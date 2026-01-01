Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Рейс 298» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Луизианская история
6.5
Киноафиша Фильмы Луизианская история
6.5

Луизианская история

, 1948
Louisiana Story
США / драма / 18+
Постер фильма Луизианская история
6.5

О фильме

Последний черно-белый фильм режиссера снят в документальной манере. Есть простой, но четкий и захватывающий сюжет, моменты сильного саспенса, живая атмосфера и превосходная операторская работа. Снято все исключительно на натуре, в болотистых местах Луизианы. Картина рассказывает о мальчике-кэйджуне (кэйджунами называют местных жителей французского происхождения) и его родителях, живущих охотой и рыбалкой в болотах и реках, кишащих аллигаторами. Тут же рабочие нефтяной компании возятся со своим громоздким оборудованием для бурения скважин, и их прибытие производит огромное впечатление на семью.

В ролях

Жозеф Бодро
The Boy
Лайонел Ле Бланк
His Father
Миссис И. Бьенвеню
His Mother
Фрэнк Харди
The Driller
С. Т. Гедри
The Boilerman
Oscar J. Yarborough
Oil Company Lessor
Режиссер Роберт Дж. Флаэрти
Сценарист Фрэнсис Флаэрти, Роберт Дж. Флаэрти
Композитор Вирджил Томсон
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 16 минут
Год выпуска 1948
Премьера в мире 22 августа 1948
Дата выхода
28 сентября 1948 США
28 октября 1948 Франция U
Бюджет $258 000
Производство Robert Flaherty Productions Inc.
Другие названия
Louisiana Story, Louisiana-Legende, A História de Louisiana, Cajun, En Louisiana fortælling, I racconti della Louisiana, La historia de Louisiana, Livet i Louisiana, Louisianai történet, Opowieść z Luizjany, Viidakon villipeto, Луизианска история, Луизианская история, ルイジアナ物語

Рейтинг фильма

6.5
Оцените 15 голосов
6.4 IMDb

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Фильмы похожие на Луизианская история

Доусон: Застывшее время
Доусон: Застывшее время документальный, исторический
2016, США
7.0
Сила зла
Сила зла криминал, драма, нуар
1948, США
7.0
Человек с Арана
Человек с Арана документальный
1934, Великобритания
7.0
Большой парад
Большой парад драма, мелодрама, военный
1925, США
7.0
Нанук с Севера
Нанук с Севера документальный
1922, США / Франция
7.0
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
2026, Россия, анимация
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Распаковка
Распаковка
2026, Россия, комедия
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Дед Фомич
Дед Фомич
2026, Россия, комедия
Малыш-каратист
Малыш-каратист
2026, Россия, комедия, семейный
Очень страшное кино 6
Очень страшное кино 6
2026, США, комедия, ужасы
Летом всякое бывает. Побег из Сколбора
Летом всякое бывает. Побег из Сколбора
2026, Россия, приключения, семейный
Папа, купи пёсика
Папа, купи пёсика
2026, Россия, анимация, семейный
Котлеты больше не готовлю — узнала у шеф-повара, какую вкуснятину можно соорудить из фарша всего за 30 минут
Можно ли заряжать несколько приборов от одной переноски? Спорам конец: вот какую технику строго противопоказано
Не нашел кота на этом фото даже за 5 минут: вы точно гений, если справитесь быстрей, чем за 30 секунд (тест на внимательность)
Apple смогли получить 100% на RT: «Укрытие» к третьему сезону превратили в триллер — два сезона были апперетивом перед шедевром
«Мои года — мое богатство», но помогут ли они в тесте? Вспомните, сколько лет было героям 7 фильмов СССР
«Путаница полная с этим»: «12 стульев» Андреасяна зря «хоронят» до премьеры – Шахназаров объяснил, почему фильму можно дать шанс
Ему хватило 5 секунд: как Шарапов из «Места встречи..» понял, что Аня на лавочке — самозванка
3 новых сериала Netflix уже стали хитами в 2026-м: 24+ млн зрителей не могут ошибаться – вы тоже залипнете
Нина постарела и возненавидела Шурика: продолжение «Кавказской пленницы» тайно вышло в 80-х
Весь мир над ними рвет живот, а россияне и не смотрели 2/5 самых смешных фильма в истории – №1 стал культовым 50 лет спустя
Брагина заменила хирург Кира: ИВИ снял своего «Склифосовского» — 30 серий больничных страстей покажут уже в июле
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше