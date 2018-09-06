Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Film festivals Toronto International Film Festival Events Toronto International Film Festival 2018

All nominated films "Toronto International Film Festival" in 2018

Site Canada
Date 6 September 2018 - 16 September 2018
Best Canadian Feature Film
The Fireflies Are Gone La disparition des lucioles
Sébastien Pilote
Winner
All nominees
Sharkwater Extinction Sharkwater: Extinction
Rob Stewart
Carmine Street Guitars Carmine Street Guitars
Ron Mann
Falls Around Her Falls Around Her
Darlene Naponse
Prosecuting Evil Prosecuting Evil
Barry Avrich
Les Salopes or The Naturally Wanton Pleasure of Skin Les salopes ou le sucre naturel de la peau
Renée Beaulieu
The Death and Life of John F. Donovan 6.6
The Death and Life of John F. Donovan
Xavier Dolan
The Great Darkened Days 6.7
The Great Darkened Days La grande noirceur / The Great Darkened Days
Maxime Giroux
Kingsway Kingsway
Bruce Sweeney
Splinters Splinters
Thom Fitzgerald
The Fall of the American Empire 6.8
The Fall of the American Empire The Fall Of The American Empire
Denys Arcand
The Hate U Give 7.5
The Hate U Give
Dzhordzh Tillman mladshiy
Edge of the Knife SGaawaay K'uuna
Helen Haig-Brown, Gwaai Edenshaw
Anthropocene: The Human Epoch 7.2
Anthropocene: The Human Epoch ANTHROPOCENE: The Human Epoch
Jennifer Baichwal, Nik de Penser, Edward Burtynsky
Firecrackers Firecrackers
Jasmin Mozaffari
Anthropocene: The Human Epoch 7.2
Anthropocene: The Human Epoch ANTHROPOCENE: The Human Epoch
Jennifer Baichwal, Nik de Penser, Edward Burtynsky
Freaks 6.8
Freaks
Zach Lipovsky, Adam B. Stein
Watch trailer
Giant Little Ones Giant Little Ones
Keith Behrman
Fausto Fausto
Andrea Bussmann
Edge of the Knife SGaawaay K'uuna
Helen Haig-Brown, Gwaai Edenshaw
What Is Democracy? What Is Democracy?
Astra Taylor
Best Canadian First Feature Film
All nominees
The Grizzlies The Grizzlies
Miranda de Pencier
Discovery Award / Best Film
All nominees
The Crossing Guo chun tian
Xue Bai
Complicity Complicity
Kei Chika-ura
Manta Ray Kraben rahu
Phuttiphong Aroonpheng
Her Job I douleia tis
Nikos Labôt
Gwen 5.8
Gwen
Hilary Bevan Jones, Tom Nash, Uilyam MakGregor
People's Choice Award / Best Film
All nominees
I Kill Giants 6.9
I Kill Giants
Anders Walter
People's Choice Award / Discovery
All nominees
Gwen 5.8
Gwen
Hilary Bevan Jones, Tom Nash, Uilyam MakGregor
People's Choice Award / Documentary
Free Solo 8.1
Free Solo
Elizabeth Chai Vasarhelyi, Jimmy Chin
Winner
Free Solo 8.1
Free Solo
Elizabeth Chai Vasarhelyi, Jimmy Chin
Winner
All nominees
This Changes Everything This Changes Everything
Tom Donahue -Second Place
The Biggest Little Farm 8.0
The Biggest Little Farm
John Chester -Third Place
People's Choice Award / Midnight Madness
The Man Who Feels No Pain Mard Ko Dard Nahin Hota
Vasan Bala
Winner
All nominees
Halloween 6.7
Halloween
David Gordon Green -Second Place
Assassination Nation 4.8
Assassination Nation
Sam Levinson -Third Place
NETPAC Award
The Third Wife Vo ba
Ash Mayfair
Winner
NETPAC Award / NETPAC Award Honorable Mention
The Crossing Guo chun tian
Xue Bai
Winner
Platform Prize
Cities of Last Things Cities of Last Things
Ho Wi-Ding
Winner
All nominees
Angelo Angelo
Alexander Dumreicher-Ivanceanu, Bady Minck, Franz Novotny, Markus Schleinzer, Alexander Glehr
Styx 6.5
Styx
Markus Fischer, Alexander Dumreicher-Ivanceanu, Marcos Kantis, Bady Minck
Styx 6.5
Styx
Markus Fischer, Alexander Dumreicher-Ivanceanu, Marcos Kantis, Bady Minck
The Innocent Der Unschuldige
Simon Jaquemet
Rojo Rojo
Benjamín Naishtat
Her Smell 6.0
Her Smell
Alex Ross Perry
Jessica Forever 4.8
Jessica Forever
Kerolayn Podzhi, Dzhonatan Vinel
Angelo Angelo
Alexander Dumreicher-Ivanceanu, Bady Minck, Franz Novotny, Markus Schleinzer, Alexander Glehr
Donnybrook 5.4
Donnybrook
Tim Sutton
The Good Girls Las niñas bien
Alejandra Márquez Abella
The River Ozen
Emir Baigazin
Mademoiselle de Joncquières 6.9
Mademoiselle de Joncquières
Emmanuel Mouret
Out of Blue Out of Blue
Carol Morley
Destroyer 6.3
Destroyer
Karyn Kusama
Watch trailer
Short Cuts Award / Best Canadian Short Film
Brotherhood 7.0
Brotherhood
Meryam Zhuber
Winner
All nominees
Veslemøy's Song Veslemøy's Song
Sofia Bohdanowicz
Little Waves Les petites vagues
Ariane Louis-Seize
My Boy Mon Boy
Sarah Pellerin
If This Isn't Love If This Isn't Love
Luiza Cocora
Norman Norman Norman Norman
Sophy Romvari
Accidence Accidence
Guy Maddin, Evan Johnson, Galen Johnson
Caroni Caroni
Ian Harnarine
Le sujet Le sujet
Patrick Bouchard
7A 7A
Zachary Russell
Girlfriends Amies
Marie Davignon
Glitter's Wild Women Glitter's Wild Women
Roney
Paseo Paseo
Matthew Hannam
Exit Exit
Claire Edmondson
Fauve Fauve
Jérémy Comte
Animal Behaviour Animal Behaviour
David Fine, Alison Snowden
Short Cuts Award / Best International Short Film
The Field The Field
Sandhya Suri
Winner
All nominees
All These Creatures All These Creatures
Charles Williams
The Ambassador's Wife The Ambassador's Wife
Tereza Traore Dalberg
Viktoria Viktoria
Brúsi Ólason
Dodgy Dave Dodgy Dave
Charlotte Regan
The Foreign Body El destetado
Héctor Silva Núñez
Reneepoptosis Reneepoptosis
Renee Zhan
The Orphan O Órfão
Carolina Markowicz
Winners Bitch Winners Bitch
Sam Gurry
Fuck You Fuck You
Anette Sidor
Hector Malot: The Last Day of the Year Ektoras Malo: I teleftaia mera tis hronias
Jacqueline Lentzou
Guaxuma Guaxuma
Nara Normande
Dulce Dulce
Angello Faccini, Guille Isa
Birdie Birdie
Shelly Lauman
Feathers Feathers
A.V. Rockwell
Judgement Judgement
Reymund Ribey Guterrez
Facing North Facing North
Tukei Muhumuza
Circle Circle
Jayisha Patel
The Fall La chute
Boris Labbé
The Call The Call
Anca Damian
Interior Interior
Reed Van Dyk
Un jour de mariage Un jour de mariage
Elias Belkeddar
This Magnificent Cake! Ce magnifique gâteau!
Marc James Roels, Emma De Swaef
The Summer and All the Rest L'été et tout le reste
Sven Bresser
Tariki Tariki
Saeed Jafarian
Shadow Cut Shadow Cut
Lucy Suess
To Plant a Flag To Plant a Flag
Bobby Pierce
All Inclusive All Inclusive
Corina Schwingruber Ilic
Man in the Well Jing li de ren
Hu Bo
Short Cuts Award / Best Short Film
All nominees
A New Year A New Year
Short Cuts Award - Honorable Mention / Best Canadian Short Film
Fauve Fauve
Jérémy Comte
Winner
Short Cuts Award - Honorable Mention / Best International Short Film
Fuck You Fuck You
Anette Sidor
Winner
This Magnificent Cake! Ce magnifique gâteau!
Marc James Roels, Emma De Swaef
Winner
Vanguard Honours / Best Screenplay
All nominees
Don't Turn Around Don't Turn Around
Lawrence Whitener
Eurimages Audentia Award
Fig Tree Fig Tree
Aalam-Warqe Davidian
Winner
FIPRESCI Prize / Discovery
Float Like a Butterfly 5.9
Float Like a Butterfly
Carmel Winters
Winner
FIPRESCI Prize / Special Presentations
Skin 6.8
Skin
Guy Nattiv
Winner
Eurimages Audentia Award - Honorable Mention
Phoenix Føniks
Camilla Strøm Henriksen
Winner
Grolsch People's Choice Award
Green Book 8.4
Green Book
Peter Farrelly
Winner
Watch trailer
All nominees
Roma 7.3
Roma
Alfonso Cuaron -Third Place
Watch trailer
If Beale Street Could Talk 6.9
If Beale Street Could Talk
Barry Jenkins -Second Place
Year
Nominations

