Киноафиша Кинофестивали Кинофестиваль в Торонто События Кинофестиваль в Торонто 2021

Все фильмы-номинанты «Кинофестиваль в Торонто» в 2021 году

Место проведения Канада
Дата проведения 10 сентября 2021 - 18 сентября 2021
Приз зрительских симпатий / Лучший фильм
Белфаст 6.8
Белфаст Belfast
Кеннет Брана
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Власть пса 7.0
Власть пса The Power of the Dog
Джейн Кэмпион
Смотреть трейлер
Приз зрительских симпатий / Документальный фильм
Спасательная операция 8.4
Спасательная операция The Rescue
Элизабет Чай Васархели, Джимми Чин
Победитель
Спасательная операция 8.4
Спасательная операция The Rescue
Элизабет Чай Васархели, Джимми Чин
Победитель
Все номинанты
Comala Comala
Gian Cassini
Приз зрительских симпатий / Полуночное безумие
Титан 6.2
Титан Titane
Джулия Дюкорно
Победитель
Смотреть трейлер
Премия NETPAC
Costa Brava, Lebanon Costa Brava, Lebanon
Mounia Akl
Победитель
Премия "Платформа" / Премия "Платформа"
Yuni Yuni
Камила Андини
Победитель
Все номинанты
Уховёртка 5.2
Уховёртка Earwig
Люсиль Адзиалилович
Смотреть трейлер
Drunken Birds Les oiseaux ivres
Ivan Grbovic
Montana Story Montana Story
Скотт МакГихи, Дэвид Сигел
Silent Land Cicha ziemia
Aga Woszczynska
Good Madam Mlungu Wam
Дженна Като Басс
Huda's Salon Salon Huda
Хани Абу-Ассад
Артюр Рембо 6.1
Артюр Рембо Arthur Rambo
Лоран Канте
Montana Story Montana Story
Скотт МакГихи, Дэвид Сигел
Премия "Короткие кадры" - Почетная награда / Лучший фильм
Trumpets in the Sky Trumpets in the Sky
Rakan Mayasi
Победитель
Премия FIPRESCI / Открытие
Anatolian Leopard Anadolu Leopari
Эмре Кайиш
Победитель
Актерская премия "Tribute" / Актерская премия Tribute
Джессика Честейн
Джессика Честейн
Победитель
Бенедикт Камбербэтч
Бенедикт Камбербэтч
Победитель
Премия в области современного мирового кино / Лучший фильм
Все номинанты
The Odd-Job Men Sis dies corrents
Neus Ballús
The Other Tom El otro Tom
Родриго Пла
Премия Джеффа Сколла в области влиятельных СМИ
Alanis Obomsawin
Победитель
Приз Эберта за режиссуру на TIFF
Дени Вильнев
Дени Вильнев
Победитель
Премия "Усиление голоса"
The Gravedigger's Wife Guled & Nasra
Khadar Ayderus Ahmed
Победитель
Премия "Усиление голоса" / Лучший канадский фильм
Ste. Anne Ste. Anne
Rhayne Vermette
Победитель
Премия "Усиление голоса" / Особое упоминание
A Night of Knowing Nothing A Night of Knowing Nothing
Payal Kapadia
Победитель
Премия «Изменитель» / Премия Фонда Шона Мендеса "Изменитель"
Scarborough Scarborough
Rich Williamson, Shasha Nakhai
Победитель
IMDbPro Короткие кадры / Лучший международный короткометражный фильм
Все номинанты
Masquerade Egungun
Olive Nwosu, Alex Polunin
IMDbPro Короткие кадры / Почетная награда за лучший короткометражный канадский фильм
Nuisance Bear Nuisance Bear
David Rose, Andres Landau, Gabriela Osio Vanden, Jack Weisman, Sam Holling
Победитель
Nuisance Bear Nuisance Bear
David Rose, Andres Landau, Gabriela Osio Vanden, Jack Weisman, Sam Holling
Победитель
IMDbPro Короткие кадры / IMDbPro Премия за лучший канадский короткометражный фильм
