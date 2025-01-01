Меню
Киноафиша Кинофестивали Кинофестиваль в Торонто События Кинофестиваль в Торонто 2020

Все фильмы-номинанты «Кинофестиваль в Торонто» в 2020 году

Место проведения Канада
Дата проведения 10 сентября 2020 - 20 сентября 2020
Лучший канадский художественный фильм
Inconvenient Indian Inconvenient Indian
Michelle Latimer
Победитель
Все номинанты
Violation Violation
Dusty Mancinelli, Madeleine Sims-Fewer
Фрагменты женщины 6.9
Фрагменты женщины Pieces of a Woman
Корнел Мундружо
Падение 6.3
Падение Falling
Вигго Мортенсен
Fauna Fauna
Nicolás Pereda
No Ordinary Man No Ordinary Man
Эйслинг Чин-Йи, Chase Joynt
Beans Beans
Трэйси Дир
Шалом, папик! 7.1
Шалом, папик! Shiva Baby
Эмма Селигман
Смотреть трейлер
Night of the Kings La nuit des rois
Philippe Lacôte
The New Corporation: The Unfortunately Necessary Sequel The New Corporation: The Unfortunately Necessary Sequel
Jennifer Abbott, Joel Bakan
Violation Violation
Dusty Mancinelli, Madeleine Sims-Fewer
Akilla's Escape Akilla's Escape
Charles Officer
The New Corporation: The Unfortunately Necessary Sequel The New Corporation: The Unfortunately Necessary Sequel
Jennifer Abbott, Joel Bakan
Трикстер
Трикстер Trickster
Michelle Latimer
Премия "Открытие" / Лучший фильм
Все номинанты
Воображаемая прямая 5.5
Воображаемая прямая 180 Degree Rule
Фарнуш Самади
Приз зрительских симпатий
Земля кочевников 7.4
Земля кочевников Nomadland
Хлоя Чжао
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Одна ночь в Майами 7.1
Одна ночь в Майами One Night in Miami
Реджина Кинг Second Place
Beans Beans
Трэйси Дир Third Place
Премия NETPAC
Gaza mon amour Gaza mon amour
Arab Nasser, Tarzan Nasser
Победитель
Gaza mon amour Gaza mon amour
Arab Nasser, Tarzan Nasser
Победитель
Премия «Восходящие звезды» / Премия "Восходящие звезды
Удары 6.7
Удары Bruised
Madeleine Sims-Fewer, Rainbow Dickerson, Шила Атим, Таня Маниктала
Победитель
Смотреть трейлер
A Suitable Boy A Suitable Boy
Madeleine Sims-Fewer, Rainbow Dickerson, Шила Атим, Таня Маниктала
Победитель
Beans Beans
Madeleine Sims-Fewer, Rainbow Dickerson, Шила Атим, Таня Маниктала
Победитель
Violation Violation
Madeleine Sims-Fewer, Rainbow Dickerson, Шила Атим, Таня Маниктала
Победитель
Удары 6.7
Удары Bruised
Madeleine Sims-Fewer, Rainbow Dickerson, Шила Атим, Таня Маниктала
Победитель
Смотреть трейлер
A Suitable Boy A Suitable Boy
Madeleine Sims-Fewer, Rainbow Dickerson, Шила Атим, Таня Маниктала
Победитель
Beans Beans
Madeleine Sims-Fewer, Rainbow Dickerson, Шила Атим, Таня Маниктала
Победитель
Violation Violation
Madeleine Sims-Fewer, Rainbow Dickerson, Шила Атим, Таня Маниктала
Победитель
Раздел «Длины волн» / Новая волна TIFF
Все номинанты
Angelfish Angelfish
Robin Rose Singer, Peter S. Lee, Ricardo Vilar, Rabia Sultana
Angelfish Angelfish
Robin Rose Singer, Peter S. Lee, Ricardo Vilar, Rabia Sultana
