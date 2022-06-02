Кристофер Джулиус Рок родился 7 февраля 1965 года в Эндрюсе в США. Он был старшим ребенком в семье. Вскоре после его рождения семья переехала в Бруклин. Из-за расовой дискриминации Крису пришлось бросить школу, но позже он сдал экзамен GED, который подтверждает, что уровень знаний сдающего соответствует уровню выпускника старшей школы США или Канады. Впоследствии тема расизма будет часто использоваться Крисом в его стендап выступлениях.

В начале 1980-х Крис стал выступать в ночных комедийных клубах Нью-Йорка. На одном из таких выступлений его заметил актёр Эдди Мерфи и предложил ему роль в комедии «Полицейский из Беверли-Хиллз II». Эта работа стала золотым билетом Криса в Голливуд.

В 1990 году он стал ведущим популярного шоу Saturday Night Live, проработав в проекте три года. Он получил популярность и любовь публики, а его комедийный талант был высоко оценен критиками.

С 1996 года актёр был женат на Малаак Комптон. У них есть две дочери, также супруги удочерили девочку из Южной Африки. После двадцати лет брака из-за измен Криса Малаак подала на развод. С 2016 года Крис состоял в отношениях с актрисой Мегалин Эчиканвоке, но в 2020 году они расстались.