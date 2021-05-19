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Билли Кристал
Билли Кристал
Billy Crystal
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Билли Кристал
Billy Crystal
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Дата рождения
14 марта 1948
Возраст
74 года
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актер, Сценарист, Продюсер
Место рождения
Манхэттен, Нью-Йорк, США
Рост
170 см
Биография Билли Кристала
Родился 14 марта 1948 года. Манхэттен, Нью-Йорк, США.
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Фильмография Билли Кристала
Здесь и сегодня
комедия, драма
2021, США
6.0
Стендапер по жизни
комедия, драма
2019, США
6.0
Не вместе
драма
2018, США
5.0
Робин Уильямс: Загляни в мою душу
документальный, комедия
2018, США
7.0
Центр вечеринки
приключения, анимация, комедия, короткометражный
2014, США
7.0
Билли Кристал. Семьсот воскресений
биография, комедия, драма
2014, США
8.0
Университет монстров
комедия, семейный, фэнтези, приключения, анимация
2013, США
8.0
Безвыходная ситуация
криминал, комедия
2012, США
6.0
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