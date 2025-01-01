Меню
Все фильмы-номинанты «Кинофестиваль в Торонто» в 2007 году

Место проведения Канада
Лучший канадский художественный фильм
Мой Виннипег 7.6
Мой Виннипег My Winnipeg
Гай Мэддин
Победитель
Лучший канадский первый художественный фильм
Континенталь - фильм, в котором нет ружья 6.8
Континенталь - фильм, в котором нет ружья Continental, un film sans fusil
Стефан Лафлёр
Победитель
Премия "Открытие"
Cochochi Cochochi
Israel Cárdenas, Laura Amelia Guzmán
Победитель
Cochochi Cochochi
Israel Cárdenas, Laura Amelia Guzmán
Победитель
Все номинанты
The Passage The Passage
Mark Heller
Международная премия критиков (FIPRESCI)
The Zone La Zona
Родриго Пла
Победитель
Приз зрительских симпатий / Мастера
Все номинанты
Chaos, This Is Heya fawda
Юссеф Шахин
Приз зрительских симпатий
Порок на экспорт 7.7
Порок на экспорт Eastern Promises
Дэвид Кроненберг
Победитель
Все номинанты
Джуно 7.4
Джуно Juno
Джейсон Райтман
Смотреть трейлер
Body of War Body of War
Phil Donahue, Ellen Spiro
Премия за инновации
Воплощение 6.2
Воплощение Encarnación
Анаи Бернери
Победитель
Все номинанты
Pink Roz
Alexander Voulgaris
Премия "Инновации в области культуры" - почетное упоминание
Хадак 6.9
Хадак The Colour of Water / Khadak
Петер Брозенс, Джессика Хоуп Вудворт
Победитель
Премия "Короткие кадры" / Лучший канадский фильм
Pool Kolam
Chris Chan Fui Chong
Победитель
Год проведения
Номинации

