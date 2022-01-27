Кэрин Элейн Джонсон (Вупи Голдберг) родилась 13 ноября 1955 года в Нью-Йорке. В семье было двое детей. В 17 лет Вупи бросила школу из-за проблем с успеваемостью.

В 1974 году она переехала в Калифорнию, где присоединилась к авангардной театральной труппе. Она часто выступала с комедийными монологами и в жанре импровизации.

В 1982 году актриса дебютировала на большом экране в фильме «Гражданин». Следом Вупи создала свое Spook Show, где она в образе разных персонажей говорила на злободневные темы. Ее выступление увидел актёр Майк Николс, который во многом помог продвижению талантливой актрисы. Она стала с успехом выступать на Бродвее. Ее игра не осталась не замеченной известными режиссёрами. Вскоре она снялась в главной роли в фильме «Цветы лиловых полей», за которую получила свою первую номинацию на премию «Оскар».

В 17 лет Вупи вышла замуж за Элвина Мартина, от которого родила дочь. Через шесть лет семья распалась. В 1986 году актриса вышла замуж во второй раз за голландского оператора Дэвида Классена, но их брак продлился лишь два года. Третьим официальным мужем актрисы стал актёр Лайл Трахтенберг, но и этот союз распался через год.

Не многие актрисы могут похвастаться такой успешной и яркой карьерой. За свою карьеру Вупи сыграла более 150 ролей. Она достигла вершин во всех сферах актёрского искусства: на сцене, телевидении, в кино и на радио. Вупи по праву считается голливудской легендой.