The Shaman's Apprentice The Shaman's Apprentice
Zacharias Kunuk
Победитель
Все номинанты
Meneath: The Hidden Island of Ethics Meneath: The Hidden Island of Ethics
Terril Lee Calder
Fanmi Fanmi
Sandrine Brodeur-Desrosiers, Carmine Pierre-Dufour
Little Bird Little Bird
Myles
Fanmi Fanmi
Sandrine Brodeur-Desrosiers, Carmine Pierre-Dufour
Boobs Boobs
Marie Valade
Bhai Bhai
Zarrar Kahn
Together Together
Albert Shin
Nuisance Bear Nuisance Bear
David Rose, Andres Landau, Gabriela Osio Vanden, Jack Weisman, Sam Holling
Twelve Hours Twelve Hours
Paul Shkordoff
Saturday Night Saturday Night
Rosana Matecki
Dust Bath Dust Bath
Seth A Smith
Ousmane Ousmane
Jorge Camarotti
Nuisance Bear Nuisance Bear
David Rose, Andres Landau, Gabriela Osio Vanden, Jack Weisman, Sam Holling
Zero Nula
Lee Filipovski
Defund Defund
Araya Mengesha, Khadijah Roberts-Abdullah
The Syed Family Xmas Eve Game Night The Syed Family Xmas Eve Game Night
Фавзия Мирза
IMDbPro Короткие кадры / IMDbPro Премия за лучший короткометражный фильм
Displaced Pa vend
Samir Karahoda
Победитель
Все номинанты
Sycorax Sycorax
Матиас Пиньейро, Лоис Патиньо
A Few Miles South A Few Miles South
Ben Pearce
Beity Beity
Isabelle Mecattaf
Nuisance Bear Nuisance Bear
David Rose, Andres Landau, Gabriela Osio Vanden, Jack Weisman, Sam Holling
White Devil White Devil
Benjamin Dickinson, Мариама Диалло
White Devil White Devil
Benjamin Dickinson, Мариама Диалло
Motorcyclist's Happiness Won't Fit Into His Suit Motorcyclist's Happiness Won't Fit Into His Suit
Gabriel Herrera
The Future Isn't What It Used To Be The Future Isn't What It Used To Be
Adeyemi Michael
Successful Thawing of Mr. Moro Lyckad upptining av herr Moro
Jerry Carlsson
I Would Never I Would Never
Kiran Deol
You and Me Before and After You and Me Before and After
Madeleine Gottlieb
Some Still Search Some Still Search
Nesaru Tchaas
Soft Animals Soft Animals
Renee Zhan
Trumpets in the Sky Trumpets in the Sky
Rakan Mayasi
Masquerade Egungun
Olive Nwosu
Charlotte Charlotte
Zach Dorn
Shark Shark
Нэш Эдгертон
I Gotta Look Good for the Apocalypse I Gotta Look Good for the Apocalypse
Ayçe Kartal
Hanging On Hanging On
Alfie Barker
Nuisance Bear Nuisance Bear
David Rose, Andres Landau, Gabriela Osio Vanden, Jack Weisman, Sam Holling
Love, Dad Love, Dad
Diana Cam Van Nguyen
IMDbPro Короткие кадры / IMDbPro "Короткие нарезки из путешествий"
Astel Astel
Ramata-Toulaye Sy
Победитель
Выбор отрасли
Все номинанты
Domingo Domingo
Raul Lopez Echeverria
Cool Abdoul Cool Abdoul
Jonas Baeckeland
Reflection Vidblysk
Валентин Васянович
Приз жюри / Лучший африканский фильм
The Eagle's Nest The Eagle's Nest
Olivier Assoua
Победитель
Специальная премия "Дань уважения"
Dionne Warwick: Don't Make Me Over Dionne Warwick: Don't Make Me Over
Dionne Warwick
Победитель
Премия TIFF для начинающих талантов / Премия TIFF за новые таланты
Ночные налётчики 5.3
Ночные налётчики Night Raiders
Данис Гуле
Победитель
TIFF Разнообразие / Премия "Artisian"
Власть пса 7.0
Власть пса The Power of the Dog
Ari Wegner
Победитель
Смотреть трейлер
