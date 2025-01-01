Меню
Киноафиша Кинофестивали Кинофестиваль в Торонто События Кинофестиваль в Торонто 2006

Все фильмы-номинанты «Кинофестиваль в Торонто» в 2006 году

Место проведения Канада
Лучший канадский первый художественный фильм
On the Trail of Igor Rizzi Sur la trace d'Igor Rizzi
Noël Mitrani
Победитель
Премия "Открытие" / Лучший фильм
Все номинанты
Bunny Chow: Know Thyself Bunny Chow: Know Thyself
John Barker
Премия "Открытие"
Реприза 7.3
Реприза Reprise
Йоаким Триер
Победитель
Международная премия критиков (FIPRESCI)
Death of a President Death of a President
Гэбриел Рэндж
Победитель
Приз зрительских симпатий / Лучший фильм
Все номинанты
The Colonel Mon colonel
Laurent Herbiet
Приз зрительских симпатий / Торжественные или специальные представления
Все номинанты
Antonia Antônia
Tata Amaral * World premiere
Приз зрительских симпатий
Белла 7.1
Белла Bella
Алехандро Гомес Монтеверде
Победитель
Премия "Видение" / Лучший фильм
Все номинанты
Belle toujours Belle toujours
Miguel Cadilhe
Премия "Видение" Лучший канадский художественный фильм - специальная оценка жюри
Monkey Warfare Monkey Warfare
Реджинальд Харкема
Победитель
Премия за инновации
Благочестие 7.2
Благочестие Takva
Озер Кызылтан
Победитель
Премия "Короткие кадры" / Лучший канадский фильм
Les jours Les jours
Максим Жиру
Победитель
Авангардные награды / Лучший сценарий
Все номинанты
Bunny Chow: Know Thyself Bunny Chow: Know Thyself
John Barker
Авангардные награды / Креативность в кинематографе
Все номинанты
Bunny Chow: Know Thyself Bunny Chow: Know Thyself
John Barker
Премия в области современного мирового кино / Лучший фильм
Все номинанты
The Colonel Mon colonel
Laurent Herbiet
Bunny Chow: Know Thyself Bunny Chow: Know Thyself
John Barker
Приз жюри / Лучший фильм
Все номинанты
O Improvável Não é Impossível O Improvável Não é Impossível
Мануэль де Оливейра, Miguel Cadilhe
O Improvável Não é Impossível O Improvável Não é Impossível
Мануэль де Оливейра, Miguel Cadilhe
Год проведения
Номинации

