中のピアニスト

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