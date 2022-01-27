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Вупи Голдберг

Whoopi Goldberg
Вупи Голдберг
Вупи Голдберг Whoopi Goldberg
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Дата рождения
13 ноября 1955
Возраст
66 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актриса, Продюсер, Сценарист
Место рождения
Челси, Нью-Йорк, США
Рост
165 см
Биография Вупи Голдберг

Кэрин Элейн Джонсон (Вупи Голдберг) родилась 13 ноября 1955 года в Нью-Йорке. В семье было двое детей. В 17 лет Вупи бросила школу из-за проблем с успеваемостью.

В 1974 году она переехала в Калифорнию, где присоединилась к авангардной театральной труппе. Она часто выступала с комедийными монологами и в жанре импровизации.

В 1982 году актриса дебютировала на большом экране в фильме «Гражданин». Следом Вупи создала свое Spook Show, где она в образе разных персонажей говорила на злободневные темы. Ее выступление увидел актёр Майк Николс, который во многом помог продвижению талантливой актрисы. Она стала с успехом выступать на Бродвее. Ее игра не осталась не замеченной известными режиссёрами. Вскоре она снялась в главной роли в фильме «Цветы лиловых полей», за которую получила свою первую номинацию на премию «Оскар».

В 17 лет Вупи вышла замуж за Элвина Мартина, от которого родила дочь. Через шесть лет семья распалась. В 1986 году актриса вышла замуж во второй раз за голландского оператора Дэвида Классена, но их брак продлился лишь два года. Третьим официальным мужем актрисы стал актёр Лайл Трахтенберг, но и этот союз распался через год.

Не многие актрисы могут похвастаться такой успешной и яркой карьерой. За свою карьеру Вупи сыграла более 150 ролей. Она достигла вершин во всех сферах актёрского искусства: на сцене, телевидении, в кино и на радио. Вупи по праву считается голливудской легендой.

Интересные факты о Вупи Голдберг
  • Своё сценическое имя актриса взяла от названия подушки вупи, намекающей на ее склонность к метеоризму.
  • Дочь актрисы Алекс Мартин пошла по стопам мамы и стала актрисой. Вместе с Вупи они снялись в трех фильмах.
  • Актриса бросила курить в 2015 году после сорокалетней зависимости. Также актриса призналась, что употребляла наркотики.
  • В 1991 году Вупи входила в состав жюри Каннского кинофестиваля.
  • Актриса — левша.
  • Некоторое время Вупи владела ночным клубом в Лос-Анджелесе.
  • Она несколько раз вела церемонию вручения кинонаград «Оскар».
  • В школе страдала от дислексии.
Фильмография Вупи Голдберг
Удача
Удача
приключения, анимация, комедия 2022, Испания / США
0.0
Как убили Джона Кеннеди
Как убили Джона Кеннеди
документальный, триллер 2021, США
7.0
Нас не проведешь
Нас не проведешь
комедия, драма, мелодрама 2018, США
5.0
Робин Уильямс: Загляни в мою душу
Робин Уильямс: Загляни в мою душу
документальный, комедия 2018, США
7.0
11 сентября
11 сентября
боевик, драма 2017, США
4.0
Чёрный пёс, рыжий пёс
Чёрный пёс, рыжий пёс
2015, США
4.0
Черепашки-ниндзя
Черепашки-ниндзя
приключения, комедия, анимация, фантастика 2014, США
7.0
Наконец известный
Наконец известный
комедия 2014, США
6.0
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27 января 2022 16:18
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