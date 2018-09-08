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Великие мрачные дни
La grande noirceur / The Great Darkened Days
Великие мрачные дни, 2019
2019 / Канада
6.8
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10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.5
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Жанр:
драма
исторический
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6.8
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность
1 час 35 минут
Год выпуска
2019
Премьера в мире
8 сентября 2018
Режиссер
Максим Жиру
В ролях
Мартин Дюбрёй
Ромен Дюрис
Сара Гадон
Все актеры и съемочная группа
2 постера
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