Если Бил-стрит могла бы заговорить, 2018

Скульптор Фонни помолвлен с 19-летней Тиш. Выходцы из «черного» квартала, они всю жизнь были неразлучны. Теперь девушка беременна и готовится к свадьбе. Но надежды молодых людей на счастье рухнули в тот момент, когда они стали жертвой полицейского-расиста. Из-за него молодого человека обвиняют в изнасиловании, которого он не совершал. Ему грозит долгий тюремный срок. Но Тиш и ее семья не собираются отворачиваться от Фонни. Они ищут способы спасти его от тюрьмы, и доказать невиновность.
19-летняя Тиш помолвлена с 22-летним скульптором Фонни. Они готовятся к свадьбе, Тиш ждёт ребёнка, когда Фонни обвиняют в изнасиловании пуэрториканки Виктории. Молодой человек отправляется отбывать наказание за преступление, которого не совершал — его подставил расист-полицейский. Тем временем Виктория покидает США, возвращается домой, а мать Тиш, Шерон, отправляется вслед за женщиной, чтобы найти доказательства невиновности Фонни.