Кинофестивали
Кинофестиваль в Торонто
События
Кинофестиваль в Торонто 2024
Все фильмы-номинанты «Кинофестиваль в Торонто» в 2024 году
Место проведения
Канада
Дата проведения
5 сентября 2024 - 15 сентября 2024
TIFF Tribute Performer Award
Джаррель Джером
Победитель
Джаррель Джером
Победитель
Эми Адамс
Победитель
Эми Адамс
Победитель
Norman Jewison Career Achievement Award
Дэвид Кроненберг
Победитель
Дэвид Кроненберг
Победитель
Share Her Journey Groundbreaker Award
Кейт Бланшетт
Победитель
Кейт Бланшетт
Победитель
Раздел «Длины волн» / Shorts
Все номинанты
Potenciais à Deriva
Potenciais à Deriva
Leonardo Pirondi
Показать всех номинантов
TIFF Tribute Award in Impact Media
Анджелина Джоли
Победитель
Анджелина Джоли
Победитель
IMDbPro Короткие кадры / IMDbPro Short Cuts Award for Best International Short Film
Deck 5B
Däck 5B
Malin Ingrid Johansson
Победитель
TIFF Tribute Awards Honorary Chair
Сандра О
Победитель
Сандра О
Победитель
Best Canadian Discovery Award
6.7
Универсальный язык
Universal Language
Matthew Rankin
Победитель
Смотреть трейлер
Best Canadian Discovery Award - Honourable Mention
You Are Not Alone
Vous n'êtes pas seuls
Philippe Lupien, Marie-Hélène Viens
Победитель
You Are Not Alone
Vous n'êtes pas seuls
Philippe Lupien, Marie-Hélène Viens
Победитель
Platform Award - Honourable Mention
Daughter's Daughter
Nu er de nu er
Сильвия Чан
Победитель
Platform Award
7.1
Пыль будет
Polvo serán
Карлос Маркес-Марсет
Победитель
Все номинанты
Triumph
Triumf
Петар Вылчанов, Кристина Грозева
Daughter's Daughter
Nu er de nu er
Xi Huang
Winter in Sokcho
Hiver à Sokcho
Koya Kamura
Paying for It
Paying for It
Ли Сук-Йин
5.5
Мистер К.
Mr. K
Таллула Хазекамп Шваб
Смотреть трейлер
The Wolves Always Come at Night
The Wolves Always Come at Night
Gabrielle Brady
Viktor
Viktor
Olivier Sarbil
Daniela Forever
Daniela Forever
Начо Вигалондо
6.5
Педро Парамо
Pedro Páramo
Rodrigo Prieto
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
Лучший канадский художественный фильм
Shepherds
Bergers
Софи Дерасп
Победитель
Премия "Открытие" / Лучший фильм
Все номинанты
The Courageous
The Courageous
Jasmin Gordon
Ink Wash
Ink Wash
Sarra Tsorakidis
Показать всех номинантов
Приз зрительских симпатий / Лучший фильм
7.7
Жизнь Чака
The Life of Chuck
Майк Флэнеган
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
U Are the Universe
U Are the Universe
Павел Остриков
6.8
Анора
Anora
Шон Бэйкер
Смотреть трейлер
6.7
Under the Volcano
Pod wulkanem
Дамиан Коцур
6.2
Эмилия Перес
Emilia Pérez
Жак Одиар
Смотреть трейлер
7.8
To a Land Unknown
Mahdi Fleifel
April
April
Dea Kulumbegashvili
Anywhere Anytime
Anywhere Anytime
Milad Tangshir
Показать всех номинантов
Приз зрительских симпатий / Документальный фильм
The Tragically Hip: No Dress Rehearsal
The Tragically Hip: No Dress Rehearsal
Mike Downie
Победитель
Все номинанты
Tata
Tata
Radu Ciorniciuc, Lina Vdovii
Tata
Tata
Radu Ciorniciuc, Lina Vdovii
7.1
Уилл и Харпер
Will & Harper
Джош Гринбаум
Смотреть трейлер
Your Tomorrow
Your Tomorrow
Ali Weinstein
Показать всех номинантов
Приз зрительских симпатий / Полуночное безумие
7.0
Субстанция
The Substance
Корали Фаржа
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
7.1
Дружба
Friendship
Эндрю ДеЯнг
Смотреть трейлер
Dead Talents Society
Gui Cai Zhi Dao
John Hsu
Показать всех номинантов
Премия NETPAC
7.6
Последние женщины моря
The Last of the Sea Women
Sue Kim
Победитель
Все номинанты
Bound in Heaven
Kun bang shang tian tang
Xin Huo
Ka Whawhai Tonu
Ka Whawhai Tonu
Toby Parkinson
Показать всех номинантов
Премия "Платформа" / Премия "Платформа"
7.1
Пыль будет
Polvo serán
Карлос Маркес-Марсет
Победитель
Все номинанты
Paying for It
Paying for It
Ли Сук-Йин
Daniela Forever
Daniela Forever
Начо Вигалондо
Triumph
Triumf
Петар Вылчанов, Кристина Грозева
The Wolves Always Come at Night
The Wolves Always Come at Night
Gabrielle Brady
5.5
Мистер К.