Other awards and film festivals

Academy Awards, USA
1929-2025
Academy Awards, USA
Cannes Film Festival
Festival international du film de Cannes
1939-2025
Cannes Film Festival
Golden Globes, USA
Golden Globe Award
1944-2025
Golden Globes, USA
Primetime Emmy Awards
1949-2025
Primetime Emmy Awards
BAFTA Awards
The British Academy of Film and Television Arts
1949-2025
BAFTA Awards
Venice Film Festival
Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica
1932-2025
Venice Film Festival
Razzie Awards
Razzie
1981-2025
Razzie Awards
MTV Movie + TV Awards
MTV Movie & TV Awards
1992-2025
MTV Movie + TV Awards
Sundance Film Festival
1982-2025
Sundance Film Festival
St. Petersburg Message to Man Film Festival
1993-2025
St. Petersburg Message to Man Film Festival
Berlin International Film Festival
Internationale Filmfestspiele Berlin
1951-2025
Berlin International Film Festival
Sochi International Film Festival
Sochi International Film Festival & Awards — SIFFA
1994-2025
Sochi International Film Festival
Screen Actors Guild Awards
Screen Actors Guild Award
1963-2025
Screen Actors Guild Awards
2024-2025
Sochi Open Russian Film Festival
Sochi Open Russian Film Festival (Kinotavr)
1990-2025
Sochi Open Russian Film Festival
Moscow International Film Festival
Moscow International Film Festival (MIFF)
1959-2025
Moscow International Film Festival
Window to Europe
1993-2025
Window to Europe
Tallinn Black Nights Film Festival
Pimedate Ööde Filmifestival
1998-2025
Tallinn Black Nights Film Festival
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more