Киноафиша Кинофестивали Кинофестиваль в Торонто События Кинофестиваль в Торонто 2024

Все фильмы-номинанты «Кинофестиваль в Торонто» в 2024 году

Место проведения Канада
Дата проведения 5 сентября 2024 - 15 сентября 2024
TIFF Tribute Performer Award
Джаррель Джером
Победитель
Эми Адамс
Победитель
Победитель
Norman Jewison Career Achievement Award
Дэвид Кроненберг
Победитель
Победитель
Share Her Journey Groundbreaker Award
Кейт Бланшетт
Победитель
Победитель
Раздел «Длины волн» / Shorts
Все номинанты
Potenciais à Deriva Potenciais à Deriva
Leonardo Pirondi
TIFF Tribute Award in Impact Media
Анджелина Джоли
Победитель
Победитель
IMDbPro Короткие кадры / IMDbPro Short Cuts Award for Best International Short Film
Deck 5B Däck 5B
Malin Ingrid Johansson
Победитель
TIFF Tribute Awards Honorary Chair
Сандра О
Победитель
Победитель
Best Canadian Discovery Award
Универсальный язык 6.7
Универсальный язык Universal Language
Matthew Rankin
Победитель
Best Canadian Discovery Award - Honourable Mention
You Are Not Alone Vous n'êtes pas seuls
Philippe Lupien, Marie-Hélène Viens
Победитель
Победитель
Platform Award - Honourable Mention
Daughter's Daughter Nu er de nu er
Сильвия Чан
Победитель
Platform Award
7.1
Пыль будет Polvo serán
Карлос Маркес-Марсет
Победитель
Все номинанты
Triumph Triumf
Петар Вылчанов, Кристина Грозева
Daughter's Daughter Nu er de nu er
Xi Huang
Winter in Sokcho Hiver à Sokcho
Koya Kamura
Paying for It Paying for It
Ли Сук-Йин
Мистер К. 5.5
Мистер К. Mr. K
Таллула Хазекамп Шваб
The Wolves Always Come at Night The Wolves Always Come at Night
Gabrielle Brady
Viktor Viktor
Olivier Sarbil
Daniela Forever Daniela Forever
Начо Вигалондо
Педро Парамо 6.5
Педро Парамо Pedro Páramo
Rodrigo Prieto
Лучший канадский художественный фильм
Shepherds Bergers
Софи Дерасп
Победитель
Премия "Открытие" / Лучший фильм
Все номинанты
The Courageous The Courageous
Jasmin Gordon
Ink Wash Ink Wash
Sarra Tsorakidis
Приз зрительских симпатий / Лучший фильм
Жизнь Чака 7.7
Жизнь Чака The Life of Chuck
Майк Флэнеган
Победитель
Все номинанты
U Are the Universe U Are the Universe
Павел Остриков
Анора 6.8
Анора Anora
Шон Бэйкер
Under the Volcano 6.7
Under the Volcano Pod wulkanem
Дамиан Коцур
Эмилия Перес 6.2
Эмилия Перес Emilia Pérez
Жак Одиар
To a Land Unknown 7.8
To a Land Unknown
Mahdi Fleifel
April April
Dea Kulumbegashvili
Anywhere Anytime Anywhere Anytime
Milad Tangshir
Приз зрительских симпатий / Документальный фильм
The Tragically Hip: No Dress Rehearsal The Tragically Hip: No Dress Rehearsal
Mike Downie
Победитель
Все номинанты
Tata Tata
Radu Ciorniciuc, Lina Vdovii
Уилл и Харпер 7.1
Уилл и Харпер Will & Harper
Джош Гринбаум
Your Tomorrow Your Tomorrow
Ali Weinstein
Приз зрительских симпатий / Полуночное безумие
Субстанция 7.0
Субстанция The Substance
Корали Фаржа
Победитель
Все номинанты
Дружба 7.1
Дружба Friendship
Эндрю ДеЯнг
Dead Talents Society Gui Cai Zhi Dao
John Hsu
Премия NETPAC
Последние женщины моря 7.6
Последние женщины моря The Last of the Sea Women
Sue Kim
Победитель
Все номинанты
Bound in Heaven Kun bang shang tian tang
Xin Huo
Ka Whawhai Tonu Ka Whawhai Tonu
Toby Parkinson
Премия "Платформа" / Премия "Платформа"
7.1
Пыль будет Polvo serán
Карлос Маркес-Марсет
Победитель
Все номинанты
Paying for It Paying for It
Ли Сук-Йин
Daniela Forever Daniela Forever
Начо Вигалондо
Triumph Triumf
Петар Вылчанов, Кристина Грозева
The Wolves Always Come at Night The Wolves Always Come at Night
Gabrielle Brady
Мистер К. 5.5
Мистер К. Mr. K
Таллула Хазекамп Шваб
Daughter's Daughter Nu er de nu er
Xi Huang
Winter in Sokcho Hiver à Sokcho
Koya Kamura
Viktor Viktor
Olivier Sarbil
Педро Парамо 6.5
Педро Парамо Pedro Páramo
Rodrigo Prieto
Премия "Короткие кадры" / Лучший международный короткометражный фильм
Все номинанты
Marion Marion
Joe Weiland, Finn Constantine
Премия "Короткие кадры" / Лучший короткометражный фильм
Все номинанты
Премия "Короткие кадры" - Почетная награда / Лучший международный короткометражный фильм
Quota Quota
Job Roggeveen, Joris Oprins, Marieke Blaauw
Победитель
Победитель
Премия FIPRESCI
Mother Mother Mother Mother
K'Naan
Победитель
Приз Эберта за режиссуру на TIFF
Майк Ли
Победитель
Победитель
IMDbPro Короткие кадры / IMDbPro Премия за лучший канадский короткометражный фильм
Are You Scared to Be Yourself Because You Think That You Might Fail? Are You Scared to Be Yourself Because You Think That You Might Fail?
