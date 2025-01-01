Меню
Киноафиша Кинофестивали Кинофестиваль в Торонто События Кинофестиваль в Торонто 1986

Все фильмы-номинанты «Кинофестиваль в Торонто» в 1986 году

Место проведения Канада
Лучший канадский художественный фильм
Закат американской империи 7.2
Закат американской империи Le déclin de l'empire américain
Дени Аркан
Победитель
Приз зрительских симпатий
Закат американской империи 7.2
Закат американской империи Le déclin de l'empire américain
Дени Аркан
Победитель
Лучший канадский художественный фильм - специальная оценка жюри
Dancing in the Dark Dancing in the Dark
Martha Henry
Победитель
Sitting in Limbo Sitting in Limbo
Джон Н. Смит
Победитель
Международная премия критиков / Международная премия критиков (FIPRESCI)
Мужчина, глядящий на юго-восток 7.6
Мужчина, глядящий на юго-восток Hombre mirando al sudeste
Элисео Субиела
Победитель
Год проведения
Номинации

