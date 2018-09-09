Если Бил-стрит могла бы заговорить, 2018

Скульптор Фонни помолвлен с 19-летней Тиш. Выходцы из «черного» квартала, они всю жизнь были неразлучны. Теперь девушка беременна и готовится к свадьбе. Но надежды молодых людей на счастье рухнули в тот момент, когда они стали жертвой полицейского-расиста. Из-за него молодого человека обвиняют в изнасиловании, которого он не совершал. Ему грозит долгий тюремный срок. Но Тиш и ее семья не собираются отворачиваться от Фонни. Они ищут способы спасти его от тюрьмы, и доказать невиновность.