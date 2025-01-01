Меню
Кинофестивали
Кинофестиваль в Торонто
События
Кинофестиваль в Торонто 2018
Все фильмы-номинанты «Кинофестиваль в Торонто» в 2018 году
Место проведения
Канада
Дата проведения
6 сентября 2018 - 16 сентября 2018
Лучший канадский художественный фильм
The Fireflies Are Gone
La disparition des lucioles
Sébastien Pilote
Победитель
Все номинанты
6.8
Иные
Freaks
Зак Липовски, Адам Б. Стейн
Смотреть трейлер
Edge of the Knife
SGaawaay K'uuna
Helen Haig-Brown, Gwaai Edenshaw
Kingsway
Kingsway
Bruce Sweeney
What Is Democracy?
What Is Democracy?
Astra Taylor
Sharkwater Extinction
Sharkwater: Extinction
Роб Стюарт
Falls Around Her
Falls Around Her
Darlene Naponse
Prosecuting Evil
Prosecuting Evil
Barry Avrich
Carmine Street Guitars
Carmine Street Guitars
Ron Mann
Edge of the Knife
SGaawaay K'uuna
Helen Haig-Brown, Gwaai Edenshaw
7.2
Антропоцен: Эпоха людей
ANTHROPOCENE: The Human Epoch
Дженнифер Бейчуэл, Ник де Пенсьер, Эдвард Бартунски
Firecrackers
Firecrackers
Jasmin Mozaffari
Les Salopes or The Naturally Wanton Pleasure of Skin
Les salopes ou le sucre naturel de la peau
Renée Beaulieu
Fausto
Fausto
Andrea Bussmann
6.6
Смерть и жизнь Джона Ф. Донована
The Death and Life of John F. Donovan
Ксавье Долан
Смотреть трейлер
7.5
Чужая ненависть
The Hate U Give
Джордж Тиллман младший
6.8
Как отмыть миллион
The Fall Of The American Empire
Дени Аркан
Смотреть трейлер
7.2
Антропоцен: Эпоха людей
ANTHROPOCENE: The Human Epoch
Дженнифер Бейчуэл, Ник де Пенсьер, Эдвард Бартунски
Splinters
Splinters
Thom Fitzgerald
6.7
Великие мрачные дни
La grande noirceur / The Great Darkened Days
Максим Жиру
Giant Little Ones
Giant Little Ones
Keith Behrman
Показать всех номинантов
Лучший канадский первый художественный фильм
Все номинанты
The Grizzlies
The Grizzlies
Miranda de Pencier
Показать всех номинантов
Премия "Открытие" / Лучший фильм
Все номинанты
Her Job
I douleia tis
Nikos Labôt
5.8
Гвен
Gwen
Hilary Bevan Jones, Tom Nash, Уильям МакГрегор
The Crossing
Guo chun tian
Xue Bai
Manta Ray
Kraben rahu
Phuttiphong Aroonpheng
Complicity
Complicity
Kei Chika-ura
Показать всех номинантов
Приз зрительских симпатий / Лучший фильм
Все номинанты
6.9
Я сражаюсь с великанами
I Kill Giants
Андерс Вальтер Хансен
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
Приз зрительских симпатий / Открытие
Все номинанты
5.8
Гвен
Gwen
Hilary Bevan Jones, Tom Nash, Уильям МакГрегор
Показать всех номинантов
Приз зрительских симпатий / Документальный фильм
8.1
Свободный подъём в одиночку
Free Solo
Элизабет Чай Васархели, Джимми Чин
Победитель
8.1
Свободный подъём в одиночку
Free Solo
Элизабет Чай Васархели, Джимми Чин
Победитель
Все номинанты
8.0
Большая маленькая ферма
The Biggest Little Farm
Джон Честер
-Third Place
This Changes Everything
This Changes Everything
Том Донахью
-Second Place
Показать всех номинантов
Приз зрительских симпатий / Полуночное безумие
The Man Who Feels No Pain
Mard Ko Dard Nahin Hota
Васан Бала
Победитель
Все номинанты
6.7
Хэллоуин
Halloween
Дэвид Гордон Грин
-Second Place
Смотреть трейлер
4.8
Нация убийц
Assassination Nation
Сэм Левинсон
-Third Place
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
Премия NETPAC
The Third Wife
Vo ba
Ash Mayfair
Победитель
Премия NETPAC
The Crossing
Guo chun tian
Xue Bai
Победитель
Премия "Платформа" / Премия "Платформа"
Cities of Last Things
Cities of Last Things
Хо Ви-Дин
Победитель
Все номинанты
6.9
Мадемуазель де Жонкьер
Mademoiselle de Joncquières
Эмманюэль Муре
The Good Girls
Las niñas bien
Алехандра Маркес Абелла
The River
Ozen
Эмир Байгазин
Rojo
Rojo
Benjamín Naishtat
4.8
Jessica Forever
Кэролайн Поджи, Джонатан Винель
Angelo
Angelo
Alexander Dumreicher-Ivanceanu, Bady Minck, Franz Novotny, Маркус Шляйнцер, Alexander Glehr
6.3
Время возмездия
Destroyer
Карин Кусама
Смотреть трейлер
Out of Blue
Out of Blue
Кэрол Морли
The Innocent
Der Unschuldige
Simon Jaquemet
6.0
Её запах
Her Smell
Алекс Росс Перри
6.5
Стикс
Styx
Маркус Фишер, Alexander Dumreicher-Ivanceanu, Marcos Kantis, Bady Minck
Angelo
Angelo
Alexander Dumreicher-Ivanceanu, Bady Minck, Franz Novotny, Маркус Шляйнцер, Alexander Glehr
5.4
Все пути ведут в Доннибрук
Donnybrook
Тим Саттон
6.5
Стикс
Styx
Маркус Фишер, Alexander Dumreicher-Ivanceanu, Marcos Kantis, Bady Minck
Показать всех номинантов
Премия "Короткие кадры" / Лучший канадский короткометражный фильм
7.0
Братство
Brotherhood
Мерьям Жубер
Победитель
Все номинанты
Little Waves
Les petites vagues
Ариан Луи-Сейз
Accidence
Accidence
Гай Мэддин, Эван Джонсон, Galen Johnson
Caroni
Caroni
Ian Harnarine
Le sujet
Le sujet
Patrick Bouchard
Paseo
Paseo
Matthew Hannam
Norman Norman
Norman Norman
Sophy Romvari
Veslemøy's Song
Veslemøy's Song
София Богданович
If This Isn't Love
If This Isn't Love
Luiza Cocora
Fauve
Fauve
Jérémy Comte
My Boy
Mon Boy
Sarah Pellerin
7A
7A
Zachary Russell
Girlfriends
Amies
Marie Davignon
Glitter's Wild Women
Glitter's Wild Women
Roney
Animal Behaviour
Animal Behaviour
David Fine, Alison Snowden
Exit
Exit
Claire Edmondson
Показать всех номинантов
Премия "Короткие кадры" / Лучший международный короткометражный фильм
The Field
The Field
Сандхья Сури
Победитель
Все номинанты
Winners Bitch
Winners Bitch
Sam Gurry
Man in the Well
Jing li de ren
Ху Бо
Fuck You
Fuck You
Anette Sidor
Shadow Cut
Shadow Cut
Lucy Suess
To Plant a Flag
To Plant a Flag
Бобби Пирс
All These Creatures
All These Creatures
Чарльз Уильямс
The Orphan
O Órfão
Carolina Markowicz
Reneepoptosis
Reneepoptosis
Renee Zhan
The Foreign Body
El destetado
Héctor Silva Núñez
All Inclusive
All Inclusive
Corina Schwingruber Ilic
Dodgy Dave
Dodgy Dave
Шарлотт Риган
Un jour de mariage
Un jour de mariage
Элиас Белькеддар
Interior
Interior
Reed Van Dyk
The Call
The Call
Анка Дамиан
The Fall
La chute
Boris Labbé
Circle
Circle
Jayisha Patel
Facing North
Facing North
Tukei Muhumuza
Judgement
Judgement
Реймунд Рибэй Гутьеррез
Viktoria
Viktoria
Brúsi Ólason
The Ambassador's Wife
The Ambassador's Wife
Тереза Траоре Дальберг
Feathers
Feathers
А.В. Рокуэлл
Birdie
Birdie
Shelly Lauman
This Magnificent Cake!
