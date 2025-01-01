Меню
Киноафиша Кинофестивали Кинофестиваль в Торонто События Кинофестиваль в Торонто 1988

Все фильмы-номинанты «Кинофестиваль в Торонто» в 1988 году

Место проведения Канада
Лучший канадский художественный фильм
The Outside Chance of Maximilian Glick The Outside Chance of Maximilian Glick
Аллан А. Голдштейн
Победитель
Приз зрительских симпатий
Женщины на грани нервного срыва 7.0
Женщины на грани нервного срыва Mujeres al borde de un ataque de nervios
Педро Альмодовар
Победитель
Международная премия критиков / Международная премия критиков (FIPRESCI)
Далекие голоса, застывшие жизни 7.4
Далекие голоса, застывшие жизни Distant Voices, Still Lives
Теренс Дэвис
Победитель
Год проведения
Номинации

