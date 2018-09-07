Чужая ненависть, 2018

Девочка-подросток из бедного района привыкла балансировать на грани двух миров. Она живет в «черном гетто», но при этом у нее есть возможность посещать престижную школу в отличном районе. Об этом позаботились ее родители. Старр привыкла жить жить разными жизнями. Она подстраивает свое поведение так, чтобы соответствовать каждой из них. Но однажды этот хрупкий баланс рушится. На глазах у девушки белый полицейский убивает ее лучшего друга. Она становится единственной свидетельницей и должна решить, как поступить правильно.