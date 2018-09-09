Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Зомби: Из Пусана в Гангнам" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Если Бил-стрит могла бы заговорить Если Бил-стрит могла бы заговорить
Киноафиша Фильмы Если Бил-стрит могла бы заговорить
If Beale Street Could Talk

Если Бил-стрит могла бы заговорить, 2018

2018 / США
6.7 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Скульптор Фонни помолвлен с 19-летней Тиш. Выходцы из «черного» квартала, они всю жизнь были неразлучны. Теперь девушка беременна и готовится к свадьбе. Но надежды молодых людей на счастье рухнули в тот момент, когда они стали жертвой полицейского-расиста. Из-за него молодого человека обвиняют в изнасиловании, которого он не совершал. Ему грозит долгий тюремный срок. Но Тиш и ее семья не собираются отворачиваться от Фонни. Они ищут способы спасти его от тюрьмы, и доказать невиновность.

  • Лента является экранизацией одноименного романа афро-американского писателя и правозащитника Джеймса Болдуина.
  • Режиссер Барри Дженкинс лично взялся адаптировать сценарий.
  • Фильм был трижды номинирован на получение Оскара, в том числе за лучший адаптированный сценарий и саундтрек. Но получил только одну статуэтку. Награда досталась Реджине Джонс за лучшую женскую роль второго плана.
  • В магазине, где работает главная героиня, представлена парфюмерная линия под названием «Deux Soeurs». В действительности такой продукции не существует. Однако компании с этим же названием принадлежат авторские права на ленту.
  • Дебютный трейлер выпустили 2 августа 2018 года. Это день рождения автора одноименного романа.

19-летняя Тиш помолвлена с 22-летним скульптором Фонни. Они готовятся к свадьбе, Тиш ждёт ребёнка, когда Фонни обвиняют в изнасиловании пуэрториканки Виктории. Молодой человек отправляется отбывать наказание за преступление, которого не совершал — его подставил расист-полицейский. Тем временем Виктория покидает США, возвращается домой, а мать Тиш, Шерон, отправляется вслед за женщиной, чтобы найти доказательства невиновности Фонни.

6.7 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 1 час 59 минут
Год выпуска 2018
Премьера онлайн 5 марта 2019
Премьера в мире 9 сентября 2018
Возраст 18+
Режиссер
Барри Дженкинс
Барри Дженкинс
В ролях
Педро Паскаль
Педро Паскаль
Эд Скрейн
Эд Скрейн
Дэйв Франко
Дэйв Франко
Диего Луна
Диего Луна
Эмили Риос
Эмили Риос
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Ступая во мрак
Ступая во мрак (2020)
5.8
Лунный свет
Лунный свет (2016)
7.6666665
Мост через озеро
Мост через озеро (2022)
6.6666665
Последний черный в Сан-Франциско
Последний черный в Сан-Франциско (2018)
6.923077
Глоток воздуха
Глоток воздуха (2020)
9
6 шариков
6 шариков (2018)
5.8
Белый парень Рик
Белый парень Рик (2018)
7
Берлин, я люблю тебя
Берлин, я люблю тебя (2018)
6.214286
Муфаса: Король лев
Муфаса: Король лев (2024)
0
Топ-модель
Топ-модель (2016)
5.909091
Джокер
Джокер (2019)
8.126354
Грязные танцы 2: Гаванские ночи
Грязные танцы 2: Гаванские ночи (2004)
7.2
Фильм находится в подборках
Фильмы для самоизоляции и карантина Фильмы для самоизоляции и карантина
Постер фильма Если Бил-стрит могла бы заговорить 2 постера
Оскар Лучшая женская роль второго плана
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
11 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Слушать
саундтрек фильма Если Бил-стрит могла бы заговорить
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
«Зелёная книга» и «Чёрный клановец» получили «Оскары» за лучшие сценарии «Зелёную книгу» отметили за лучший оригинальный сценарий, а «Чёрного клановца» — за лучший адаптированный.
Написать
25 февраля 2019 06:16
Реджина Кинг получила «Оскар» как лучшая актриса второго плана В ночь на 25 февраля в Лос-Анджелесе прошла 91-я церемония вручения премии Американской академии кинематографических искусств и наук.
Написать
25 февраля 2019 04:12
«Звезда родилась» и «Мэри Поппинс» вошли в шорт-лист претендентов на «Оскар» в «музыкальных» категориях Очередной шорт-лист номинантов предоставила нам Американская киноакадемия.
Написать
18 декабря 2018 16:29
Все новости фильма
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Изумительный Морис
Изумительный Морис
2023, США, анимация, семейный, фэнтези
Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Мира
Мира
2022, Россия, фантастика, приключения, драма, семейный
Заговор дьявола
Заговор дьявола
2022, Чехия / США / Финляндия, ужасы, триллер, мистика
Турбозавры. Зимние приключения
Турбозавры. Зимние приключения
2022, Россия, семейный, анимация
Одни на каникулах
Одни на каникулах
2022, Нидерланды / Швейцария, семейный, приключения, комедия
Телекинез
Телекинез
2022, Канада, фантастика
13 изгнаний дьявола
13 изгнаний дьявола
2022, Испания, ужасы, триллер
Related video
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Смотреть без слез невозможно: состояние Николая Баскова ужаснуло россиян
Приложение киноафиши