Ce magnifique gâteau!
Марк Джеймс Рулс, Эмма де Свааф
Dulce
Dulce
Angello Faccini, Guille Isa
Guaxuma
Guaxuma
Nara Normande
The Summer and All the Rest
L'été et tout le reste
Sven Bresser
Tariki
Tariki
Saeed Jafarian
Hector Malot: The Last Day of the Year
Ektoras Malo: I teleftaia mera tis hronias
Jacqueline Lentzou
Показать всех номинантов
Премия "Короткие кадры" / Лучший короткометражный фильм
Все номинанты
A New Year
A New Year
Показать всех номинантов
Премия "Короткие кадры" - Почетная награда / Лучший канадский короткометражный фильм
Fauve
Fauve
Jérémy Comte
Победитель
Премия "Короткие кадры" - Почетная награда / Лучший международный короткометражный фильм
This Magnificent Cake!
Ce magnifique gâteau!
Марк Джеймс Рулс, Эмма де Свааф
Победитель
Fuck You
Fuck You
Anette Sidor
Победитель
Авангардные награды / Лучший сценарий
Все номинанты
Don't Turn Around
Don't Turn Around
Lawrence Whitener
Показать всех номинантов
Премия "Eurimages Audentia" / Премия "Eurimages Audentia"
Fig Tree
Fig Tree
Аалам-Варке Давидиан
Победитель
Премия FIPRESCI / Открытие
5.9
Порхай как бабочка
Float Like a Butterfly
Кармел Уинтерс
Победитель
Смотреть трейлер
Премия FIPRESCI / Специальные представления
6.8
Кожа
Skin
Гай Наттив
Победитель
Премия "Eurimages Audentia" - почетная награда
Phoenix
Føniks
Camilla Strøm Henriksen
Победитель
Приз зрительских симпатий "Grolsch"
8.4
Зеленая книга
Green Book
Питер Фаррелли
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
7.3
Рома
Roma
Альфонсо Куарон
-Third Place
Смотреть трейлер
6.9
Если Бил-стрит могла бы заговорить
If Beale Street Could Talk
Барри Дженкинс
-Second Place
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
Год проведения
Кинофестиваль в Торонто 2025
Кинофестиваль в Торонто 2024
Кинофестиваль в Торонто 2023
Кинофестиваль в Торонто 2022
Кинофестиваль в Торонто 2021
Кинофестиваль в Торонто 2020
Показать все
Кинофестиваль в Торонто 2019
Кинофестиваль в Торонто 2018
Кинофестиваль в Торонто 2017
Кинофестиваль в Торонто 2016
Кинофестиваль в Торонто 2015
Кинофестиваль в Торонто 2014
Кинофестиваль в Торонто 2013
Кинофестиваль в Торонто 2012
Кинофестиваль в Торонто 2011
Кинофестиваль в Торонто 2010
Кинофестиваль в Торонто 2009
Кинофестиваль в Торонто 2008
Кинофестиваль в Торонто 2007
Кинофестиваль в Торонто 2006
Кинофестиваль в Торонто 2005
Кинофестиваль в Торонто 2004
Кинофестиваль в Торонто 2003
Кинофестиваль в Торонто 2002
Кинофестиваль в Торонто 2001
Кинофестиваль в Торонто 2000
Кинофестиваль в Торонто 1999
Кинофестиваль в Торонто 1998
Кинофестиваль в Торонто 1997
Кинофестиваль в Торонто 1996
Кинофестиваль в Торонто 1995
Кинофестиваль в Торонто 1994
Кинофестиваль в Торонто 1993
Кинофестиваль в Торонто 1992
Кинофестиваль в Торонто 1991
Кинофестиваль в Торонто 1990
Кинофестиваль в Торонто 1989
Кинофестиваль в Торонто 1988
Кинофестиваль в Торонто 1987
Кинофестиваль в Торонто 1986
Кинофестиваль в Торонто 1985
Кинофестиваль в Торонто 1984
Кинофестиваль в Торонто 1983
Кинофестиваль в Торонто 1982
Кинофестиваль в Торонто 1981
Кинофестиваль в Торонто 1980
Кинофестиваль в Торонто 1979
Кинофестиваль в Торонто 1978
Номинации
TIFF Tribute Performer Award
Norman Jewison Career Achievement Award
Share Her Journey Groundbreaker Award
TIFF Tribute Award in Impact Media
TIFF Tribute Awards Honorary Chair
Best Canadian Discovery Award
Показать все
Best Canadian Discovery Award - Honourable Mention
Platform Award - Honourable Mention
Platform Award
International People’s Choice Award / Best Film
Премия TIFF за разнообразие артистов
Премия "Дань уважения" за исполнение
Трибьют "Бриллиантов Бирка" / Женщины года в кино
TIFF Разнообразие / Премия "Artisian"
Премия TIFF для начинающих талантов / Премия TIFF за новые таланты
Специальная премия "Дань уважения"
Лаборатория сценарного мастерства студии TIFF
Приз жюри / Best American Writer
Приз жюри / Best Director
Приз жюри / Лучший африканский фильм
Приз жюри / Лучший фильм
Выбор отрасли
Премия Барри Аврича / Премия имени Барри Аврича
IMDbPro Короткие кадры / IMDbPro Short Cuts Award Best Canadian Film - Honorable Mention
IMDbPro Короткие кадры / IMDbPro Short Cuts Award for Best Animated Film
IMDbPro Короткие кадры / IMDbPro Short Cuts Award for Best International Short Film
IMDbPro Короткие кадры / IMDbPro "Короткие нарезки из путешествий"
IMDbPro Короткие кадры / IMDbPro Short Cuts Share Her Journey Award - Почетная награда
IMDbPro Короткие кадры / IMDbPro Премия за лучший канадский короткометражный фильм
IMDbPro Короткие кадры / IMDbPro Премия за лучший короткометражный фильм
IMDbPro Короткие кадры / Лучший международный короткометражный фильм
IMDbPro Короткие кадры / Почетная награда за лучший короткометражный канадский фильм
Премия «Изменитель» / Премия "Изменитель"
Премия «Изменитель» / Премия Фонда Шона Мендеса "Изменитель"
Премия "Поделись своим путешествием" / Премия «Поделись ее путешествием»
Премия "Усиление голоса" / Лучший канадский фильм
Премия "Усиление голоса" / Лучший фильм
Премия "Усиление голоса" / Награда первопроходца "Усиления голоса"
Премия "Усиление голоса" / Особое упоминание
Премия "Усиление голоса"
Премия "Усиление голоса" / Премия "Усиление голоса" — лучший канадский полнометражный фильм BIPOC
Премия "Усиление голоса" / Премия "Усиления голоса" за лучший канадский первый художественный фильм BIPOC
Приз Эберта за режиссуру на TIFF
Премия Джеффа Сколла в области влиятельных СМИ
Премия в области современного мирового кино / Лучший фильм
Актерская премия "Tribute" / Актерская премия Tribute
Приз зрительских симпатий "Grolsch" / Документальный фильм
Приз зрительских симпатий "Grolsch" / Полуночное безумие
Приз зрительских симпатий "Grolsch"
Лучший канадский художественный фильм - почетная награда / Лучший канадский художественный фильм – почетная награда
Премия "Eurimages Audentia" - почетная награда
Премия FIPRESCI / Открытие
Премия FIPRESCI
Премия FIPRESCI / Специальные представления
Приз зрительских симпатий "Grosch"
Премия "Eurimages Audentia" / Премия "Eurimages Audentia"
Премия CMPA для начинающих продюсеров
Лучший канадский полнометражный фильм - почетная награда
Авангардные награды / Креативность в кинематографе
Авангардные награды / Лучший сценарий
Раздел «Длины волн» / Shorts
Раздел «Длины волн» / Конкурс
Раздел «Длины волн» / Новая волна TIFF
Премия RBC начинающему кинорежиссеру - фаворит фанатов
Премия RBC начинающему кинорежиссеру — почетная награда
Премия "Короткие кадры" - Почетная награда / Short Cuts Award - Honorable Mention
Премия "Короткие кадры" - Почетная награда / Лучший канадский короткометражный фильм
Премия "Короткие кадры" - Почетная награда / Лучший канадский фильм
Премия "Короткие кадры" - Почетная награда / Лучший международный короткометражный фильм
Премия "Короткие кадры" - Почетная награда / Лучший фильм
Премия "Короткие кадры" / Конкурс
