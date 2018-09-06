Menu
Kinoafisha
Film festivals
Toronto International Film Festival
Events
Toronto International Film Festival 2018
All nominated films "Toronto International Film Festival" in 2018
Site
Canada
Date
6 September 2018 - 16 September 2018
Best Canadian Feature Film
The Fireflies Are Gone
La disparition des lucioles
Sébastien Pilote
Winner
All nominees
Sharkwater Extinction
Sharkwater: Extinction
Rob Stewart
Carmine Street Guitars
Carmine Street Guitars
Ron Mann
Falls Around Her
Falls Around Her
Darlene Naponse
Prosecuting Evil
Prosecuting Evil
Barry Avrich
Les Salopes or The Naturally Wanton Pleasure of Skin
Les salopes ou le sucre naturel de la peau
Renée Beaulieu
6.6
The Death and Life of John F. Donovan
Xavier Dolan
6.7
The Great Darkened Days
La grande noirceur / The Great Darkened Days
Maxime Giroux
Kingsway
Kingsway
Bruce Sweeney
Splinters
Splinters
Thom Fitzgerald
6.8
The Fall of the American Empire
The Fall Of The American Empire
Denys Arcand
7.5
The Hate U Give
Dzhordzh Tillman mladshiy
Edge of the Knife
SGaawaay K'uuna
Helen Haig-Brown, Gwaai Edenshaw
7.2
Anthropocene: The Human Epoch
ANTHROPOCENE: The Human Epoch
Jennifer Baichwal, Nik de Penser, Edward Burtynsky
Firecrackers
Firecrackers
Jasmin Mozaffari
7.2
Anthropocene: The Human Epoch
ANTHROPOCENE: The Human Epoch
Jennifer Baichwal, Nik de Penser, Edward Burtynsky
6.8
Freaks
Zach Lipovsky, Adam B. Stein
Watch trailer
Giant Little Ones
Giant Little Ones
Keith Behrman
Fausto
Fausto
Andrea Bussmann
Edge of the Knife
SGaawaay K'uuna
Helen Haig-Brown, Gwaai Edenshaw
What Is Democracy?
What Is Democracy?
Astra Taylor
Show all nominees
Best Canadian First Feature Film
All nominees
The Grizzlies
The Grizzlies
Miranda de Pencier
Show all nominees
Discovery Award / Best Film
All nominees
The Crossing
Guo chun tian
Xue Bai
Complicity
Complicity
Kei Chika-ura
Manta Ray
Kraben rahu
Phuttiphong Aroonpheng
Her Job
I douleia tis
Nikos Labôt
5.8
Gwen
Hilary Bevan Jones, Tom Nash, Uilyam MakGregor
Show all nominees
People's Choice Award / Best Film
All nominees
6.9
I Kill Giants
Anders Walter
Show all nominees
People's Choice Award / Discovery
All nominees
5.8
Gwen
Hilary Bevan Jones, Tom Nash, Uilyam MakGregor
Show all nominees
People's Choice Award / Documentary
8.1
Free Solo
Elizabeth Chai Vasarhelyi, Jimmy Chin
Winner
8.1
Free Solo
Elizabeth Chai Vasarhelyi, Jimmy Chin
Winner
All nominees
This Changes Everything
This Changes Everything
Tom Donahue
-Second Place
8.0
The Biggest Little Farm
John Chester
-Third Place
Show all nominees
People's Choice Award / Midnight Madness
The Man Who Feels No Pain
Mard Ko Dard Nahin Hota
Vasan Bala
Winner
All nominees
6.7
Halloween
David Gordon Green
-Second Place
4.8
Assassination Nation
Sam Levinson
-Third Place
Show all nominees
NETPAC Award
The Third Wife
Vo ba
Ash Mayfair
Winner
NETPAC Award / NETPAC Award Honorable Mention
The Crossing
Guo chun tian
Xue Bai
Winner
Platform Prize
Cities of Last Things
Cities of Last Things
Ho Wi-Ding
Winner
All nominees
Angelo
Angelo
Alexander Dumreicher-Ivanceanu, Bady Minck, Franz Novotny, Markus Schleinzer, Alexander Glehr
6.5
Styx
Markus Fischer, Alexander Dumreicher-Ivanceanu, Marcos Kantis, Bady Minck
6.5
Styx
Markus Fischer, Alexander Dumreicher-Ivanceanu, Marcos Kantis, Bady Minck
The Innocent
Der Unschuldige
Simon Jaquemet
Rojo
Rojo
Benjamín Naishtat
6.0
Her Smell
Alex Ross Perry