Премия FIPRESCI / Открытие
Beginning Dasatskisi
Dea Kulumbegashvili
Победитель
Приз зрительских симпатий "Grolsch" / Документальный фильм
Inconvenient Indian Inconvenient Indian
Michelle Latimer
Победитель
Приз зрительских симпатий "Grolsch" / Полуночное безумие
Воздушный бой 5.4
Воздушный бой Shadow in the cloud
Роузэнн Лианг
Победитель
Смотреть трейлер
Актерская премия "Tribute" / Актерская премия Tribute
Энтони Хопкинс
Энтони Хопкинс
Победитель
Кейт Уинслет
Кейт Уинслет
Победитель
Премия Джеффа Сколла в области влиятельных СМИ
Мира Наир
Мира Наир
Победитель
Приз Эберта за режиссуру на TIFF
Хлоя Чжао
Хлоя Чжао
Победитель
Премия "Усиление голоса"
Ученик 6.9
Ученик The Disciple
Чайтанья Тамхане
Победитель
Night of the Kings La nuit des rois
Philippe Lacôte
Победитель
Премия "Усиление голоса" / Особое упоминание
Downstream to Kinshasa Downstream to Kinshasa
Dieudo Hamadi
Победитель
Премия «Изменитель» / Премия "Изменитель"
Black Bodies Black Bodies
Kelly Fyffe-Marshall
Победитель
IMDbPro Короткие кадры / Лучший международный короткометражный фильм
Все номинанты
O Black Hole! O Black Hole!
Renee Zhan
IMDbPro Короткие кадры / IMDbPro Премия за лучший канадский короткометражный фильм
Benjamin, Benny, Ben Benjamin, Benny, Ben
Paul Shkordoff
Победитель
Все номинанты
Sing Me a Lullaby Sing Me a Lullaby
Tiffany Hsiung
4 North A 4 North A
Джордан Каннинг, Howie Shia
4 North A 4 North A
Джордан Каннинг, Howie Shia
As Spring Comes (Comme la neige au printemps) As Spring Comes (Comme la neige au printemps)
Marie-Ève Juste
Black Bodies Black Bodies
Kelly Fyffe-Marshall
The Archivists The Archivists
Игор Дриляча
Point and Line to Plane Point and Line to Plane
София Богданович
Aniksha Aniksha
Vincent Toi
Found Me Found Me
David Findlay
RKLSS RKLSS
Tank Standing Buffalo
Scars Scars
Alex Anna
Succor Succor
Ханна Чизмен
IMDbPro Короткие кадры / IMDbPro Премия за лучший короткометражный фильм
Dustin Dustin
Naïla Guiguet
Победитель
Все номинанты
Sër Bi (Les tissus blancs) Sër Bi (Les tissus blancs)
Moly Kane
Marlon Brando Marlon Brando
Vincent Tilanus
Loose Fish Loose Fish
Pato Martinez, Francisco Canton
Pilar Pilar
J.J. Epping, Diana van Houten, Yngwie Boley
Our Hearts Beat Like War Our Hearts Beat Like War
Elinor Nechemya
The Price of Cheap Rent The Price of Cheap Rent
Maya Tanaka, Amina Sutton
In Sudden Darkness In Sudden Darkness
Tayler Montague
David David
Зак Вудс
Tie Elo
Alexandra Ramires
Navozande, the Musician Navozande, le musicien
Reza Riahi
Drought Drought
Mountain Cat Shiluus
Lkhagvadulam Purev-Ochir
The Price of Cheap Rent The Price of Cheap Rent
Maya Tanaka, Amina Sutton
History of Civilization History of Civilization
Zhannat Alshanova
The Game Das Spiel
Roman Hodel
Stephanie Stephanie
Leonardo Van Dijl
IMDbPro Короткие кадры / IMDbPro "Короткие нарезки из путешествий"
Sing Me a Lullaby Sing Me a Lullaby
Tiffany Hsiung
Победитель