Премия "Короткие кадры" / Короткие кадры: «Поделись ее путешествием»
Премия "Короткие кадры" / Лучший канадский короткометражный фильм
Премия "Короткие кадры" / Лучший канадский фильм
Премия "Короткие кадры" / Лучший короткометражный фильм
Премия "Короткие кадры" / Лучший международный короткометражный фильм
Премия "Короткие кадры" / Лучший фильм
Премия "Платформа" - почетный знак
Премия "Платформа" / Премия "Платформа"
Приз зрительских симпатий "Film Circuit" / Лучший канадский фильм
Премия «Восходящие звезды» / Премия "Восходящие звезды
Премия РБК для начинающих кинематографистов
Премия NETPAC
Премия NETPAC
Премия "Метро-Медиа"
Лучший канадский полнометражный фильм - специальное признание жюри
Международная премия критиков / Best Actress
Международная премия критиков / Лучший коро
Международная премия критиков / Международная премия критиков (FIPRESCI)
Международная премия критиков / Специальные представления
Премия "Инновации в области культуры" - почетное упоминание
Лучший канадский полнометражный фильм - специальная оценка жюри
Лучший канадский короткометражный фильм - специальная оценка жюри
Премия продюсера CFTPA
Премия за инновации
Лучший канадский короткометражный фильм – особое упоминание
Лучший канадский художественный фильм - специальная оценка жюри
Премия "Видение" – специальная награда
Премия "Видение" / Лучший фильм
Премия "Видение"
Приз зрительских симпатий / Документальный фильм
Приз зрительских симпатий / Лучший режиссер
Приз зрительских симпатий / Лучший фильм
Приз зрительских симпатий / Лучший фильм
Приз зрительских симпатий / Мастера
Приз зрительских симпатий / Открытие
Приз зрительских симпатий / Полуночное безумие
Приз зрительских симпатий
Приз зрительских симпатий / Торжественные или специальные представления
Приз зрительских симпатий / Экспериментальный короткометражный фильм
Международная премия критиков (FIPRESCI) - особое упоминание
Международная премия критиков (FIPRESCI) / Лучший фильм
Международная премия критиков (FIPRESCI)
Международная премия критиков (FIPRESCI) / Открытие
Международная премия критиков (FIPRESCI) / Специальные представления
Премия "Открытие" / Лучший фильм
Премия "Открытие"
Лучший канадский короткометражный фильм
Лучший канадский первый художественный фильм
Лучший канадский художественный фильм
Другие награды и фестивали
Оскар
Academy Awards, USA
1929-2025
Каннский кинофестиваль
Festival international du film de Cannes
1939-2025
Золотой глобус
Golden Globe Award
1944-2025
Прайм-таймовая премия «Эмми»
Primetime Emmy Awards
1949-2025
BAFTA - премия Британской киноакадемии
The British Academy of Film and Television Arts
1949-2025
Венецианский кинофестиваль
Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica
1932-2025
Золотая малина
Razzie
1981-2025
Кино и ТВ награды MTV
MTV Movie & TV Awards
1992-2025
Сандэнс
Sundance Film Festival
1982-2025
Послание к Человеку
1993-2025
Берлинале
Internationale Filmfestspiele Berlin
1951-2025
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Sochi International Film Festival & Awards — SIFFA
1994-2025
Премия Гильдии киноактеров США
Screen Actors Guild Award
1963-2025
КиноБраво
2024-2025
Кинофестиваль Кинотавр
Sochi Open Russian Film Festival (Kinotavr)
1990-2025
ММКФ
Moscow International Film Festival (MIFF)
1959-2025
Окно в Европу
1993-2025
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
Pimedate Ööde Filmifestival
1998-2025
