Киноафиша Кинофестивали Кинофестиваль в Торонто События Кинофестиваль в Торонто 1998

Все фильмы-номинанты «Кинофестиваль в Торонто» в 1998 году

Место проведения Канада
Лучший канадский художественный фильм
Робер Лепаж
Победитель
Лучший канадский первый художественный фильм
Last Night Last Night
Дон МакКеллар
Победитель
Лучший канадский короткометражный фильм
When Ponds Freeze Over When Ponds Freeze Over
Mary Lewis
Победитель
Все номинанты
God Comes as a Child God Comes as a Child
Jeremiah Hayes
Международная премия критиков (FIPRESCI)
Praise Praise
Джон Керран For its gritty honesty and its outstanding depiction of two characters rediscovering themselves against the bleakest odds. Tied with West Beyrouth (À l'abri les enfants) (1998).
Победитель
West Beirut West Beyrouth (À l'abri les enfants)
Зиад Дуэри For its youthful, energetic and unconventional approach to human values in the midst of civil war and its tragedies. Tied with Praise (1998).
Победитель
Приз зрительских симпатий
Жизнь прекрасна 9.0
Жизнь прекрасна La Vita è bella / Life is Beautiful
Роберто Бениньи
Победитель
Премия "Метро-Медиа"
Счастье 7.3
Счастье Happiness
Тодд Солондз
Победитель