Mr. K
Таллула Хазекамп Шваб
Смотреть трейлер
Daughter's Daughter
Nu er de nu er
Xi Huang
Winter in Sokcho
Hiver à Sokcho
Koya Kamura
Viktor
Viktor
Olivier Sarbil
6.5
Педро Парамо
Pedro Páramo
Rodrigo Prieto
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
Премия "Короткие кадры" / Лучший международный короткометражный фильм
Все номинанты
Marion
Marion
Joe Weiland, Finn Constantine
Показать всех номинантов
Премия "Короткие кадры" / Лучший короткометражный фильм
Все номинанты
Marion
Marion
Joe Weiland, Finn Constantine
Показать всех номинантов
Премия "Короткие кадры" - Почетная награда / Лучший международный короткометражный фильм
Quota
Quota
Job Roggeveen, Joris Oprins, Marieke Blaauw
Победитель
Quota
Quota
Job Roggeveen, Joris Oprins, Marieke Blaauw
Победитель
Премия FIPRESCI
Mother Mother
Mother Mother
K'Naan
Победитель
Приз Эберта за режиссуру на TIFF
Майк Ли
Победитель
Майк Ли
Победитель
IMDbPro Короткие кадры / IMDbPro Премия за лучший канадский короткометражный фильм
Are You Scared to Be Yourself Because You Think That You Might Fail?
Are You Scared to Be Yourself Because You Think That You Might Fail?
Bec Pecaut
Победитель
Все номинанты
One Day This Kid
One Day This Kid
Alexander Farah
Fantas
Fantas
Halima Elkhatabi
Julian and the Wind
Julian and the Wind
Коннор Джессап
Alazar
Alazar
Beza Hailu Lemma
Mercenaire
Mercenaire
Pier-Philippe Chevigny
Perfectly a Strangeness
Perfectly a Strangeness
Alison McAlpine
Welima'q
Welima'q
Shalan Joudry
Maybe Elephants
Kanskje det var elefanter
Torill Kove
On a Sunday at Eleven
On a Sunday at Eleven
Алисия Харрис
Before They Joined Us
Before They Joined Us
Arshile Egoyan
The Best
The Best
Ian Bawa
Who Loves the Sun
Who Loves the Sun
Arshia Shakiba
The Wolf
The Wolf
Теодор Ушев
Inkwo for When the Starving Return
Inkwo for When the Starving Return
Amanda Strong
Показать всех номинантов
IMDbPro Короткие кадры / IMDbPro Премия за лучший короткометражный фильм
Deck 5B
Däck 5B
Malin Ingrid Johansson
Победитель
Все номинанты
Sauna Day
Sannapäiv
Tushar Prakash, Анна Хинтс
Quota
Quota
Job Roggeveen, Joris Oprins, Marieke Blaauw
Percebes
Percebes
Alexandra Ramires, Laura Gonçalves
Wrecked a Bunch of Cars, Had a Good Time
Wrecked a Bunch of Cars, Had a Good Time
James P. Gannon, Matt Ferrin
A Son & a Father
1 hijo & 1 padre
Andrés Ramírez Pulido
Marion
Marion
Joe Weiland, Finn Constantine
Never Have I Ever
Jamais je n'ai
Joyce A. Nashawati
The Beguiling
The Beguiling
ishkwaazhe Shane McSauby
Silent Panorama
Silent Panorama
Nicolas Piret
Vox Humana
Vox Humana
Don Josephus Raphael Eblahan
Wrecked a Bunch of Cars, Had a Good Time
Wrecked a Bunch of Cars, Had a Good Time
James P. Gannon, Matt Ferrin
Quota
Quota
Job Roggeveen, Joris Oprins, Marieke Blaauw
Loser Baby
Loser Baby
Дакота Джонсон
The Man Who Could Not Remain Silent
Covjek koji nije mogao sutjeti
Nebojsa Slijepcevic
Percebes
Percebes
Alexandra Ramires, Laura Gonçalves
Sauna Day
Sannapäiv
Tushar Prakash, Анна Хинтс
O
O
Рунар Рунарссон
Amarela
Amarela
André Hayato Saito
On the Way
Rrugës
Samir Karahoda
Aïda Neither
Aïda Non Plus
Elisa Julia Gilmour
The Yellow
The Yellow
Майка Монро, Simone Faoro
La Voix des Sirènes
La Voix des Sirènes
Gianluigi Toccafondo
Stomach Bug
Stomach Bug
Matty Crawford
The Cost of Hugging
The Cost of Hugging
Louis Bhose
Показать всех номинантов
Специальная премия "Дань уважения"
Премия TIFF для начинающих талантов / Премия TIFF за новые таланты
Премия TIFF за разнообразие артистов
Камий
Победитель
Clément Ducol
Победитель
Камий
Эмилия Перес
Победитель
Clément Ducol
Эмилия Перес
Победитель
Камий
Эмилия Перес
Победитель
Clément Ducol
Эмилия Перес
Победитель
Год проведения
Кинофестиваль в Торонто 2025
