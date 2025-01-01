Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Кинофестивали Кинофестиваль в Торонто События Кинофестиваль в Торонто 2002

Все фильмы-номинанты «Кинофестиваль в Торонто» в 2002 году

Место проведения Канада
Лучший канадский художественный фильм
Паук 6.8
Паук Spider
Дэвид Кроненберг
Победитель
Лучший канадский первый художественный фильм
Marion Bridge Marion Bridge
Wiebke von Carolsfeld
Победитель
Лучший канадский короткометражный фильм
Blue Skies Blue Skies
Энн Мари Флеминг
Победитель
Премия "Открытие"
Сестры Магдалины 7.2
Сестры Магдалины The Magdalene Sisters
Питер Муллан
Победитель
Международная премия критиков (FIPRESCI)
Under Another Sky Les chemins de l'oued
Гаэль Морель For its political risk taking, for its power to disturb, for its portrait of the way protracted war destroys identity and the capacity of trust.
Победитель
Международная премия критиков (FIPRESCI) - особое упоминание
Открытые сердца 6.7
Открытые сердца Open Hearts
Сюзанна Бир For the fact that it proves that dogma has come of age and matured into a potent cinematic language that skillfully captures the freeing of real emotions that extreme trauma creates within the lives of the characters in her film.
Победитель
Приз зрительских симпатий
Оседлавший кита 7.5
Оседлавший кита Whale Rider
Ники Каро
Победитель
Премия "Видение"
Русский ковчег 5.8
Русский ковчег Russkiy kovcheg
Александр Сокуров
Победитель
Премия "Видение" – специальная награда
Джерри 6.2
Джерри Gerry
Гас Ван Сент
Победитель
Город Бога 8.1
Город Бога Cidade de Deus
Фернанду Мейреллиш
Победитель
Смотреть трейлер
Год проведения
Номинации

Другие награды и фестивали

Оскар
Academy Awards, USA
1929-2025
Оскар
Каннский кинофестиваль
Festival international du film de Cannes
1939-2025
Каннский кинофестиваль
Золотой глобус
Golden Globe Award
1944-2025
Золотой глобус
Прайм-таймовая премия «Эмми»
Primetime Emmy Awards
1949-2025
Прайм-таймовая премия «Эмми»
BAFTA - премия Британской киноакадемии
The British Academy of Film and Television Arts
1949-2025
BAFTA - премия Британской киноакадемии
Венецианский кинофестиваль
Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica
1932-2025
Венецианский кинофестиваль
Золотая малина
Razzie
1981-2025
Золотая малина
Кино и ТВ награды MTV
MTV Movie & TV Awards
1992-2025
Кино и ТВ награды MTV
Сандэнс
Sundance Film Festival
1982-2025
Сандэнс
Послание к Человеку
1993-2025
Послание к Человеку
Берлинале
Internationale Filmfestspiele Berlin
1951-2025
Берлинале
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Sochi International Film Festival & Awards — SIFFA
1994-2025
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Премия Гильдии киноактеров США
Screen Actors Guild Award
1963-2025
Премия Гильдии киноактеров США
КиноБраво
2024-2025
Кинофестиваль Кинотавр
Sochi Open Russian Film Festival (Kinotavr)
1990-2025
Кинофестиваль Кинотавр
ММКФ
Moscow International Film Festival (MIFF)
1959-2025
ММКФ
Окно в Европу
1993-2025
Окно в Европу
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
Pimedate Ööde Filmifestival
1998-2025
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
«Долгая прогулка» могла и дальше пылиться на полке: Кинг сделал так, что у студии не осталось выбора — вот его главное условие
Даже в 90-е годы это не все поняли: так почему швед женился на советской «интердевочке»?
Три остросюжетные новинки сентября: первая мало того, что основана на реальных событиях, там еще и Мэтью МакКонахи
Что с сюжетом? Логика живая? У нового «Истребителя демонов» лишь одна серьезная проблема — и продолжения аниме ее уже не исправят
«Это было поверхностно»: почему Броснан стыдится своего Бонда — а Крейг превратил это в преимущество
Этой серией «Друзей» гордились создатели, но ее пришлось почти полностью вырезать: из-за трагедии стала провокационной
Сняли за копейки, а вышел шедевр: этот sci-fi фильм в 33 раза дешевле «Интерстеллара» — но он «гораздо глубже», считают зрители
Обожаете сериалы про маньяков? Netflix готовит вам крутой подарок на Хэллоуин — фанаты «Истории Джеффри Даммера» оценят
Скучали по Неду Старку? Шон Бин наконец-то возвращается в фэнтези — делайте ставки, как он умрет
«Есть только миг» и зрительский рейтинг: россияне назвали 10 фильмов СССР с самой крутой музыкой — песню про 5 минут здесь не ищите
5 главных красоток «Ван-Пис» доказывают, что это аниме — точно не для детей: «народный» рейтинг фанатов возглавила даже не Нико
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше