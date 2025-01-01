Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Киноафиша
Кинофестивали
Кинофестиваль в Торонто
События
Кинофестиваль в Торонто 2021
Все фильмы-номинанты «Кинофестиваль в Торонто» в 2021 году
Место проведения
Канада
Дата проведения
10 сентября 2021 - 18 сентября 2021
Приз зрительских симпатий / Лучший фильм
6.8
Белфаст
Belfast
Кеннет Брана
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
7.0
Власть пса
The Power of the Dog
Джейн Кэмпион
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
Приз зрительских симпатий / Документальный фильм
8.4
Спасательная операция
The Rescue
Элизабет Чай Васархели, Джимми Чин
Победитель
8.4
Спасательная операция
The Rescue
Элизабет Чай Васархели, Джимми Чин
Победитель
Все номинанты
Comala
Comala
Gian Cassini
Показать всех номинантов
Приз зрительских симпатий / Полуночное безумие
6.2
Титан
Titane
Джулия Дюкорно
Победитель
Смотреть трейлер
Премия NETPAC
Costa Brava, Lebanon
Costa Brava, Lebanon
Mounia Akl
Победитель
Премия "Платформа" / Премия "Платформа"
Yuni
Yuni
Камила Андини
Победитель
Все номинанты
5.2
Уховёртка
Earwig
Люсиль Адзиалилович
Смотреть трейлер
Drunken Birds
Les oiseaux ivres
Ivan Grbovic
Montana Story
Montana Story
Скотт МакГихи, Дэвид Сигел
Silent Land
Cicha ziemia
Aga Woszczynska
Good Madam
Mlungu Wam
Дженна Като Басс
Huda's Salon
Salon Huda
Хани Абу-Ассад
6.1
Артюр Рембо
Arthur Rambo
Лоран Канте
Montana Story
Montana Story
Скотт МакГихи, Дэвид Сигел
Показать всех номинантов
Премия "Короткие кадры" - Почетная награда / Лучший фильм
Trumpets in the Sky
Trumpets in the Sky
Rakan Mayasi
Победитель
Премия FIPRESCI / Открытие
Anatolian Leopard
Anadolu Leopari
Эмре Кайиш
Победитель
Актерская премия "Tribute" / Актерская премия Tribute
Джессика Честейн
Победитель
Бенедикт Камбербэтч
Победитель
Премия в области современного мирового кино / Лучший фильм
Все номинанты
The Odd-Job Men
Sis dies corrents
Neus Ballús
The Other Tom
El otro Tom
Родриго Пла
Показать всех номинантов
Премия Джеффа Сколла в области влиятельных СМИ
Alanis Obomsawin
Победитель
Приз Эберта за режиссуру на TIFF
Дени Вильнев
Победитель
Премия "Усиление голоса"
The Gravedigger's Wife
Guled & Nasra
Khadar Ayderus Ahmed
Победитель
Премия "Усиление голоса" / Лучший канадский фильм
Ste. Anne
Ste. Anne
Rhayne Vermette
Победитель
Премия "Усиление голоса" / Особое упоминание
A Night of Knowing Nothing
A Night of Knowing Nothing
Payal Kapadia
Победитель
Премия «Изменитель» / Премия Фонда Шона Мендеса "Изменитель"
Scarborough
Scarborough
Rich Williamson, Shasha Nakhai
Победитель
IMDbPro Короткие кадры / Лучший международный короткометражный фильм
Все номинанты
Masquerade
Egungun
Olive Nwosu, Alex Polunin
Показать всех номинантов
IMDbPro Короткие кадры / Почетная награда за лучший короткометражный канадский фильм
Nuisance Bear
Nuisance Bear
David Rose, Andres Landau, Gabriela Osio Vanden, Jack Weisman, Sam Holling
Победитель
Nuisance Bear
Nuisance Bear
David Rose, Andres Landau, Gabriela Osio Vanden, Jack Weisman, Sam Holling
Победитель
IMDbPro Короткие кадры / IMDbPro Премия за лучший канадский короткометражный фильм
The Shaman's Apprentice
The Shaman's Apprentice
Zacharias Kunuk
Победитель
Все номинанты
Meneath: The Hidden Island of Ethics
Meneath: The Hidden Island of Ethics
Terril Lee Calder
Fanmi
Fanmi
Sandrine Brodeur-Desrosiers, Carmine Pierre-Dufour
Little Bird
Little Bird
Myles
Fanmi
Fanmi
Sandrine Brodeur-Desrosiers, Carmine Pierre-Dufour
Boobs
Boobs
Marie Valade
Bhai
Bhai
Zarrar Kahn
Together
Together
Albert Shin
Nuisance Bear
Nuisance Bear
David Rose, Andres Landau, Gabriela Osio Vanden, Jack Weisman, Sam Holling
Twelve Hours
Twelve Hours
Paul Shkordoff
Saturday Night
Saturday Night
Rosana Matecki
Dust Bath
Dust Bath
Seth A Smith
Ousmane
Ousmane
Jorge Camarotti
Nuisance Bear
Nuisance Bear
David Rose, Andres Landau, Gabriela Osio Vanden, Jack Weisman, Sam Holling
Zero
Nula
Lee Filipovski
Defund
Defund
Araya Mengesha, Khadijah Roberts-Abdullah
The Syed Family Xmas Eve Game Night
The Syed Family Xmas Eve Game Night
Фавзия Мирза
Показать всех номинантов
IMDbPro Короткие кадры / IMDbPro Премия за лучший короткометражный фильм
Displaced
Pa vend
Samir Karahoda
Победитель
Все номинанты
Sycorax
Sycorax
Матиас Пиньейро, Лоис Патиньо
A Few Miles South
A Few Miles South
Ben Pearce
Beity
Beity
Isabelle Mecattaf
Nuisance Bear
Nuisance Bear
David Rose, Andres Landau, Gabriela Osio Vanden, Jack Weisman, Sam Holling
White Devil
White Devil
Benjamin Dickinson, Мариама Диалло
White Devil
White Devil
Benjamin Dickinson, Мариама Диалло
Motorcyclist's Happiness Won't Fit Into His Suit
Motorcyclist's Happiness Won't Fit Into His Suit
Gabriel Herrera
The Future Isn't What It Used To Be
The Future Isn't What It Used To Be
Adeyemi Michael
Successful Thawing of Mr. Moro
Lyckad upptining av herr Moro
Jerry Carlsson
I Would Never
I Would Never
Kiran Deol
You and Me Before and After
You and Me Before and After
Madeleine Gottlieb
Some Still Search
Some Still Search
Nesaru Tchaas
Soft Animals
Soft Animals
Renee Zhan
Trumpets in the Sky
Trumpets in the Sky
Rakan Mayasi
Masquerade
Egungun
Olive Nwosu
Charlotte
Charlotte
Zach Dorn
Shark
Shark
Нэш Эдгертон
I Gotta Look Good for the Apocalypse
I Gotta Look Good for the Apocalypse
Ayçe Kartal
Hanging On
Hanging On
Alfie Barker
Nuisance Bear
Nuisance Bear
David Rose, Andres Landau, Gabriela Osio Vanden, Jack Weisman, Sam Holling
Love, Dad
Love, Dad
Diana Cam Van Nguyen
Показать всех номинантов
IMDbPro Короткие кадры / IMDbPro "Короткие нарезки из путешествий"
Astel
Astel
Ramata-Toulaye Sy
Победитель
Выбор отрасли
Все номинанты
Domingo
Domingo
Raul Lopez Echeverria
Cool Abdoul
Cool Abdoul
Jonas Baeckeland
Reflection
Vidblysk
Валентин Васянович
Показать всех номинантов
Приз жюри / Лучший африканский фильм
The Eagle's Nest
The Eagle's Nest
Olivier Assoua
Победитель
Специальная премия "Дань уважения"
Dionne Warwick: Don't Make Me Over
Dionne Warwick: Don't Make Me Over
Dionne Warwick
Победитель
Премия TIFF для начинающих талантов / Премия TIFF за новые таланты
5.3
Ночные налётчики
Night Raiders
Данис Гуле
Победитель
TIFF Разнообразие / Премия "Artisian"
7.0
Власть пса
The Power of the Dog
Ari Wegner
Победитель
Смотреть трейлер
Год проведения
Кинофестиваль в Торонто 2025
Кинофестиваль в Торонто 2024
Кинофестиваль в Торонто 2023
Кинофестиваль в Торонто 2022
Кинофестиваль в Торонто 2021
Кинофестиваль в Торонто 2020
Показать все
