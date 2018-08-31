Меню
Постер фильма Свободный подъём в одиночку
Причины посмотреть

Факты

О фильме

Документальный фильм демонстрирует захватывающее приключение молодого альпиниста Алекса Хонольда, который решил первым в одиночку покорить вершину километровой горы Эль-Капитан в национальном парке Йосемити. 

  • Одна из особенностей фильма состоит в том, что, вопреки обычной практики в документальном кино, в нем показано течение собственного производственного процесса: режиссер Джимми Чин и его съемочная группа (все сами опытные альпинисты) постоянно обсуждают съемочные и альпинистские задачи между собой и даже с самим главным героем.
  • Для записи звука Хоннольда, который часто находился слишком далеко от камер, чтобы использовать беспроводной микрофон, создатели фильма создали специальное записывающее устройство и попросили Хоннольда носить его в своей сумке для мела.
  • На Алексе постоянно находился прибор для функциональной МРТ, который отслеживал его нервную активность. Показания устройства продемонстрировали, что у Алекса была пониженная реакция на пугающие стимулы, поскольку он изначально находился в экстремальной ситуации.
  • Во время восхождения Алекс встречает человека в костюме единорога. Им оказался альпинист Форрест Альтерр. Он и его компаньон спали на выступе в том месте, где герой припрятал бутилированную воду для своего будущего восхождения.

Фильм рассказывает о подвиге Алекса Хоннольда — первого человека, который без какой-либо помощи поднялся на вертикальную 3000-футовую гору, известную как «Эль-Капитан», расположенную в национальном парке Йосемити.

Страна США
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2018
Премьера онлайн 11 марта 2019
Премьера в мире 31 августа 2018
Дата выхода
24 января 2019 Австралия
14 декабря 2018 Великобритания
21 марта 2019 Германия
21 марта 2019 Греция
31 января 2019 Дания
14 декабря 2018 Ирландия
21 февраля 2019 Италия
6 сентября 2019 Китай
22 февраля 2019 Мексика
10 января 2019 Нидерланды
29 марта 2019 Польша
17 марта 2019 Португалия
25 июля 2019 Словакия
16 мая 2019 Чехия
MPAA PG-13
Сборы в мире $29 390 279
Производство Little Monster Films, Itinerant Films, Parkes/MacDonald Image Nation
Другие названия
Free Solo, Eirates gravitatsiooni, Free Solo - Klatretur med livet som indsats, Free Solo - Mászókötél nélkül, Free Solo - Sfida estrema, Free Solo: ekstremalna wspinaczka, Laisva siela, Tu shou pan yan, Сам на скалата, Фри-соло, Фрі-соло, フリーソロ, 徒手攀岩, 赤手登峰
Режиссер
Джимми Чин
Элизабет Чай Васархели
В ролях
Алекс Хоннольд
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Свободный подъём в одиночку
Меру 7.7
Меру (2015)
Альпинист 7.9
Альпинист (2021)
Мой учитель-осьминог 8.2
Мой учитель-осьминог (2020)
Социальная дилемма 7.6
Социальная дилемма (2020)
FYRE: Величайшая вечеринка, которая не состоялась 7.2
FYRE: Величайшая вечеринка, которая не состоялась (2019)
Аполлон-11 8.1
Аполлон-11 (2019)
Большая маленькая ферма 8.0
Большая маленькая ферма (2018)
Три одинаковых незнакомца 7.6
Три одинаковых незнакомца (2018)
Они никогда не станут старше 8.2
Они никогда не станут старше (2018)
Икар 7.9
Икар (2017)
7.0
К2 и невидимые помощники (2015)
Черный плавник 8.1
Черный плавник (2013)

8.1
8.1 IMDb
Отзывы о фильме
Цитаты
Alex Honnold Каждый может быть счастливым и уютным. Ничего хорошего в мире не происходит от того, что ты счастлив и уютен.
Новости о фильме
Жизнь интереснее вымысла: 16 документальных фильмов, которые смотрятся на одном дыхании
Жизнь интереснее вымысла: 16 документальных фильмов, которые смотрятся на одном дыхании Реальные истории часто оказываются невероятнее многих блокбастеров. Собрали самые шокирующие и трогательные картины, сюжеты которых намеренно не придумаешь.