4.8
Jessica Forever
Kerolayn Podzhi, Dzhonatan Vinel
Angelo
Angelo
Alexander Dumreicher-Ivanceanu, Bady Minck, Franz Novotny, Markus Schleinzer, Alexander Glehr
5.4
Donnybrook
Tim Sutton
The Good Girls
Las niñas bien
Alejandra Márquez Abella
The River
Ozen
Emir Baigazin
6.9
Mademoiselle de Joncquières
Emmanuel Mouret
Out of Blue
Out of Blue
Carol Morley
6.3
Destroyer
Karyn Kusama
Watch trailer
Show all nominees
Short Cuts Award / Best Canadian Short Film
7.0
Brotherhood
Meryam Zhuber
Winner
All nominees
Veslemøy's Song
Veslemøy's Song
Sofia Bohdanowicz
Little Waves
Les petites vagues
Ariane Louis-Seize
My Boy
Mon Boy
Sarah Pellerin
If This Isn't Love
If This Isn't Love
Luiza Cocora
Norman Norman
Norman Norman
Sophy Romvari
Accidence
Accidence
Guy Maddin, Evan Johnson, Galen Johnson
Caroni
Caroni
Ian Harnarine
Le sujet
Le sujet
Patrick Bouchard
7A
7A
Zachary Russell
Girlfriends
Amies
Marie Davignon
Glitter's Wild Women
Glitter's Wild Women
Roney
Paseo
Paseo
Matthew Hannam
Exit
Exit
Claire Edmondson
Fauve
Fauve
Jérémy Comte
Animal Behaviour
Animal Behaviour
David Fine, Alison Snowden
Show all nominees
Short Cuts Award / Best International Short Film
The Field
The Field
Sandhya Suri
Winner
All nominees
All These Creatures
All These Creatures
Charles Williams
The Ambassador's Wife
The Ambassador's Wife
Tereza Traore Dalberg
Viktoria
Viktoria
Brúsi Ólason
Dodgy Dave
Dodgy Dave
Charlotte Regan
The Foreign Body
El destetado
Héctor Silva Núñez
Reneepoptosis
Reneepoptosis
Renee Zhan
The Orphan
O Órfão
Carolina Markowicz
Winners Bitch
Winners Bitch
Sam Gurry
Fuck You
Fuck You
Anette Sidor
Hector Malot: The Last Day of the Year
Ektoras Malo: I teleftaia mera tis hronias
Jacqueline Lentzou
Guaxuma
Guaxuma
Nara Normande
Dulce
Dulce
Angello Faccini, Guille Isa
Birdie
Birdie
Shelly Lauman
Feathers
Feathers
A.V. Rockwell
Judgement
Judgement
Reymund Ribey Guterrez
Facing North
Facing North
Tukei Muhumuza
Circle
Circle
Jayisha Patel
The Fall
La chute
Boris Labbé
The Call
The Call
Anca Damian
Interior
Interior
Reed Van Dyk
Un jour de mariage
Un jour de mariage
Elias Belkeddar
This Magnificent Cake!
Ce magnifique gâteau!
Marc James Roels, Emma De Swaef
The Summer and All the Rest
L'été et tout le reste
Sven Bresser
Tariki
Tariki
Saeed Jafarian
Shadow Cut
Shadow Cut
Lucy Suess
To Plant a Flag
To Plant a Flag
Bobby Pierce
All Inclusive
All Inclusive
Corina Schwingruber Ilic
Man in the Well
Jing li de ren
Hu Bo
Show all nominees
Short Cuts Award / Best Short Film
All nominees
A New Year
A New Year
Show all nominees
Short Cuts Award - Honorable Mention / Best Canadian Short Film
Fauve
Fauve
Jérémy Comte
Winner
Short Cuts Award - Honorable Mention / Best International Short Film
Fuck You
Fuck You
Anette Sidor
Winner
This Magnificent Cake!
Ce magnifique gâteau!
Marc James Roels, Emma De Swaef
Winner
Vanguard Honours / Best Screenplay
All nominees
Don't Turn Around
Don't Turn Around
Lawrence Whitener
Show all nominees
Eurimages Audentia Award
Fig Tree
Fig Tree
Aalam-Warqe Davidian
Winner
FIPRESCI Prize / Discovery
5.9
Float Like a Butterfly
Carmel Winters
Winner
FIPRESCI Prize / Special Presentations
6.8
Skin
Guy Nattiv
Winner
Eurimages Audentia Award - Honorable Mention
Phoenix
Føniks
Camilla Strøm Henriksen
Winner
Grolsch People's Choice Award
8.4
Green Book
Peter Farrelly
Winner
Watch trailer
All nominees
7.3
Roma
Alfonso Cuaron
-Third Place
Watch trailer
6.9
If Beale Street Could Talk
Barry Jenkins
-Second Place
Show all nominees
