ProductionApocalypso Pictures, The Film Consortium, BBC Film
Also known as
My Summer of Love, Mi verano de amor, Amor de Verão, aşk yazım, Dragoste de-o vară, Lato miłości, Mano meilės vasara, Meu Amor de Verão, Moje leto ljubavi, Mon été d'amour, Rakkauteni kesä, Summer of Love, Szerelmem nyara, Ερωτικό καλοκαίρι, Το καλοκαίρι του έρωτα μου, Мое лето любви, マイ・サマー・オブ・ラブ, 夏日午後的初纏愛戀, 사랑이 찾아온 여름, Моё лето любви
Film rating
6.3
Rate10 votes
6.7IMDb
Updated 1 June 2021
Stills
Quotes
TamsinIf you leave me, I'll kill you.
MonaIf you leave me, I'll kill you... and then I'll kill myself.
ShowtimesCurrently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.