Bec Pecaut
Победитель
Все номинанты
One Day This Kid One Day This Kid
Alexander Farah
Fantas Fantas
Halima Elkhatabi
Julian and the Wind Julian and the Wind
Коннор Джессап
Alazar Alazar
Beza Hailu Lemma
Mercenaire Mercenaire
Pier-Philippe Chevigny
Perfectly a Strangeness Perfectly a Strangeness
Alison McAlpine
Welima'q Welima'q
Shalan Joudry
Maybe Elephants Kanskje det var elefanter
Torill Kove
On a Sunday at Eleven On a Sunday at Eleven
Алисия Харрис
Before They Joined Us Before They Joined Us
Arshile Egoyan
The Best The Best
Ian Bawa
Who Loves the Sun Who Loves the Sun
Arshia Shakiba
The Wolf The Wolf
Теодор Ушев
Inkwo for When the Starving Return Inkwo for When the Starving Return
Amanda Strong
IMDbPro Короткие кадры / IMDbPro Премия за лучший короткометражный фильм
Deck 5B Däck 5B
Malin Ingrid Johansson
Победитель
Все номинанты
Sauna Day Sannapäiv
Tushar Prakash, Анна Хинтс
Quota Quota
Job Roggeveen, Joris Oprins, Marieke Blaauw
Percebes Percebes
Alexandra Ramires, Laura Gonçalves
Wrecked a Bunch of Cars, Had a Good Time Wrecked a Bunch of Cars, Had a Good Time
James P. Gannon, Matt Ferrin
A Son & a Father 1 hijo & 1 padre
Andrés Ramírez Pulido
Marion Marion
Joe Weiland, Finn Constantine
Never Have I Ever Jamais je n'ai
Joyce A. Nashawati
The Beguiling The Beguiling
ishkwaazhe Shane McSauby
Silent Panorama Silent Panorama
Nicolas Piret
Vox Humana Vox Humana
Don Josephus Raphael Eblahan
Wrecked a Bunch of Cars, Had a Good Time Wrecked a Bunch of Cars, Had a Good Time
James P. Gannon, Matt Ferrin
Quota Quota
Job Roggeveen, Joris Oprins, Marieke Blaauw
Loser Baby Loser Baby
Дакота Джонсон
The Man Who Could Not Remain Silent Covjek koji nije mogao sutjeti
Nebojsa Slijepcevic
Percebes Percebes
Alexandra Ramires, Laura Gonçalves
Sauna Day Sannapäiv
Tushar Prakash, Анна Хинтс
O O
Рунар Рунарссон
Amarela Amarela
André Hayato Saito
On the Way Rrugës
Samir Karahoda
Aïda Neither Aïda Non Plus
Elisa Julia Gilmour
The Yellow The Yellow
Майка Монро, Simone Faoro
La Voix des Sirènes La Voix des Sirènes
Gianluigi Toccafondo
Stomach Bug Stomach Bug
Matty Crawford
The Cost of Hugging The Cost of Hugging
Louis Bhose
Специальная премия "Дань уважения"
Премия TIFF для начинающих талантов / Премия TIFF за новые таланты
Премия TIFF за разнообразие артистов
Камий
Победитель
Clément Ducol
Победитель
Камий
Эмилия Перес
Победитель
Clément Ducol
Эмилия Перес
Победитель
Камий
Эмилия Перес
Победитель
Clément Ducol
Эмилия Перес
Победитель
Год проведения
Номинации

