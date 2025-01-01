Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Кинофестивали Кинофестиваль в Торонто События Кинофестиваль в Торонто 1992

Все фильмы-номинанты «Кинофестиваль в Торонто» в 1992 году

Место проведения Канада
Лучший канадский художественный фильм
Requiem for a Handsome Bastard Requiem pour un beau sans-coeur
Robert Morin
Победитель
Лучший канадский короткометражный фильм
Les sauf-conduits Les sauf-conduits
Manon Briand
Победитель
Международная премия критиков (FIPRESCI)
Бешеные псы 8.0
Бешеные псы Reservoir Dogs
Квентин Тарантино
Победитель
Смотреть трейлер
Приз зрительских симпатий
Танцы без правил 7.4
Танцы без правил Strictly Ballroom
Баз Лурманн
Победитель
Лучший канадский художественный фильм - специальная оценка жюри
Manufacturing Consent: Noam Chomsky and the Media Manufacturing Consent: Noam Chomsky and the Media
Mark Achbar, Peter Wintonick
Победитель
Леоло 7.4
Леоло Léolo
Жан-Клод Лозон
Победитель
Лучший канадский короткометражный фильм - специальная оценка жюри
The Fairy Who Didn't Want to Be a Fairy The Fairy Who Didn't Want to Be a Fairy
Laurie Lynd
Победитель
My Niagara My Niagara
Helen Lee
Победитель
Moose Jaw Moose Jaw
Rick Hancox
Победитель
Blue Blue
Дон МакКеллар
Победитель
Премия "Метро-Медиа"
Это случилось рядом с Вами 6.5
Это случилось рядом с Вами Man bites dog
Реми Белво, Андрэ Бонзел, Бенуа Пульворд
Победитель
Это случилось рядом с Вами 6.5
Это случилось рядом с Вами Man bites dog
Реми Белво, Андрэ Бонзел, Бенуа Пульворд
Победитель
Год проведения
Номинации

Другие награды и фестивали

Оскар
Academy Awards, USA
1929-2025
Оскар
Каннский кинофестиваль
Festival international du film de Cannes
1939-2025
Каннский кинофестиваль
Золотой глобус
Golden Globe Award
1944-2025
Золотой глобус
Прайм-таймовая премия «Эмми»
Primetime Emmy Awards
1949-2025
Прайм-таймовая премия «Эмми»
BAFTA - премия Британской киноакадемии
The British Academy of Film and Television Arts
1949-2025
BAFTA - премия Британской киноакадемии
Венецианский кинофестиваль
Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica
1932-2025
Венецианский кинофестиваль
Золотая малина
Razzie
1981-2025
Золотая малина
Кино и ТВ награды MTV
MTV Movie & TV Awards
1992-2025
Кино и ТВ награды MTV
Сандэнс
Sundance Film Festival
1982-2025
Сандэнс
Послание к Человеку
1993-2025
Послание к Человеку
Берлинале
Internationale Filmfestspiele Berlin
1951-2025
Берлинале
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Sochi International Film Festival & Awards — SIFFA
1994-2025
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Премия Гильдии киноактеров США
Screen Actors Guild Award
1963-2025
Премия Гильдии киноактеров США
КиноБраво
2024-2025
Кинофестиваль Кинотавр
Sochi Open Russian Film Festival (Kinotavr)
1990-2025
Кинофестиваль Кинотавр
ММКФ
Moscow International Film Festival (MIFF)
1959-2025
ММКФ
Окно в Европу
1993-2025
Окно в Европу
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
Pimedate Ööde Filmifestival
1998-2025
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
Съемки с преступниками и деньги от братвы: почему актеры стыдились ролей в «Бандитском Петербурге»
Этот фэнтези-хит HBO был ближе всего к «Гарри Поттеру», но продержался только 3 сезона: если бы главным героем стала девочка
«Не кино, а пошлятина»: в 2025 году «Любовь и голуби» скорее ненавидят, чем обожают
«Где "Звездные войны"?»: у «Мандалорец и Грогу» серьезная проблема, и боевик не спасут ни одни пересъемки
Обожаете сериалы про маньяков? Netflix готовит вам крутой подарок на Хэллоуин — фанаты «Истории Джеффри Даммера» оценят
Гарри, у нас отмена: звезду фильмов о Поттере официально «вырезали» из франшизы — виной всему скандал 18+
«Это было поверхностно»: почему Броснан стыдится своего Бонда — а Крейг превратил это в преимущество
Сняли за копейки, а вышел шедевр: этот sci-fi фильм в 33 раза дешевле «Интерстеллара» — но он «гораздо глубже», считают зрители
У «Заклятия» всего 4 номерных части, но фильмов в киновселенной — ровно 10: объясняем хронологию главной хоррор-франшизы XXI века
Этой серией «Друзей» гордились создатели, но ее пришлось почти полностью вырезать: из-за трагедии стала провокационной
Это вам не Львенок и Черепаха: 10 реально жутких мультфильмов СССР — даже взрослым становится некомфортно
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше