Все фильмы-номинанты «Кинофестиваль в Торонто» в 2004 году

Место проведения Канада
Лучший канадский художественный фильм
Глухой пролет 7.3
Глухой пролет It's All Gone Pete Tong
Майкл Даус
Победитель
Лучший канадский первый художественный фильм
White Skin La peau blanche
Дэниэл Роби
Победитель
Премия "Открытие" / Лучший фильм
Все номинанты
Crying? Klais?
Alexander Voulgaris
Премия "Открытие"
Omagh Omagh
Пит Трэвис
Победитель
Международная премия критиков (FIPRESCI)
In My Father's Den In My Father's Den
Brad McGann For its emotional maturity, striking performances and visual grace.
Победитель
Приз зрительских симпатий
Отель "Руанда" 8.4
Отель "Руанда" Hotel Rwanda
Терри Джордж
Победитель
Лучший канадский художественный фильм - специальная оценка жюри
ScaredSacred ScaredSacred
Velcrow Ripper
Победитель
Премия "Короткие кадры" / Лучший канадский фильм
Man Feel Pain Man Feel Pain
Dylan Akio Smith
Победитель
Год проведения
Номинации

