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Poster of In Good Company
6.3
Kinoafisha Films In Good Company
6.3

In Good Company

, 2004
In good company
USA / Comedy / 18+
Poster of In Good Company
6.3

Synopsis

A middle-aged ad exec is faced with a new boss who's nearly half his age... and who also happens to be sleeping with his daughter.

Cast

Dennis Quaid
Dennis Quaid
Dan
Topher Grace
Topher Grace
Carter
Scarlett Johansson
Scarlett Johansson
Alex
Selma Blair
Selma Blair
Kimberly
Ty Burrell
Ty Burrell
Enrique Colon
John Cho
John Cho
Clark Gregg
Clark Gregg
Steckle
Zena Grey
David Paymer
David Paymer
Morty
Lauren Tom
Lauren Tom
Kevin Chapman
Kevin Chapman
Marg Helgenberger
Marg Helgenberger
Ann
Director Paul Weitz
Writer Paul Weitz
Composer Stephen Trask
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 20 minutes
Production year 2004
Online premiere 18 February 2005
World premiere 29 December 2004
Release date
3 March 2005 Russia Парадиз 12+
3 March 2005 Belarus
11 May 2005 France
24 March 2005 Germany
18 February 2005 Great Britain
25 March 2005 Italy
3 March 2005 Kazakhstan
15 April 2005 Spain
29 December 2004 USA
3 March 2005 Ukraine
MPAA PG-13
Budget $26,000,000
Worldwide Gross $61,315,215
Production Universal Pictures, Depth of Field
Also known as
In Good Company, Algo más que un jefe, En bonne compagnie, Hyvässä seurassa, Mi nuevo jefe, Reine Chefsache, Babamın kâbusu, Em Boa Companhia, En buena compañía, Gera kompanija, Heas seltskonnas, I godt selskap, I gott sällskap, In Good Company (Algo más que un jefe), In guddo kanpanî, Jó társaság, Poios einai to afentiko, Șef și puțin mai mult, Synergy, U dobrom društvu, Uma Boa Companhia, V dobré společnosti, V dobrej spoločnosti, V dobri družbi, W doborowym towarzystwie, Ποιος είναι το αφεντικό, В добра компания, Крута компанія, Крутая компания, イン・グッド・カンパニー, 大公司小老闆, Szép kis firma, 公私密友, 优势合作

Film rating

6.3
Rate 11 votes
6.4 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Updated 8 December 2020

Quotes

Carter Duryea Dan, you seem to have the perfect marriage. How do you do it?
Dan Foreman You just pick the right one to be in the foxhole with, and then when you're outside of the foxhole you keep your dick in your pants.
Carter Duryea That's poetic.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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