Кинофестиваль в Торонто 2024
Кинофестиваль в Торонто 2023
Кинофестиваль в Торонто 2022
Кинофестиваль в Торонто 2021
Кинофестиваль в Торонто 2020
Показать все
Кинофестиваль в Торонто 2019
Кинофестиваль в Торонто 2018
Кинофестиваль в Торонто 2017
Кинофестиваль в Торонто 2016
Кинофестиваль в Торонто 2015
Кинофестиваль в Торонто 2014
Кинофестиваль в Торонто 2013
Кинофестиваль в Торонто 2012
Кинофестиваль в Торонто 2011
Кинофестиваль в Торонто 2010
Кинофестиваль в Торонто 2009
Кинофестиваль в Торонто 2008
Кинофестиваль в Торонто 2007
Кинофестиваль в Торонто 2006
Кинофестиваль в Торонто 2005
Кинофестиваль в Торонто 2004
Кинофестиваль в Торонто 2003
Кинофестиваль в Торонто 2002
Кинофестиваль в Торонто 2001
Кинофестиваль в Торонто 2000
Кинофестиваль в Торонто 1999
Кинофестиваль в Торонто 1998
Кинофестиваль в Торонто 1997
Кинофестиваль в Торонто 1996
Кинофестиваль в Торонто 1995
Кинофестиваль в Торонто 1994
Кинофестиваль в Торонто 1993
Кинофестиваль в Торонто 1992
Кинофестиваль в Торонто 1991
Кинофестиваль в Торонто 1990
Кинофестиваль в Торонто 1989
Кинофестиваль в Торонто 1988
Кинофестиваль в Торонто 1987
Кинофестиваль в Торонто 1986
Кинофестиваль в Торонто 1985
Кинофестиваль в Торонто 1984
Кинофестиваль в Торонто 1983
Кинофестиваль в Торонто 1982
Кинофестиваль в Торонто 1981
Кинофестиваль в Торонто 1980
Кинофестиваль в Торонто 1979
Кинофестиваль в Торонто 1978
Номинации
TIFF Tribute Performer Award
Norman Jewison Career Achievement Award
Share Her Journey Groundbreaker Award
TIFF Tribute Award in Impact Media
TIFF Tribute Awards Honorary Chair
Best Canadian Discovery Award
Показать все
Best Canadian Discovery Award - Honourable Mention
Platform Award - Honourable Mention
Platform Award
International People’s Choice Award / Best Film
Премия TIFF за разнообразие артистов
Премия "Дань уважения" за исполнение
Трибьют "Бриллиантов Бирка" / Женщины года в кино
TIFF Разнообразие / Премия "Artisian"
Премия TIFF для начинающих талантов / Премия TIFF за новые таланты
Специальная премия "Дань уважения"
Лаборатория сценарного мастерства студии TIFF
Приз жюри / Best American Writer
Приз жюри / Best Director
Приз жюри / Лучший африканский фильм
Приз жюри / Лучший фильм
Выбор отрасли
Премия Барри Аврича / Премия имени Барри Аврича
IMDbPro Короткие кадры / IMDbPro Short Cuts Award Best Canadian Film - Honorable Mention
IMDbPro Короткие кадры / IMDbPro Short Cuts Award for Best Animated Film
IMDbPro Короткие кадры / IMDbPro Short Cuts Award for Best International Short Film
IMDbPro Короткие кадры / IMDbPro "Короткие нарезки из путешествий"
IMDbPro Короткие кадры / IMDbPro Short Cuts Share Her Journey Award - Почетная награда
IMDbPro Короткие кадры / IMDbPro Премия за лучший канадский короткометражный фильм
IMDbPro Короткие кадры / IMDbPro Премия за лучший короткометражный фильм
IMDbPro Короткие кадры / Лучший международный короткометражный фильм
IMDbPro Короткие кадры / Почетная награда за лучший короткометражный канадский фильм
Премия «Изменитель» / Премия "Изменитель"
Премия «Изменитель» / Премия Фонда Шона Мендеса "Изменитель"
Премия "Поделись своим путешествием" / Премия «Поделись ее путешествием»
Премия "Усиление голоса" / Лучший канадский фильм
Премия "Усиление голоса" / Лучший фильм
Премия "Усиление голоса" / Награда первопроходца "Усиления голоса"
Премия "Усиление голоса" / Особое упоминание
Премия "Усиление голоса"
Премия "Усиление голоса" / Премия "Усиление голоса" — лучший канадский полнометражный фильм BIPOC
Премия "Усиление голоса" / Премия "Усиления голоса" за лучший канадский первый художественный фильм BIPOC
Приз Эберта за режиссуру на TIFF
Премия Джеффа Сколла в области влиятельных СМИ
Премия в области современного мирового кино / Лучший фильм
Актерская премия "Tribute" / Актерская премия Tribute
Приз зрительских симпатий "Grolsch" / Документальный фильм
Приз зрительских симпатий "Grolsch" / Полуночное безумие
Приз зрительских симпатий "Grolsch"
Лучший канадский художественный фильм - почетная награда / Лучший канадский художественный фильм – почетная награда
Премия "Eurimages Audentia" - почетная награда
Премия FIPRESCI / Открытие
Премия FIPRESCI
Премия FIPRESCI / Специальные представления
Приз зрительских симпатий "Grosch"
Премия "Eurimages Audentia" / Премия "Eurimages Audentia"
Премия CMPA для начинающих продюсеров
Лучший канадский полнометражный фильм - почетная награда
Авангардные награды / Креативность в кинематографе
Авангардные награды / Лучший сценарий
Раздел «Длины волн» / Shorts
Раздел «Длины волн» / Конкурс
Раздел «Длины волн» / Новая волна TIFF
Премия RBC начинающему кинорежиссеру - фаворит фанатов
Премия RBC начинающему кинорежиссеру — почетная награда
Премия "Короткие кадры" - Почетная награда / Short Cuts Award - Honorable Mention
Премия "Короткие кадры" - Почетная награда / Лучший канадский короткометражный фильм
Премия "Короткие кадры" - Почетная награда / Лучший канадский фильм
Премия "Короткие кадры" - Почетная награда / Лучший международный короткометражный фильм
Премия "Короткие кадры" - Почетная награда / Лучший фильм
Премия "Короткие кадры" / Конкурс
Премия "Короткие кадры" / Короткие кадры: «Поделись ее путешествием»
Премия "Короткие кадры" / Лучший канадский короткометражный фильм
Премия "Короткие кадры" / Лучший канадский фильм
Премия "Короткие кадры" / Лучший короткометражный фильм
Премия "Короткие кадры" / Лучший международный короткометражный фильм
Премия "Короткие кадры" / Лучший фильм
Премия "Платформа" - почетный знак
Премия "Платформа" / Премия "Платформа"
Приз зрительских симпатий "Film Circuit" / Лучший канадский фильм
Премия «Восходящие звезды» / Премия "Восходящие звезды
Премия РБК для начинающих кинематографистов
Премия NETPAC
Премия NETPAC
Премия "Метро-Медиа"
Лучший канадский полнометражный фильм - специальное признание жюри
Международная премия критиков / Best Actress
Международная премия критиков / Лучший коро
Международная премия критиков / Международная премия критиков (FIPRESCI)
Международная премия критиков / Специальные представления
Премия "Инновации в области культуры" - почетное упоминание
Лучший канадский полнометражный фильм - специальная оценка жюри
Лучший канадский короткометражный фильм - специальная оценка жюри
Премия продюсера CFTPA
Премия за инновации
Лучший канадский короткометражный фильм – особое упоминание
Лучший канадский художественный фильм - специальная оценка жюри
Премия "Видение" – специальная награда
Премия "Видение" / Лучший фильм
Премия "Видение"
Приз зрительских симпатий / Документальный фильм
Приз зрительских симпатий / Лучший режиссер
Приз зрительских симпатий / Лучший фильм
Приз зрительских симпатий / Лучший фильм
Приз зрительских симпатий / Мастера
Приз зрительских симпатий / Открытие
Приз зрительских симпатий / Полуночное безумие
Приз зрительских симпатий
Приз зрительских симпатий / Торжественные или специальные представления
Приз зрительских симпатий / Экспериментальный короткометражный фильм
Международная премия критиков (FIPRESCI) - особое упоминание
Международная премия критиков (FIPRESCI) / Лучший фильм
Международная премия критиков (FIPRESCI)
Международная премия критиков (FIPRESCI) / Открытие
Международная премия критиков (FIPRESCI) / Специальные представления
Премия "Открытие" / Лучший фильм
Премия "Открытие"
Лучший канадский короткометражный фильм
Лучший канадский первый художественный фильм
Лучший канадский художественный фильм
