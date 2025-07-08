«Горячая штучка»: Рецензия Киноафиши

На светском вечере дама кокетничает с молоденьким официантом — и вот они уже проводят страстную ночь в номере отеля. Софи не видит в Эллиоте ничего, кроме красивого тела, а вот Эллиот сразу теряет голову от уверенной в себе женщины. Через пару дней у Софи намечена командировка в Париж — совершенно будничное для нее событие, так надоевшее ей, успешному рекламщику фармацевтической компании, что она решает: секс с симпатичным парнем будет хоть какой-то отрадой. Она зовет его увидеться вновь, оплачивает ему бизнес-класс в самолете и дарит мальчику карманные деньги на прогулку, пока сама будет занята взрослыми делами. Для Эллиота поездка оказывается судьбоносной: он серьезно начинает относиться к увлечению фотографией и понимает, что можно жить совсем иную, роскошную жизнь в объятиях любящей женщины. Вот только попытки Эллиота сделать Софи частью своей непримечательной реальности разбиваются об очевидный (но не для него) факт: кроме постели их ничего не связывает. Софи уже наскучила эта интрижка. Эллиот же готов идти до конца.

В первой половине фильма повествование ведется от лица Эллиота, давая нам понять эмоции влюбленного мальчика. Во второй — с точки зрения Софи, женщины, которая просто хотела здорово провести время, а в итоге попала в ловушку обезумевшего сталкера. Герои сведены к архетипам. Она ищет связей с молодыми любовниками, потому что весь ее мир — работа, где ее окружают лишь взрослые мужчины. А он больше всего на свете любит свою больную маму, живущую в квартире напротив. Это дает некоторое понимание о персонажах, но выливается в одну клишированную линию, лишая их раскрытия.

Создатели выбирают очень медлительный темп, но пытаются вместить слишком многое. Тут есть поклоны эротическим триллерам 80-х и 90-х в духе «9 1/2 недель» или «Горькой луны», но «Горячая штучка» слишком целомудренна, заключая свой эротизм в томные фразы, взгляды и музыку, а не в изображение потных обнаженных тел. Фильм также претендует на высказывание об отношениях «май-декабрь», но и близко не приближается к той же ироничности, что одноименный фильм или «Плохая девочка».

Для актеров работа не слишком значима. Для звезды хита 90-х «Бестолковые» Алисии Сильверстоун это довольно приятное возвращение, о результатах которого можно будет судить, только если ей предложат главную роль хотя бы в мелодраматическом сериале Netflix — из тех, где сегодня осела Николь Кидман. А Карл Глусман, звезда «Любви» Гаспара Ноэ, здесь не раскрывается по-новому. Авторы будто вдохновляются Ноэ, отправляя его героя Глусмана в Париж, но о том же наэлектризованном пространстве не идет и речи. Благо, в отличие от других культовых работ об искушениях вроде «Рокового влечения», главная героиня сегодня больше не оказывается сумасшедшей, а тоже может хотеть простого развлечения на одну ночь и побаловать симпатичную «принцессу» подарками в духе «Красотки», а потом отбиваться от нее (него). Раньше в кино это позволялось только мужчинам.

Единственное новаторское в этой картине — идея, что двое сумасшедших из разных миров на самом деле нашли друг друга. Она постоянно занимается боксом и позже делает его своей грушей вместо обращения в полицию, а он только рад. Финал получается забавно-дерзким, но из-за совершенно неподходящего ритма развязка выглядит скорее вымученной попыткой поставить точку, чем проявлением любопытного решения. Да и путь к ней не только скрывает свои рекламные уловки в скромных пеньюарах, но и боится высказать хоть какое-то мнение — ни относительно феминистских движений, ни по поводу затухающего эротизма в голливудском кино.