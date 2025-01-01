Меню
Киноафиша Кинофестивали Кинофестиваль в Торонто События Кинофестиваль в Торонто 2001

Все фильмы-номинанты «Кинофестиваль в Торонто» в 2001 году

Место проведения Канада
Лучший канадский художественный фильм
Atanarjuat: The Fast Runner Atanarjuat
Zacharias Kunuk
Победитель
Лучший канадский первый художественный фильм
Inertia Inertia
Шон Гэррити
Победитель
Лучший канадский короткометражный фильм
Film(dzama) Film(dzama)
deco dawson
Победитель
Премия "Открытие"
Chicken Rice War Jiyuan qiaohe
CheeK
Победитель
Международная премия критиков (FIPRESCI)
Inch'Allah dimanche Inch'Allah dimanche
Yamina Benguigui For its sensitivity and fresh humour in dealing with the conditions of Third World women, daily racism, and clashes between cultures.
Победитель
Международная премия критиков (FIPRESCI) - особое упоминание
Моя звезда 6.7
Моя звезда Mein Stern
Валеска Гризебах Because of the justness of its documentary-like style in observing bittersweet teenage love.
Победитель
Khaled Khaled
Asghar Massombagi Because of its skill in turning a small-scale mother and son story into a poignant human drama.
Победитель
Приз зрительских симпатий
Амели 7.9
Амели Le Fabuleux destin d Amelie Poulain
Жан-Пьер Жене
Победитель
Год проведения
Номинации

