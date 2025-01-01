Меню
Киноафиша Кинофестивали Кинофестиваль в Торонто События Кинофестиваль в Торонто 2018

Все фильмы-номинанты «Кинофестиваль в Торонто» в 2018 году

Место проведения Канада
Дата проведения 6 сентября 2018 - 16 сентября 2018
Лучший канадский художественный фильм
The Fireflies Are Gone La disparition des lucioles
Sébastien Pilote
Победитель
Все номинанты
Иные 6.8
Иные Freaks
Зак Липовски, Адам Б. Стейн
Смотреть трейлер
Edge of the Knife SGaawaay K'uuna
Helen Haig-Brown, Gwaai Edenshaw
Kingsway Kingsway
Bruce Sweeney
What Is Democracy? What Is Democracy?
Astra Taylor
Sharkwater Extinction Sharkwater: Extinction
Роб Стюарт
Falls Around Her Falls Around Her
Darlene Naponse
Prosecuting Evil Prosecuting Evil
Barry Avrich
Carmine Street Guitars Carmine Street Guitars
Ron Mann
Edge of the Knife SGaawaay K'uuna
Helen Haig-Brown, Gwaai Edenshaw
Антропоцен: Эпоха людей 7.2
Антропоцен: Эпоха людей ANTHROPOCENE: The Human Epoch
Дженнифер Бейчуэл, Ник де Пенсьер, Эдвард Бартунски
Firecrackers Firecrackers
Jasmin Mozaffari
Les Salopes or The Naturally Wanton Pleasure of Skin Les salopes ou le sucre naturel de la peau
Renée Beaulieu
Fausto Fausto
Andrea Bussmann
Смерть и жизнь Джона Ф. Донована 6.6
Смерть и жизнь Джона Ф. Донована The Death and Life of John F. Donovan
Ксавье Долан
Смотреть трейлер
Чужая ненависть 7.5
Чужая ненависть The Hate U Give
Джордж Тиллман младший
Как отмыть миллион 6.8
Как отмыть миллион The Fall Of The American Empire
Дени Аркан
Смотреть трейлер
Антропоцен: Эпоха людей 7.2
Антропоцен: Эпоха людей ANTHROPOCENE: The Human Epoch
Дженнифер Бейчуэл, Ник де Пенсьер, Эдвард Бартунски
Splinters Splinters
Thom Fitzgerald
Великие мрачные дни 6.7
Великие мрачные дни La grande noirceur / The Great Darkened Days
Максим Жиру
Giant Little Ones Giant Little Ones
Keith Behrman
Лучший канадский первый художественный фильм
Все номинанты
The Grizzlies The Grizzlies
Miranda de Pencier
Премия "Открытие" / Лучший фильм
Все номинанты
Her Job I douleia tis
Nikos Labôt
Гвен 5.8
Гвен Gwen
Hilary Bevan Jones, Tom Nash, Уильям МакГрегор
The Crossing Guo chun tian
Xue Bai
Manta Ray Kraben rahu
Phuttiphong Aroonpheng
Complicity Complicity
Kei Chika-ura
Приз зрительских симпатий / Лучший фильм
Все номинанты
Я сражаюсь с великанами 6.9
Я сражаюсь с великанами I Kill Giants
Андерс Вальтер Хансен
Смотреть трейлер
Приз зрительских симпатий / Открытие
Все номинанты
Гвен 5.8
Гвен Gwen
Hilary Bevan Jones, Tom Nash, Уильям МакГрегор
Приз зрительских симпатий / Документальный фильм
Свободный подъём в одиночку 8.1
Свободный подъём в одиночку Free Solo
Элизабет Чай Васархели, Джимми Чин
Победитель
Свободный подъём в одиночку 8.1
Свободный подъём в одиночку Free Solo
Элизабет Чай Васархели, Джимми Чин
Победитель
Все номинанты
Большая маленькая ферма 8.0
Большая маленькая ферма The Biggest Little Farm
Джон Честер -Third Place
This Changes Everything This Changes Everything
Том Донахью -Second Place
Приз зрительских симпатий / Полуночное безумие
The Man Who Feels No Pain Mard Ko Dard Nahin Hota
Васан Бала
Победитель
Все номинанты
Хэллоуин 6.7
Хэллоуин Halloween
Дэвид Гордон Грин -Second Place
Смотреть трейлер
Нация убийц 4.8
Нация убийц Assassination Nation
Сэм Левинсон -Third Place
Смотреть трейлер
Премия NETPAC
The Third Wife Vo ba
Ash Mayfair
Победитель
Премия NETPAC
The Crossing Guo chun tian
Xue Bai
Победитель
Премия "Платформа" / Премия "Платформа"
Cities of Last Things Cities of Last Things
Хо Ви-Дин
Победитель
Все номинанты
Мадемуазель де Жонкьер 6.9
Мадемуазель де Жонкьер Mademoiselle de Joncquières
Эмманюэль Муре
The Good Girls Las niñas bien
Алехандра Маркес Абелла
The River Ozen
Эмир Байгазин
Rojo Rojo
Benjamín Naishtat
Jessica Forever 4.8
Jessica Forever
Кэролайн Поджи, Джонатан Винель
Angelo Angelo
Alexander Dumreicher-Ivanceanu, Bady Minck, Franz Novotny, Маркус Шляйнцер, Alexander Glehr
Время возмездия 6.3
Время возмездия Destroyer
Карин Кусама
Смотреть трейлер
Out of Blue Out of Blue
Кэрол Морли
The Innocent Der Unschuldige
Simon Jaquemet
Её запах 6.0
Её запах Her Smell
Алекс Росс Перри
Стикс 6.5
Стикс Styx
Маркус Фишер, Alexander Dumreicher-Ivanceanu, Marcos Kantis, Bady Minck
Angelo Angelo
Alexander Dumreicher-Ivanceanu, Bady Minck, Franz Novotny, Маркус Шляйнцер, Alexander Glehr
Все пути ведут в Доннибрук 5.4
Все пути ведут в Доннибрук Donnybrook
Тим Саттон
Стикс 6.5
Стикс Styx
Маркус Фишер, Alexander Dumreicher-Ivanceanu, Marcos Kantis, Bady Minck
Премия "Короткие кадры" / Лучший канадский короткометражный фильм
Братство 7.0
Братство Brotherhood
Мерьям Жубер
Победитель
Все номинанты
Little Waves Les petites vagues
Ариан Луи-Сейз
Accidence Accidence
Гай Мэддин, Эван Джонсон, Galen Johnson
Caroni Caroni
Ian Harnarine
Le sujet Le sujet
Patrick Bouchard
Paseo Paseo
Matthew Hannam
Norman Norman Norman Norman
Sophy Romvari
Veslemøy's Song Veslemøy's Song
София Богданович
If This Isn't Love If This Isn't Love
Luiza Cocora
Fauve Fauve
Jérémy Comte
My Boy Mon Boy
Sarah Pellerin
7A 7A
Zachary Russell
Girlfriends Amies
Marie Davignon
Glitter's Wild Women Glitter's Wild Women
Roney
Animal Behaviour Animal Behaviour
David Fine, Alison Snowden
Exit Exit
Claire Edmondson
Премия "Короткие кадры" / Лучший международный короткометражный фильм
The Field The Field
Сандхья Сури
Победитель
Все номинанты
Winners Bitch Winners Bitch
Sam Gurry
Man in the Well Jing li de ren
Ху Бо
Fuck You Fuck You
Anette Sidor
Shadow Cut Shadow Cut
Lucy Suess
To Plant a Flag To Plant a Flag
Бобби Пирс
All These Creatures All These Creatures
Чарльз Уильямс
The Orphan O Órfão
Carolina Markowicz
Reneepoptosis Reneepoptosis
Renee Zhan
The Foreign Body El destetado
Héctor Silva Núñez
All Inclusive All Inclusive
Corina Schwingruber Ilic
Dodgy Dave Dodgy Dave
Шарлотт Риган
Un jour de mariage Un jour de mariage
Элиас Белькеддар
Interior Interior
Reed Van Dyk
The Call The Call
Анка Дамиан
The Fall La chute
Boris Labbé
Circle Circle
Jayisha Patel
Facing North Facing North
Tukei Muhumuza
Judgement Judgement
Реймунд Рибэй Гутьеррез
Viktoria Viktoria
Brúsi Ólason
The Ambassador's Wife The Ambassador's Wife
Тереза Траоре Дальберг
Feathers Feathers
А.В. Рокуэлл
Birdie Birdie
Shelly Lauman
This Magnificent Cake! Ce magnifique gâteau!
Марк Джеймс Рулс, Эмма де Свааф
Dulce Dulce
Angello Faccini, Guille Isa
Guaxuma Guaxuma
Nara Normande
The Summer and All the Rest L'été et tout le reste
Sven Bresser
Tariki Tariki
Saeed Jafarian
Hector Malot: The Last Day of the Year Ektoras Malo: I teleftaia mera tis hronias
Jacqueline Lentzou
Премия "Короткие кадры" / Лучший короткометражный фильм
Все номинанты
A New Year A New Year
Премия "Короткие кадры" - Почетная награда / Лучший канадский короткометражный фильм
Fauve Fauve
Jérémy Comte
Победитель
Премия "Короткие кадры" - Почетная награда / Лучший международный короткометражный фильм
This Magnificent Cake! Ce magnifique gâteau!
Марк Джеймс Рулс, Эмма де Свааф
Победитель
Fuck You Fuck You
Anette Sidor
Победитель
Авангардные награды / Лучший сценарий
Все номинанты
Don't Turn Around Don't Turn Around
Lawrence Whitener
Премия "Eurimages Audentia" / Премия "Eurimages Audentia"
Fig Tree Fig Tree
Аалам-Варке Давидиан
Победитель
Премия FIPRESCI / Открытие
Порхай как бабочка 5.9
Порхай как бабочка Float Like a Butterfly
Кармел Уинтерс
Победитель
Смотреть трейлер
Премия FIPRESCI / Специальные представления
Кожа 6.8
Кожа Skin
Гай Наттив
Победитель
Премия "Eurimages Audentia" - почетная награда
Phoenix Føniks
Camilla Strøm Henriksen
Победитель
Приз зрительских симпатий "Grolsch"
Зеленая книга 8.4
Зеленая книга Green Book
Питер Фаррелли
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Рома 7.3
Рома Roma
Альфонсо Куарон -Third Place
Смотреть трейлер
Если Бил-стрит могла бы заговорить 6.9
Если Бил-стрит могла бы заговорить If Beale Street Could Talk
Барри Дженкинс -Second Place
Смотреть трейлер
Год проведения
Номинации

Другие награды и фестивали

Оскар
Academy Awards, USA
1929-2025
Оскар
Каннский кинофестиваль
Festival international du film de Cannes
1939-2025
Каннский кинофестиваль
Золотой глобус
Golden Globe Award
1944-2025
Золотой глобус
Прайм-таймовая премия «Эмми»
Primetime Emmy Awards
1949-2025
Прайм-таймовая премия «Эмми»
BAFTA - премия Британской киноакадемии
The British Academy of Film and Television Arts
1949-2025
BAFTA - премия Британской киноакадемии
Венецианский кинофестиваль
Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica
1932-2025
Венецианский кинофестиваль
Золотая малина
Razzie
1981-2025
Золотая малина
Кино и ТВ награды MTV
MTV Movie & TV Awards
1992-2025
Кино и ТВ награды MTV
Сандэнс
Sundance Film Festival
1982-2025
Сандэнс
Послание к Человеку
1993-2025
Послание к Человеку
Берлинале
Internationale Filmfestspiele Berlin
1951-2025
Берлинале
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Sochi International Film Festival & Awards — SIFFA
1994-2025
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Премия Гильдии киноактеров США
Screen Actors Guild Award
1963-2025
Премия Гильдии киноактеров США
КиноБраво
2024-2025
Кинофестиваль Кинотавр
Sochi Open Russian Film Festival (Kinotavr)
1990-2025
Кинофестиваль Кинотавр
ММКФ
Moscow International Film Festival (MIFF)
1959-2025
ММКФ
Окно в Европу
1993-2025
Окно в Европу
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
Pimedate Ööde Filmifestival
1998-2025
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
