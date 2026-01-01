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Постер фильма Скотт из Антарктики
6.1
Киноафиша Фильмы Скотт из Антарктики
6.1

Скотт из Антарктики

, 1948
Scott of the Antarctic
Великобритания / приключения, боевик, драма / 18+
Постер фильма Скотт из Антарктики
6.1

В ролях

Джон Миллз
Captain R.F. Scott R.N.
Диана Черчилль
Kathleen Scott
Дерек Бонд
Captain L.E.G. Oates
Гарольд Уоррендер
Dr. E.A. Wilson
Энн Фёрт
Oriana Wilson
Реджинальд Бекуив
Lt. H.R. Bowers R.I.M.
Джеймс Робертсон Джастис
P.O. (Taff) Evans, R.N.
Кеннет Мор
Lt. E.G.R.(Teddy) Evans R.N.
Norman Williams
Chief Stoker W. Lashly R.N.
Джон Грегсон
P.O. T. Crean R.N.
Режиссер Чарльз Фрэнд
Сценарист Walter Meade, Айвор Монтегю, Мэри Хэйли Белл
Композитор Ральф Воан-Уильямс
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Великобритания
Продолжительность 1 час 51 минута
Год выпуска 1948
Премьера в мире 29 ноября 1948
Дата выхода
29 ноября 1948 Великобритания
20 апреля 1949 США
4 марта 1955 Чехословакия
29 ноября 1948 Швеция 7
MPAA PG
Бюджет 2 370 000 GBP
Производство Ealing Studios
Другие названия
Scott of the Antarctic, Scotts letzte Fahrt, A Tragédia do Capitão Scott, De fria viddernas man, De fria viddernas män, Epopeia Trágica, Expedição Antártida, Het epos van kapitein Scott, Kutup kaşifleri, L'Aventure sans retour - L'Odyssée du capitaine Scott, L'épopée du capitaine Scott, La tragedia del capitano Scott, Las aventuras del capitán Scott, Med Scott til sydpolen, Met Scott naar de Zuidpool, Scott - etelänavan valloittaja, Scott din Antarctica, Scott en la Antárdida, Scott kapitány, Scott na Antarktydzie, Scott, o arhon tou Polou, Σκοτ, ο άρχων του Πόλου, Скотт из Антарктики, 南極のスコット

Рейтинг фильма

6.1
Оцените 14 голосов
7 IMDb

Отзывы о фильме

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