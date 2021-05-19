Стало известно, как на самом деле должен был закончиться культовый ромком «Когда Гарри встретил Салли»

«Когда Гарри встретил Салли» в следующем году отметит 20-летие, и в честь приближающегося юбилея культовой романтической комедии один из ее создателей, режиссер Роб Райнер, поделился неожиданным