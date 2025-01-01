Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Киноафиша
Кинофестивали
Кинофестиваль в Торонто
События
Кинофестиваль в Торонто 2007
Все фильмы-номинанты «Кинофестиваль в Торонто» в 2007 году
Место проведения
Канада
Лучший канадский художественный фильм
7.6
Мой Виннипег
My Winnipeg
Гай Мэддин
Победитель
Лучший канадский первый художественный фильм
6.8
Континенталь - фильм, в котором нет ружья
Continental, un film sans fusil
Стефан Лафлёр
Победитель
Премия "Открытие"
Cochochi
Cochochi
Israel Cárdenas, Laura Amelia Guzmán
Победитель
Cochochi
Cochochi
Israel Cárdenas, Laura Amelia Guzmán
Победитель
Все номинанты
The Passage
The Passage
Mark Heller
Показать всех номинантов
Международная премия критиков (FIPRESCI)
The Zone
La Zona
Родриго Пла
Победитель
Приз зрительских симпатий / Мастера
Все номинанты
Chaos, This Is
Heya fawda
Юссеф Шахин
Показать всех номинантов
Приз зрительских симпатий
7.7
Порок на экспорт
Eastern Promises
Дэвид Кроненберг
Победитель
Все номинанты
7.4
Джуно
Juno
Джейсон Райтман
Смотреть трейлер
Body of War
Body of War
Phil Donahue, Ellen Spiro
Показать всех номинантов
Премия за инновации
6.2
Воплощение
Encarnación
Анаи Бернери
Победитель
Все номинанты
Pink
Roz
Alexander Voulgaris
Показать всех номинантов
Премия "Инновации в области культуры" - почетное упоминание
6.9
Хадак
The Colour of Water / Khadak
Петер Брозенс, Джессика Хоуп Вудворт
Победитель
Премия "Короткие кадры" / Лучший канадский фильм
Pool
Kolam
Chris Chan Fui Chong
Победитель
Год проведения
Кинофестиваль в Торонто 2025
Кинофестиваль в Торонто 2024
Кинофестиваль в Торонто 2023
Кинофестиваль в Торонто 2022
Кинофестиваль в Торонто 2021
Кинофестиваль в Торонто 2020
Показать все
Кинофестиваль в Торонто 2019
Кинофестиваль в Торонто 2018
Кинофестиваль в Торонто 2017
Кинофестиваль в Торонто 2016
Кинофестиваль в Торонто 2015
Кинофестиваль в Торонто 2014
Кинофестиваль в Торонто 2013
Кинофестиваль в Торонто 2012
Кинофестиваль в Торонто 2011
Кинофестиваль в Торонто 2010
Кинофестиваль в Торонто 2009
Кинофестиваль в Торонто 2008
Кинофестиваль в Торонто 2007
Кинофестиваль в Торонто 2006
Кинофестиваль в Торонто 2005
Кинофестиваль в Торонто 2004
Кинофестиваль в Торонто 2003
Кинофестиваль в Торонто 2002
Кинофестиваль в Торонто 2001
Кинофестиваль в Торонто 2000
Кинофестиваль в Торонто 1999
Кинофестиваль в Торонто 1998
Кинофестиваль в Торонто 1997
Кинофестиваль в Торонто 1996
Кинофестиваль в Торонто 1995
Кинофестиваль в Торонто 1994
Кинофестиваль в Торонто 1993
Кинофестиваль в Торонто 1992
Кинофестиваль в Торонто 1991
Кинофестиваль в Торонто 1990
Кинофестиваль в Торонто 1989
Кинофестиваль в Торонто 1988
Кинофестиваль в Торонто 1987
Кинофестиваль в Торонто 1986
Кинофестиваль в Торонто 1985
Кинофестиваль в Торонто 1984
Кинофестиваль в Торонто 1983
Кинофестиваль в Торонто 1982
Кинофестиваль в Торонто 1981
Кинофестиваль в Торонто 1980
Кинофестиваль в Торонто 1979
Кинофестиваль в Торонто 1978
Номинации
TIFF Tribute Performer Award
Norman Jewison Career Achievement Award
Share Her Journey Groundbreaker Award
TIFF Tribute Award in Impact Media
TIFF Tribute Awards Honorary Chair
Best Canadian Discovery Award
Показать все
Best Canadian Discovery Award - Honourable Mention
Platform Award - Honourable Mention
Platform Award
International People’s Choice Award / Best Film
Премия TIFF за разнообразие артистов
Премия "Дань уважения" за исполнение
Трибьют "Бриллиантов Бирка" / Женщины года в кино
TIFF Разнообразие / Премия "Artisian"
Премия TIFF для начинающих талантов / Премия TIFF за новые таланты
Специальная премия "Дань уважения"
Лаборатория сценарного мастерства студии TIFF
Приз жюри / Best American Writer
Приз жюри / Best Director
Приз жюри / Лучший африканский фильм
Приз жюри / Лучший фильм
Выбор отрасли
Премия Барри Аврича / Премия имени Барри Аврича
IMDbPro Короткие кадры / IMDbPro Short Cuts Award Best Canadian Film - Honorable Mention
IMDbPro Короткие кадры / IMDbPro Short Cuts Award for Best Animated Film
IMDbPro Короткие кадры / IMDbPro Short Cuts Award for Best International Short Film
IMDbPro Короткие кадры / IMDbPro "Короткие нарезки из путешествий"
IMDbPro Короткие кадры / IMDbPro Short Cuts Share Her Journey Award - Почетная награда
IMDbPro Короткие кадры / IMDbPro Премия за лучший канадский короткометражный фильм
IMDbPro Короткие кадры / IMDbPro Премия за лучший короткометражный фильм
IMDbPro Короткие кадры / Лучший международный короткометражный фильм
IMDbPro Короткие кадры / Почетная награда за лучший короткометражный канадский фильм
Премия «Изменитель» / Премия "Изменитель"
Премия «Изменитель» / Премия Фонда Шона Мендеса "Изменитель"
Премия "Поделись своим путешествием" / Премия «Поделись ее путешествием»
Премия "Усиление голоса" / Лучший канадский фильм
Премия "Усиление голоса" / Лучший фильм
Премия "Усиление голоса" / Награда первопроходца "Усиления голоса"
Премия "Усиление голоса" / Особое упоминание
Премия "Усиление голоса"
Премия "Усиление голоса" / Премия "Усиление голоса" — лучший канадский полнометражный фильм BIPOC
Премия "Усиление голоса" / Премия "Усиления голоса" за лучший канадский первый художественный фильм BIPOC
Приз Эберта за режиссуру на TIFF
Премия Джеффа Сколла в области влиятельных СМИ
Премия в области современного мирового кино / Лучший фильм
Актерская премия "Tribute" / Актерская премия Tribute
Приз зрительских симпатий "Grolsch" / Документальный фильм
Приз зрительских симпатий "Grolsch" / Полуночное безумие
Приз зрительских симпатий "Grolsch"
Лучший канадский художественный фильм - почетная награда / Лучший канадский художественный фильм – почетная награда
Премия "Eurimages Audentia" - почетная награда
Премия FIPRESCI / Открытие
Премия FIPRESCI
Премия FIPRESCI / Специальные представления
Приз зрительских симпатий "Grosch"
Премия "Eurimages Audentia" / Премия "Eurimages Audentia"
Премия CMPA для начинающих продюсеров
Лучший канадский полнометражный фильм - почетная награда
Авангардные награды / Креативность в кинематографе
Авангардные награды / Лучший сценарий
Раздел «Длины волн» / Shorts
Раздел «Длины волн» / Конкурс
Раздел «Длины волн» / Новая волна TIFF
Премия RBC начинающему кинорежиссеру - фаворит фанатов
Премия RBC начинающему кинорежиссеру — почетная награда
Премия "Короткие кадры" - Почетная награда / Short Cuts Award - Honorable Mention
Премия "Короткие кадры" - Почетная награда / Лучший канадский короткометражный фильм
Премия "Короткие кадры" - Почетная награда / Лучший канадский фильм
Премия "Короткие кадры" - Почетная награда / Лучший международный короткометражный фильм
Премия "Короткие кадры" - Почетная награда / Лучший фильм
Премия "Короткие кадры" / Конкурс
Премия "Короткие кадры" / Короткие кадры: «Поделись ее путешествием»
Премия "Короткие кадры" / Лучший канадский короткометражный фильм
Премия "Короткие кадры" / Лучший канадский фильм
Премия "Короткие кадры" / Лучший короткометражный фильм
Премия "Короткие кадры" / Лучший международный короткометражный фильм
Премия "Короткие кадры" / Лучший фильм
Премия "Платформа" - почетный знак
Премия "Платформа" / Премия "Платформа"
Приз зрительских симпатий "Film Circuit" / Лучший канадский фильм
Премия «Восходящие звезды» / Премия "Восходящие звезды
Премия РБК для начинающих кинематографистов
Премия NETPAC
Премия NETPAC
Премия "Метро-Медиа"
Лучший канадский полнометражный фильм - специальное признание жюри
Международная премия критиков / Best Actress
Международная премия критиков / Лучший коро
Международная премия критиков / Международная премия критиков (FIPRESCI)
Международная премия критиков / Специальные представления
Премия "Инновации в области культуры" - почетное упоминание
Лучший канадский полнометражный фильм - специальная оценка жюри
Лучший канадский короткометражный фильм - специальная оценка жюри
Премия продюсера CFTPA
Премия за инновации
Лучший канадский короткометражный фильм – особое упоминание
Лучший канадский художественный фильм - специальная оценка жюри
Премия "Видение" – специальная награда
Премия "Видение" / Лучший фильм
Премия "Видение"
Приз зрительских симпатий / Документальный фильм
Приз зрительских симпатий / Лучший режиссер
Приз зрительских симпатий / Лучший фильм
Приз зрительских симпатий / Лучший фильм
Приз зрительских симпатий / Мастера
Приз зрительских симпатий / Открытие
Приз зрительских симпатий / Полуночное безумие
Приз зрительских симпатий
Приз зрительских симпатий / Торжественные или специальные представления
Приз зрительских симпатий / Экспериментальный короткометражный фильм
Международная премия критиков (FIPRESCI) - особое упоминание
Международная премия критиков (FIPRESCI) / Лучший фильм
Международная премия критиков (FIPRESCI)
Международная премия критиков (FIPRESCI) / Открытие
Международная премия критиков (FIPRESCI) / Специальные представления
Премия "Открытие" / Лучший фильм
Премия "Открытие"
Лучший канадский короткометражный фильм
Лучший канадский первый художественный фильм
Лучший канадский художественный фильм
Другие награды и фестивали
Оскар
Academy Awards, USA
1929-2025
Каннский кинофестиваль
Festival international du film de Cannes
1939-2025
Золотой глобус
Golden Globe Award
1944-2025
Прайм-таймовая премия «Эмми»
Primetime Emmy Awards
1949-2025
BAFTA - премия Британской киноакадемии
The British Academy of Film and Television Arts
1949-2025
Венецианский кинофестиваль
Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica
1932-2025
Золотая малина
Razzie
1981-2025
Кино и ТВ награды MTV
MTV Movie & TV Awards
1992-2025
Сандэнс
Sundance Film Festival
1982-2025
Послание к Человеку
1993-2025
Берлинале
Internationale Filmfestspiele Berlin
1951-2025
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Sochi International Film Festival & Awards — SIFFA
1994-2025
Премия Гильдии киноактеров США
Screen Actors Guild Award
1963-2025
КиноБраво
2024-2025
Кинофестиваль Кинотавр
Sochi Open Russian Film Festival (Kinotavr)
1990-2025
ММКФ
Moscow International Film Festival (MIFF)
1959-2025
Окно в Европу
1993-2025
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
Pimedate Ööde Filmifestival
1998-2025
«Долгая прогулка» могла и дальше пылиться на полке: Кинг сделал так, что у студии не осталось выбора — вот его главное условие
Даже в 90-е годы это не все поняли: так почему швед женился на советской «интердевочке»?
Именно этот культовый боевик «виноват» в деменции Брюса Уиллиса: горькую правду раскрыла жена актера
5 главных красоток «Ван-Пис» доказывают, что это аниме — точно не для детей: «народный» рейтинг фанатов возглавила даже не Нико
«Это было поверхностно»: почему Броснан стыдится своего Бонда — а Крейг превратил это в преимущество
Обожаете сериалы про маньяков? Netflix готовит вам крутой подарок на Хэллоуин — фанаты «Истории Джеффри Даммера» оценят
Сняли за копейки, а вышел шедевр: этот sci-fi фильм в 33 раза дешевле «Интерстеллара» — но он «гораздо глубже», считают зрители
«Где "Звездные войны"?»: у «Мандалорец и Грогу» серьезная проблема, и боевик не спасут ни одни пересъемки
Скучали по Неду Старку? Шон Бин наконец-то возвращается в фэнтези — делайте ставки, как он умрет
Гарри, у нас отмена: звезду фильмов о Поттере официально «вырезали» из франшизы — виной всему скандал 18+
«Есть только миг» и зрительский рейтинг: россияне назвали 10 фильмов СССР с самой крутой музыкой — песню про 5 минут здесь не ищите
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667