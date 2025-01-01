Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Кинофестивали Кинофестиваль в Торонто События Кинофестиваль в Торонто 1999

Все фильмы-номинанты «Кинофестиваль в Торонто» в 1999 году

Место проведения Канада
Лучший канадский художественный фильм
The Five Senses The Five Senses
Джереми Подесва
Победитель
Лучший канадский первый художественный фильм
Just Watch Me: Trudeau and the 70's Generation Just Watch Me: Trudeau and the 70's Generation
Catherine Annau
Победитель
Лучший канадский короткометражный фильм
Décharge Décharge
Patrick Demers
Победитель
Премия "Открытие"
Smiling Fish & Goat on Fire Goat on Fire and Smiling Fish
Kevin Jordan
Победитель
Все номинанты
Spring Forward Spring Forward
Tom Gilroy
Kill by Inches Kill by Inches
Arthur K. Flam, Diane Doniol-Valcroze
B oтрыв! 7.1
B oтрыв! Human Traffic
Джастин Керриган
Международная премия критиков (FIPRESCI)
Shower Xi zao
Чжан Ян For its humour and compassion in its treatment of the tensions of family life in a rapidly changing society.
Победитель
Приз зрительских симпатий / Мастера
Все номинанты
The Nanny La balia
Марко Беллоккьо
No One Writes to the Colonel El coronel no tiene quien le escriba
Артуро Рипстейн
8 1/2 женщин 5.6
8 1/2 женщин 8 1/2 women
Питер Гринуэй
Molokai Molokai: The Story of Father Damien
Пол Кокс
Письмо 6.2
Письмо La lettre
Мануэль де Оливейра
The Other El-Akhar
Юссеф Шахин
Ветер унесет нас 7.5
Ветер унесет нас Bad ma ra khahad bord
Аббас Киаростами
Легенда о пианисте 7.5
Легенда о пианисте La leggenda del pianista sull'oceano
Джузеппе Торнаторе
Молох 6.8
Молох Moloch
Александр Сокуров
Юха 7.1
Юха Juha
Аки Каурисмяки
Приз зрительских симпатий
Красота по-американски 7.9
Красота по-американски American Beauty
Сэм Мендес
Победитель
Смотреть трейлер
Лучший канадский художественный фильм - специальная оценка жюри
Set Me Free Emporte-moi
Леа Пул
Победитель
Лучший канадский короткометражный фильм - специальная оценка жюри
Karaoke Karaoke
Стефан Лафлёр
Победитель
Лучший канадский полнометражный фильм - специальная оценка жюри
Full Blast Full Blast
Rodrigue Jean
Победитель
Лучший канадский полнометражный фильм - специальное признание жюри
Johnny Johnny
Крис Мартин
Победитель
New Waterford Girl New Waterford Girl
Лиэн Балабан
Победитель
Set Me Free Emporte-moi
Карин Ванасс
Победитель
Год проведения
Номинации

Другие награды и фестивали

Оскар
Academy Awards, USA
1929-2025
Оскар
Каннский кинофестиваль
Festival international du film de Cannes
1939-2025
Каннский кинофестиваль
Золотой глобус
Golden Globe Award
1944-2025
Золотой глобус
Прайм-таймовая премия «Эмми»
Primetime Emmy Awards
1949-2025
Прайм-таймовая премия «Эмми»
BAFTA - премия Британской киноакадемии
The British Academy of Film and Television Arts
1949-2025
BAFTA - премия Британской киноакадемии
Венецианский кинофестиваль
Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica
1932-2025
Венецианский кинофестиваль
Золотая малина
Razzie
1981-2025
Золотая малина
Кино и ТВ награды MTV
MTV Movie & TV Awards
1992-2025
Кино и ТВ награды MTV
Сандэнс
Sundance Film Festival
1982-2025
Сандэнс
Послание к Человеку
1993-2025
Послание к Человеку
Берлинале
Internationale Filmfestspiele Berlin
1951-2025
Берлинале
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Sochi International Film Festival & Awards — SIFFA
1994-2025
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Премия Гильдии киноактеров США
Screen Actors Guild Award
1963-2025
Премия Гильдии киноактеров США
КиноБраво
2024-2025
Кинофестиваль Кинотавр
Sochi Open Russian Film Festival (Kinotavr)
1990-2025
Кинофестиваль Кинотавр
ММКФ
Moscow International Film Festival (MIFF)
1959-2025
ММКФ
Окно в Европу
1993-2025
Окно в Европу
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
Pimedate Ööde Filmifestival
1998-2025
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
Белла сделала правильный выбор? Автор «Сумерек» поставила точку в спорах, кто лучше — Эдвард или Джейкоб
Съемки с преступниками и деньги от братвы: почему актеры стыдились ролей в «Бандитском Петербурге»
Именно этот культовый боевик «виноват» в деменции Брюса Уиллиса: горькую правду раскрыла жена актера
Обожаете сериалы про маньяков? Netflix готовит вам крутой подарок на Хэллоуин — фанаты «Истории Джеффри Даммера» оценят
Это вам не Львенок и Черепаха: 10 реально жутких мультфильмов СССР — даже взрослым становится некомфортно
Сняли за копейки, а вышел шедевр: этот sci-fi фильм в 33 раза дешевле «Интерстеллара» — но он «гораздо глубже», считают зрители
Этой серией «Друзей» гордились создатели, но ее пришлось почти полностью вырезать: из-за трагедии стала провокационной
«Это было поверхностно»: почему Броснан стыдится своего Бонда — а Крейг превратил это в преимущество
Гарри, у нас отмена: звезду фильмов о Поттере официально «вырезали» из франшизы — виной всему скандал 18+
5 главных красоток «Ван-Пис» доказывают, что это аниме — точно не для детей: «народный» рейтинг фанатов возглавила даже не Нико
«Есть только миг» и зрительский рейтинг: россияне назвали 10 фильмов СССР с самой крутой музыкой — песню про 5 минут здесь не ищите
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше