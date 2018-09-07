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Чужая ненависть Чужая ненависть
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The Hate U Give

Чужая ненависть, 2018

2018 / США
7.5 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Девочка-подросток из бедного района привыкла балансировать на грани двух миров. Она живет в «черном гетто», но при этом у нее есть возможность посещать престижную школу в отличном районе. Об этом позаботились ее родители. Старр привыкла жить жить разными жизнями. Она подстраивает свое поведение так, чтобы соответствовать каждой из них. Но однажды этот хрупкий баланс рушится. На глазах у девушки белый полицейский убивает ее лучшего друга. Она становится единственной свидетельницей и должна решить, как поступить правильно.

  • Фильм основан на одноименном романе писательницы Энджи Томас.
  • Над сценарием работала Одри Уэллс, которая занималась адаптацией книги. На протяжении 5 лет она боролась с раком, но умерла за день до того, как лента вышла в прокат.
  • На роль Криса был утвержден Киан Лоули. С ним даже сняли несколько сцен. Но создатели обнаружили в сети записи, где актер использует расово оскорбительные высказывания. В результате его заменили на Кея Джея Апу, а все эпизоды пересняли.
  • В картине присутствует много отсылок к творчеству и жизни культового исполнителя рэпа Тупака Шакура. Главный антагонист использует ту же машину, на которой ехал музыкант в ночь убийства.

Девушка-подросток из чёрного гетто Старр мечется между двумя мирами — своим домом в неспокойном бедном районе и благополучной школой, где она учится вместе с белыми детьми. Положение Старр осложняется, когда она становится единственной свидетельницей того, как полицейский выстрелил в её безоружного друга, подозреваемого в наркоторговле.

7.5 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность 2 часа 13 минут
Год выпуска 2018
Премьера онлайн 18 февраля 2019
Премьера в мире 7 сентября 2018
Возраст 18+
Режиссер
Джордж Тиллман младший
В ролях
Амандла Стенберг
Амандла Стенберг
Реджина Холл
Реджина Холл
Расселл Хорнсби
Расселл Хорнсби
Энтони Маки
Энтони Маки
Коммон
Коммон
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Чужая ненависть 2 постера
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Чужая ненависть
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саундтрек фильма Чужая ненависть
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