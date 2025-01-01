Меню
Киноафиша Кинофестивали Кинофестиваль в Торонто События Кинофестиваль в Торонто 1989

Все фильмы-номинанты «Кинофестиваль в Торонто» в 1989 году

Место проведения Канада
Лучший канадский художественный фильм
Roadkill Roadkill
Брюс МакДональд
Победитель
Лучший канадский короткометражный фильм
Stealing Images Stealing Images
Alan Zweig
Победитель
Приз зрительских симпатий
Roger & Me Roger & Me
Майкл Мур
Победитель
Международная премия критиков / Международная премия критиков (FIPRESCI)
Иисус из Монреаля 7.4
Иисус из Монреаля Jesus de montreal
Дени Аркан
Победитель
