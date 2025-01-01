Меню
Киноафиша Кинофестивали Кинофестиваль в Торонто События Кинофестиваль в Торонто 1996

Все фильмы-номинанты «Кинофестиваль в Торонто» в 1996 году

Место проведения Канада
Лучший канадский художественный фильм
Long Day's Journey Into Night Long Day's Journey Into Night
Дэвид Уэллингтон
Победитель
Лучший канадский короткометражный фильм
Letters from Home Letters from Home
Mike Hoolboom
Победитель
Международная премия критиков (FIPRESCI) / Лучший фильм
Все номинанты
Corisco & Dadá Corisco & Dadá
Rosemberg Cariry
Международная премия критиков (FIPRESCI) / Открытие
Все номинанты
A Starry Sky Um Céu de Estrelas
Tata Amaral
Международная премия критиков (FIPRESCI)
Life Life
Lawrence Johnston
Победитель
Международная премия критиков (FIPRESCI) - особое упоминание
The Daytrippers The Daytrippers
Грег Моттола
Победитель
Приз зрительских симпатий
Блеск 7.8
Блеск Shine
Скотт Хикс
Победитель
Лучший канадский художественный фильм - специальная оценка жюри
Kissed Kissed
Линн Стопкевич
Победитель
Лучший канадский короткометражный фильм - специальная оценка жюри
Lodela Lodela
Philippe Baylaucq
Победитель
Sin Cycle Sin Cycle
Jack Cocker, Ben Famiglietti
Победитель
Премия "Метро-Медиа"
Блеск 7.8
Блеск Shine
Скотт Хикс
Победитель
Премия "Короткие кадры" / Лучший международный короткометражный фильм
Все номинанты
Entre frère et soeur Entre frère et soeur
Isabelle Blanc
Год проведения
Номинации

