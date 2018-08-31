Alex Honnold Каждый может быть счастливым и уютным. Ничего хорошего в мире не происходит от того, что ты счастлив и уютен.
Документальный фильм демонстрирует захватывающее приключение молодого альпиниста Алекса Хонольда, который решил первым в одиночку покорить вершину километровой горы Эль-Капитан в национальном парке Йосемити.
