Киноафиша Кинофестивали Кинофестиваль в Торонто События Кинофестиваль в Торонто 1991

Все фильмы-номинанты «Кинофестиваль в Торонто» в 1991 году

Место проведения Канада
Лучший канадский художественный фильм
The Adjuster The Adjuster
Атом Эгоян
Победитель
Лучший канадский короткометражный фильм
The Making of Monsters The Making of Monsters
Джон Грейсон
Победитель
Приз зрительских симпатий
Король-рыбак 7.3
Король-рыбак The Fisher King
Терри Гиллиам
Победитель
Лучший канадский художественный фильм - специальная оценка жюри
The Grocer's Wife The Grocer's Wife
John Pozer
Победитель
Международная премия критиков / Международная премия критиков (FIPRESCI)
Singapore Sling Singapore Sling: O ánthropos pou agápise éna ptóma
Никос Николаидис
Победитель
Мой личный штат Айдахо 7.0
Мой личный штат Айдахо My Own Private Idaho
Гас Ван Сент
Победитель