Кинофестиваль в Торонто 2019
Кинофестиваль в Торонто 2018
Кинофестиваль в Торонто 2017
Кинофестиваль в Торонто 2016
Кинофестиваль в Торонто 2015
Кинофестиваль в Торонто 2014
Кинофестиваль в Торонто 2013
Кинофестиваль в Торонто 2012
Кинофестиваль в Торонто 2011
Кинофестиваль в Торонто 2010
Кинофестиваль в Торонто 2009
Кинофестиваль в Торонто 2008
Кинофестиваль в Торонто 2007
Кинофестиваль в Торонто 2006
Кинофестиваль в Торонто 2005
Кинофестиваль в Торонто 2004
Кинофестиваль в Торонто 2003
Кинофестиваль в Торонто 2002
Кинофестиваль в Торонто 2001
Кинофестиваль в Торонто 2000
Кинофестиваль в Торонто 1999
Кинофестиваль в Торонто 1998
Кинофестиваль в Торонто 1997
Кинофестиваль в Торонто 1996
Кинофестиваль в Торонто 1995
Кинофестиваль в Торонто 1994
Кинофестиваль в Торонто 1993
Кинофестиваль в Торонто 1992
Кинофестиваль в Торонто 1991
Кинофестиваль в Торонто 1990
Кинофестиваль в Торонто 1989
Кинофестиваль в Торонто 1988
Кинофестиваль в Торонто 1987
Кинофестиваль в Торонто 1986
Кинофестиваль в Торонто 1985
Кинофестиваль в Торонто 1984
Кинофестиваль в Торонто 1983
Кинофестиваль в Торонто 1982
Кинофестиваль в Торонто 1981
Кинофестиваль в Торонто 1980
Кинофестиваль в Торонто 1979
Кинофестиваль в Торонто 1978
Номинации
TIFF Tribute Performer Award
Norman Jewison Career Achievement Award
Share Her Journey Groundbreaker Award
TIFF Tribute Award in Impact Media
TIFF Tribute Awards Honorary Chair
Best Canadian Discovery Award
Показать все
Best Canadian Discovery Award - Honourable Mention
Platform Award - Honourable Mention
Platform Award
International People’s Choice Award / Best Film
Премия TIFF за разнообразие артистов
Премия "Дань уважения" за исполнение
Трибьют "Бриллиантов Бирка" / Женщины года в кино
TIFF Разнообразие / Премия "Artisian"
Премия TIFF для начинающих талантов / Премия TIFF за новые таланты
Специальная премия "Дань уважения"
Лаборатория сценарного мастерства студии TIFF
Приз жюри / Best American Writer
Приз жюри / Best Director
Приз жюри / Лучший африканский фильм
Приз жюри / Лучший фильм
Выбор отрасли
Премия Барри Аврича / Премия имени Барри Аврича
IMDbPro Короткие кадры / IMDbPro Short Cuts Award Best Canadian Film - Honorable Mention
IMDbPro Короткие кадры / IMDbPro Short Cuts Award for Best Animated Film
IMDbPro Короткие кадры / IMDbPro Short Cuts Award for Best International Short Film
IMDbPro Короткие кадры / IMDbPro "Короткие нарезки из путешествий"
IMDbPro Короткие кадры / IMDbPro Short Cuts Share Her Journey Award - Почетная награда
IMDbPro Короткие кадры / IMDbPro Премия за лучший канадский короткометражный фильм
IMDbPro Короткие кадры / IMDbPro Премия за лучший короткометражный фильм
IMDbPro Короткие кадры / Лучший международный короткометражный фильм
IMDbPro Короткие кадры / Почетная награда за лучший короткометражный канадский фильм
Премия «Изменитель» / Премия "Изменитель"
Премия «Изменитель» / Премия Фонда Шона Мендеса "Изменитель"
Премия "Поделись своим путешествием" / Премия «Поделись ее путешествием»
Премия "Усиление голоса" / Лучший канадский фильм
Премия "Усиление голоса" / Лучший фильм
Премия "Усиление голоса" / Награда первопроходца "Усиления голоса"
Премия "Усиление голоса" / Особое упоминание
Премия "Усиление голоса"
Премия "Усиление голоса" / Премия "Усиление голоса" — лучший канадский полнометражный фильм BIPOC
Премия "Усиление голоса" / Премия "Усиления голоса" за лучший канадский первый художественный фильм BIPOC
Приз Эберта за режиссуру на TIFF
Премия Джеффа Сколла в области влиятельных СМИ
Премия в области современного мирового кино / Лучший фильм
Актерская премия "Tribute" / Актерская премия Tribute
Приз зрительских симпатий "Grolsch" / Документальный фильм
Приз зрительских симпатий "Grolsch" / Полуночное безумие
Приз зрительских симпатий "Grolsch"
Лучший канадский художественный фильм - почетная награда / Лучший канадский художественный фильм – почетная награда
Премия "Eurimages Audentia" - почетная награда
Премия FIPRESCI / Открытие
Премия FIPRESCI
Премия FIPRESCI / Специальные представления
Приз зрительских симпатий "Grosch"
Премия "Eurimages Audentia" / Премия "Eurimages Audentia"
Премия CMPA для начинающих продюсеров
Лучший канадский полнометражный фильм - почетная награда
Авангардные награды / Креативность в кинематографе
Авангардные награды / Лучший сценарий
Раздел «Длины волн» / Shorts
Раздел «Длины волн» / Конкурс
Раздел «Длины волн» / Новая волна TIFF
Премия RBC начинающему кинорежиссеру - фаворит фанатов
Премия RBC начинающему кинорежиссеру — почетная награда
Премия "Короткие кадры" - Почетная награда / Short Cuts Award - Honorable Mention
Премия "Короткие кадры" - Почетная награда / Лучший канадский короткометражный фильм
Премия "Короткие кадры" - Почетная награда / Лучший канадский фильм
Премия "Короткие кадры" - Почетная награда / Лучший международный короткометражный фильм
Премия "Короткие кадры" - Почетная награда / Лучший фильм
Премия "Короткие кадры" / Конкурс
Премия "Короткие кадры" / Короткие кадры: «Поделись ее путешествием»
Премия "Короткие кадры" / Лучший канадский короткометражный фильм
Премия "Короткие кадры" / Лучший канадский фильм
Премия "Короткие кадры" / Лучший короткометражный фильм
Премия "Короткие кадры" / Лучший международный короткометражный фильм
Премия "Короткие кадры" / Лучший фильм
Премия "Платформа" - почетный знак
Премия "Платформа" / Премия "Платформа"
Приз зрительских симпатий "Film Circuit" / Лучший канадский фильм
Премия «Восходящие звезды» / Премия "Восходящие звезды
Премия РБК для начинающих кинематографистов
Премия NETPAC
Премия NETPAC
Премия "Метро-Медиа"
Лучший канадский полнометражный фильм - специальное признание жюри
Международная премия критиков / Best Actress
Международная премия критиков / Лучший коро
Международная премия критиков / Международная премия критиков (FIPRESCI)
Международная премия критиков / Специальные представления
Премия "Инновации в области культуры" - почетное упоминание
Лучший канадский полнометражный фильм - специальная оценка жюри
Лучший канадский короткометражный фильм - специальная оценка жюри
Премия продюсера CFTPA
Премия за инновации
Лучший канадский короткометражный фильм – особое упоминание
Лучший канадский художественный фильм - специальная оценка жюри
Премия "Видение" – специальная награда
Премия "Видение" / Лучший фильм
Премия "Видение"
Приз зрительских симпатий / Документальный фильм
Приз зрительских симпатий / Лучший режиссер
Приз зрительских симпатий / Лучший фильм
Приз зрительских симпатий / Лучший фильм
