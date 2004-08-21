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Poster of My Summer of Love
6.3
Kinoafisha Films My Summer of Love
6.3

My Summer of Love

, 2004
My Summer of Love
Great Britain / Drama / 18+
Poster of My Summer of Love
6.3

Cast

Natalie Press
Mona
Emily Blunt
Emily Blunt
Tamsin
Paddy Considine
Paddy Considine
Phil
Dean Andrews
Dean Andrews
Ricky
Michel Byrne
Ricky's Wife
Paul Antony-Barber
Tamsin's Father
Lynette Edwards
Tamsin's Mother
Kathryn Sumner
Sadie
Director Pawel Pawlikowski
Writer Helen Cross, Pawel Pawlikowski, Michael Wynne
Composer Alison Goldfrapp, Will Gregory
Cast and Crew

Film details

Country Great Britain
Runtime 1 hour 26 minutes
Production year 2004
Online premiere 28 April 2005
World premiere 21 August 2004
Release date
20 August 2005 Russia Вест
20 August 2005 Belarus
22 June 2005 France
30 June 2005 Germany 12
5 May 2005 Israel
17 June 2005 Italy
20 August 2005 Kazakhstan
8 September 2005 Switzerland
17 June 2005 USA
20 August 2005 Ukraine
MPAA R
Budget 1,700,000 GBP
Worldwide Gross $2,766,976
Production Apocalypso Pictures, The Film Consortium, BBC Film
Also known as
My Summer of Love, Mi verano de amor, Amor de Verão, aşk yazım, Dragoste de-o vară, Lato miłości, Mano meilės vasara, Meu Amor de Verão, Moje leto ljubavi, Mon été d'amour, Rakkauteni kesä, Summer of Love, Szerelmem nyara, Ερωτικό καλοκαίρι, Το καλοκαίρι του έρωτα μου, Мое лето любви, マイ・サマー・オブ・ラブ, 夏日午後的初纏愛戀, 사랑이 찾아온 여름, Моё лето любви

Film rating

6.3
Rate 10 votes
6.7 IMDb
Updated 1 June 2021
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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