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Poster of The Italian
7.2
Kinoafisha Films The Italian
7.2

The Italian

, 2005
The Italian
Russia / Drama / 18+
Poster of The Italian
7.2

Cast

Nikolay Spiridonov
Vanya Solntsev
Mariya Kuznetsova
Madam
Yury Itskov
Yury Itskov
Direktor
Nikolay Reutov
Grisha
Denis Moiseenko
Kolyan
Andrey Elizarov
Seryy
Aleksandr Sirotkin
Timokha
Vladimir Shipov
Vovan
Polina Vorobyova
Polina Vorobyova
Natakha
Olga Shuvalova
Irka
Director Andrey Kravchuk
Writer Andrey Romanov
Composer Aleksandr Knaifel
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 37 minutes
Production year 2005
World premiere 21 September 2005
Release date
21 September 2005 Russia Панорама Кино
22 November 2005 Belarus
22 November 2005 Kazakhstan
18 January 2007 USA
22 November 2005 Ukraine
MPAA PG-13
Worldwide Gross $2,007,774
Production Lenfilm Studio, Tulos Cinema, Ministry of Culture of the Russian Federation
Also known as
Italyanets, The Italian, Italienaren, Az olasz, Der Italiener, El pequeño Vanya, Italialainen, Italianiec, Italieneren, L'Italien, O Pequeno Italiano, Ο Ιταλός, Итальянец, 이탈리안, この道は母へとつづく, 寻找幸福的起点, Italianetz

Film rating

7.2
Rate 11 votes
7.5 IMDb
Place in the rating
Best Russian Films 
Updated 12 November 2020
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