Приз зрительских симпатий / Мастера
Приз зрительских симпатий / Открытие
Приз зрительских симпатий / Полуночное безумие
Приз зрительских симпатий
Приз зрительских симпатий / Торжественные или специальные представления
Приз зрительских симпатий / Экспериментальный короткометражный фильм
Международная премия критиков (FIPRESCI) - особое упоминание
Международная премия критиков (FIPRESCI) / Лучший фильм
Международная премия критиков (FIPRESCI)
Международная премия критиков (FIPRESCI) / Открытие
Международная премия критиков (FIPRESCI) / Специальные представления
Премия "Открытие" / Лучший фильм
Премия "Открытие"
Лучший канадский короткометражный фильм
Лучший канадский первый художественный фильм
Лучший канадский художественный фильм
Другие награды и фестивали
Оскар
Academy Awards, USA
1929-2025
Каннский кинофестиваль
Festival international du film de Cannes
1939-2025
Золотой глобус
Golden Globe Award
1944-2025
Прайм-таймовая премия «Эмми»
Primetime Emmy Awards
1949-2025
BAFTA - премия Британской киноакадемии
The British Academy of Film and Television Arts
1949-2025
Венецианский кинофестиваль
Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica
1932-2025
Золотая малина
Razzie
1981-2025
Кино и ТВ награды MTV
MTV Movie & TV Awards
1992-2025
Сандэнс
Sundance Film Festival
1982-2025
Послание к Человеку
1993-2025
Берлинале
Internationale Filmfestspiele Berlin
1951-2025
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Sochi International Film Festival & Awards — SIFFA
1994-2025
Премия Гильдии киноактеров США
Screen Actors Guild Award
1963-2025
КиноБраво
2024-2025
Кинофестиваль Кинотавр
Sochi Open Russian Film Festival (Kinotavr)
1990-2025
ММКФ
Moscow International Film Festival (MIFF)
1959-2025
Окно в Европу
1993-2025
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
Pimedate Ööde Filmifestival
1998-2025
Понравилась «Долгая прогулка»? Тогда вам точно стоит посмотреть культовый японский триллер с рейтингом 90% на RT
«После каждой серии ждать следующую неделю будет невыносимо»: выход ленты с Козловским откладывали 2 года, но наконец-то известна дата премьеры
«Долгая прогулка» могла и дальше пылиться на полке: Кинг сделал так, что у студии не осталось выбора — вот его главное условие
«Это было поверхностно»: почему Броснан стыдится своего Бонда — а Крейг превратил это в преимущество
Этой серией «Друзей» гордились создатели, но ее пришлось почти полностью вырезать: из-за трагедии стала провокационной
«Есть только миг» и зрительский рейтинг: россияне назвали 10 фильмов СССР с самой крутой музыкой — песню про 5 минут здесь не ищите
Что с сюжетом? Логика живая? У нового «Истребителя демонов» лишь одна серьезная проблема — и продолжения аниме ее уже не исправят
5 главных красоток «Ван-Пис» доказывают, что это аниме — точно не для детей: «народный» рейтинг фанатов возглавила даже не Нико
Сняли за копейки, а вышел шедевр: этот sci-fi фильм в 33 раза дешевле «Интерстеллара» — но он «гораздо глубже», считают зрители
Это вам не Львенок и Черепаха: 10 реально жутких мультфильмов СССР — даже взрослым становится некомфортно
У «Заклятия» всего 4 номерных части, но фильмов в киновселенной — ровно 10: объясняем хронологию главной хоррор-франшизы XXI века
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667