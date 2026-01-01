Последний черно-белый фильм режиссера снят в документальной манере. Есть простой, но четкий и захватывающий сюжет, моменты сильного саспенса, живая атмосфера и превосходная операторская работа. Снято все исключительно на натуре, в болотистых местах Луизианы. Картина рассказывает о мальчике-кэйджуне (кэйджунами называют местных жителей французского происхождения) и его родителях, живущих охотой и рыбалкой в болотах и реках, кишащих аллигаторами. Тут же рабочие нефтяной компании возятся со своим громоздким оборудованием для бурения скважин, и их прибытие производит огромное впечатление на семью.
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Рейтинг фильма
6.5
Оцените15 голосов
6.4IMDb
Цитаты
The BoyМой отец говорил, что все вы, моряки, — сумасшедшие.
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