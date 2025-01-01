|Название мероприятия
|Год
|Дата проведения
|Кинофестиваль в Торонто 2025
|2025
|Кинофестиваль в Торонто 2024
|2024
|5 сентября 2024 - 15 сентября 2024
|Кинофестиваль в Торонто 2023
|2023
|7 сентября 2023 - 17 сентября 2023
|Кинофестиваль в Торонто 2022
|2022
|8 сентября 2022 - 18 сентября 2022
|Кинофестиваль в Торонто 2021
|2021
|10 сентября 2021 - 18 сентября 2021
|Кинофестиваль в Торонто 2020
|2020
|10 сентября 2020 - 20 сентября 2020
|Кинофестиваль в Торонто 2019
|2019
|5 сентября 2019 - 15 сентября 2019
|Кинофестиваль в Торонто 2018
|2018
|6 сентября 2018 - 16 сентября 2018
|Кинофестиваль в Торонто 2017
|2017
|7 сентября 2017 - 17 сентября 2017
|Кинофестиваль в Торонто 2016
|2016
|8 сентября 2016 - 18 сентября 2016
|Кинофестиваль в Торонто 2015
|2015
|10 сентября 2015 - 20 сентября 2015
|Кинофестиваль в Торонто 2014
|2014
|4 сентября 2014 - 14 сентября 2014
|Кинофестиваль в Торонто 2013
|2013
|5 сентября 2013 - 15 сентября 2013
|Кинофестиваль в Торонто 2012
|2012
|6 сентября 2012 - 16 сентября 2012
|Кинофестиваль в Торонто 2011
|2011
|8 сентября 2011 - 18 сентября 2011
|Кинофестиваль в Торонто 2010
|2010
|9 сентября 2010 - 19 сентября 2010
|Кинофестиваль в Торонто 2009
|2009
|Кинофестиваль в Торонто 2008
|2008
|Кинофестиваль в Торонто 2007
|2007
|Кинофестиваль в Торонто 2006
|2006
|Кинофестиваль в Торонто 2005
|2005
|Кинофестиваль в Торонто 2004
|2004
|Кинофестиваль в Торонто 2003
|2003
|Кинофестиваль в Торонто 2002
|2002
|Кинофестиваль в Торонто 2001
|2001
|Кинофестиваль в Торонто 2000
|2000
|Кинофестиваль в Торонто 1999
|1999
|Кинофестиваль в Торонто 1998
|1998
|Кинофестиваль в Торонто 1997
|1997
|Кинофестиваль в Торонто 1996
|1996
|Кинофестиваль в Торонто 1995
|1995
|Кинофестиваль в Торонто 1994
|1994
|Кинофестиваль в Торонто 1993
|1993
|Кинофестиваль в Торонто 1992
|1992
|Кинофестиваль в Торонто 1991
|1991
|Кинофестиваль в Торонто 1990
|1990
|Кинофестиваль в Торонто 1989
|1989
|Кинофестиваль в Торонто 1988
|1988
|Кинофестиваль в Торонто 1987
|1987
|Кинофестиваль в Торонто 1986
|1986
|Кинофестиваль в Торонто 1985
|1985
|Кинофестиваль в Торонто 1984
|1984
|Кинофестиваль в Торонто 1983
|1983
|Кинофестиваль в Торонто 1982
|1982
|Кинофестиваль в Торонто 1981
|1981
|Кинофестиваль в Торонто 1980
|1980
|Кинофестиваль в Торонто 1979
|1979
|Кинофестиваль в Торонто 1978
|1978