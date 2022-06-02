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Крис Рок

Chris Rock
Крис Рок
Крис Рок Chris Rock
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Дата рождения
7 февраля 1965
Возраст
57 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Продюсер, Актер, Сценарист
Место рождения
Эндрюс, Южная Каролина, США
Рост
178 см
Биография Криса Рока

Кристофер Джулиус Рок родился 7 февраля 1965 года в Эндрюсе в США. Он был старшим ребенком в семье. Вскоре после его рождения семья переехала в Бруклин. Из-за расовой дискриминации Крису пришлось бросить школу, но позже он сдал экзамен GED, который подтверждает, что уровень знаний сдающего соответствует уровню выпускника старшей школы США или Канады. Впоследствии тема расизма будет часто использоваться Крисом в его стендап выступлениях.

В начале 1980-х Крис стал выступать в ночных комедийных клубах Нью-Йорка. На одном из таких выступлений его заметил актёр Эдди Мерфи и предложил ему роль в комедии «Полицейский из Беверли-Хиллз II». Эта работа стала золотым билетом Криса в Голливуд.

В 1990 году он стал ведущим популярного шоу Saturday Night Live, проработав в проекте три года. Он получил популярность и любовь публики, а его комедийный талант был высоко оценен критиками.

С 1996 года актёр был женат на Малаак Комптон. У них есть две дочери, также супруги удочерили девочку из Южной Африки. После двадцати лет брака из-за измен Криса Малаак подала на развод. С 2016 года Крис состоял в отношениях с актрисой Мегалин Эчиканвоке, но в 2020 году они расстались.

Интересные факты о Крисе Роке
  • По признанию актёра, большое влияние на его комедийный талант оказал дедушка Аллен Рок, который был проповедником баптистской церкви.
  • В начале 2003 года за свои заслуги в индустрии развлечений Крис получил именную звезду на голливудской Аллее славы.
  • Он проводил две церемонии вручения премии «Оскар», причем оба его выступления оценили неоднозначно.
  • Созданный актёром сериал «Все ненавидят Криса» стал пародией на комедийный многосерийный ромком «Все любят Рэймонда».
  • За свою карьеру Крис записал и выпустил четыре альбома. Он также снимал музыкальные клипы и появлялся в камео в видео других музыкантов.
Фильмография Криса Рока
Пила: Спираль
Пила: Спираль
ужасы 2021, США
6.0
Лето души
Лето души
документальный, музыка 2021, США
8.0
Молли
Молли
драма 2020, США / Великобритания
5.0
Ведьмы
Ведьмы
фэнтези 2020, США
6.0
Меня зовут Долемайт
Меня зовут Долемайт
драма, биография 2019, США
6.0
Неделя до...
Неделя до...
комедия 2018, США
5.0
Наконец известный
Наконец известный
комедия 2014, США
6.0
Одноклассники 2
Одноклассники 2
комедия 2013, США
7.0
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