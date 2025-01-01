Меню
Все фильмы-номинанты «Кинофестиваль в Торонто» в 2017 году

Место проведения Канада
Дата проведения 7 сентября 2017 - 17 сентября 2017

Очередной ежегодный международный кинофестиваль в Торонто прошел в Канаде с 7 по 17 сентября. На конкурсные смотры свои новые работы привезли многие именитые режиссеры - в программе Gala Presentations участвуют ленты с такими звездами Голливуда, как Энди Серкис, Шайа ЛаБаф, Аннет Беннинг, Кейт Уинслет и Идрис Эльба, Брайан Крэнстон.

Премьер в программе Special Presentations - не меньше, и все, как на подбор, интересные:  в рамках TIFF увидели свет такие новинки, как "Битва полов" с Эммой Стоун, "Игра Молли" с Джессикой Честейн, "Любить Пабло" с Хавьером Бардемом и Пенелопой Крус, "Короче" с Мэттом Дэймоном и Джулианной Мур.

Лучший канадский художественный фильм
Голодные Z 6.0
Голодные Z Les Affamés
Робин Обер
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Long Time Running 7.9
Long Time Running
Дженнифер Бейчуэл, Ник де Пенсьер
Black Cop Black Cop
Кори Боулз, Aaron Horton
Long Time Running 7.9
Long Time Running
Дженнифер Бейчуэл, Ник де Пенсьер
Клуб «Школа» 5.9
Клуб «Школа» Public Schooled
Джош Эпштейн, Кайл Райдаут
Смотреть трейлер
Очарование 5.1
Очарование Allure
Карлос Санчес, Джейсон Санчес
Black Cop Black Cop
Кори Боулз, Aaron Horton
There Is a House Here There Is a House Here
Alan Zweig
The Little Girl Who Was Too Fond of Matches La petite fille qui aimait trop les allumettes
Simon Lavoie
Злой дух 5.7
Злой дух Pyewacket
Адам МакДональд
Смотреть трейлер
Porcupine Lake Porcupine Lake
Ingrid Veninger
Очарование 5.1
Очарование Allure
Карлос Санчес, Джейсон Санчес
Такая нежная кожа 6.0
Такая нежная кожа A Skin So Soft
Дени Коте
Prototype Prototype
Blake Williams
Лучший канадский первый художественный фильм
Luk'Luk'I Luk'Luk'I
Wayne Wapeemukwa
Победитель
Все номинанты
Магазин единорогов 5.6
Магазин единорогов Unicorn Store
Бри Ларсон
Black Cop Black Cop
Кори Боулз
Очарование 5.1
Очарование Allure
Карлос Санчес, Джейсон Санчес
Очарование 5.1
Очарование Allure
Карлос Санчес, Джейсон Санчес
Лучший канадский короткометражный фильм
Все номинанты
The Art of a Lost Trade The Art of a Lost Trade
Mary Gerretsen
Премия "Открытие" / Лучший фильм
Все номинанты
Disappearance Disappearance
Али Асгари
All You Can Eat Buddha All You Can Eat Buddha
Ian Lagarde
Simulation Tamaroz
Abed Abest
Kissing Candice Kissing Candice
Ифа Макардл
Valley of Shadows Skyggenes dal
Jonas Matzow Gulbrandsen
Международная премия критиков (FIPRESCI) / Открытие
Ava Ava
Sadaf Foroughi
Победитель
Международная премия критиков (FIPRESCI) / Специальные представления
Автор 6.5
Автор El autor
Мануэль Мартин Куенка
Победитель
Приз зрительских симпатий / Открытие
Все номинанты
3/4 3/4
Ilian Metev
Kissing Candice Kissing Candice
Ифа Макардл
Приз зрительских симпатий / Документальный фильм
Лица, деревни 7.9
Лица, деревни Visages, villages
Аньес Варда, ДжейАр
Победитель
Лица, деревни 7.9
Лица, деревни Visages, villages
Аньес Варда, ДжейАр
Победитель
Все номинанты
Long Time Running 7.9
Long Time Running
Дженнифер Бейчуэл, Ник де Пенсьер
Super Size Me 2: Holy Chicken! Super Size Me 2: Holy Chicken!
Морган Сперлок
Long Time Running 7.9
Long Time Running
Дженнифер Бейчуэл, Ник де Пенсьер
Приз зрительских симпатий / Экспериментальный короткометражный фильм
Overtime Overtime
Justin Wu
Победитель
Приз зрительских симпатий / Торжественные или специальные представления
Три билборда на границе Эббинга, Миссури 8.0
Три билборда на границе Эббинга, Миссури Three Billboards Outside Ebbing, Missouri
Мартин МакДона
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Назови меня своим именем 8.1
Назови меня своим именем Call Me by Your Name
Лука Гуаданьино
Смотреть трейлер
Шейх Джексон 6.9
Шейх Джексон Sheikh Jackson
Амр Салама
Тоня против всех 7.1
Тоня против всех I, Tonya
Крэйг Гиллеспи
Смотреть трейлер
11 сентября 4.6
11 сентября 9/11
Мартин Гиги
Смотреть трейлер
Приз зрительских симпатий / Полуночное безумие
Bodied 7.1
Bodied
Джозеф Кан
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Драка в блоке 99 7.3
Драка в блоке 99 Brawl in Cell Block 99
С. Крэйг Залер
The Crescent The Crescent
Seth A Smith, Nancy Urich
Горе-творец 7.3
Горе-творец The Disaster Artist
Джеймс Франко
Смотреть трейлер
Премия NETPAC
The Great Buddha+ The Great Buddha+
Хуан Синьяо
Победитель
Премия "Платформа" / Премия "Платформа"
Милая страна 6.9
Милая страна Sweet Country
Уорвик Торнтон
Победитель
Все номинанты
Смерть Сталина 6.4
Смерть Сталина The Death of Stalin
Армандо Ианнуччи
Смотреть трейлер
What Will People Say Hva vil folk si
Ирам Хак
Опека 7.5
Опека Jusqu'à la garde
Ксавье Легран
Зверь 7.0
Зверь Beast
Майкл Пирс
Смотреть трейлер
Виданное и невиданное 6.8
Виданное и невиданное Sekala Niskala
Камила Андини
Razzia Razzia
Набиль Аюш
Эйфория 6.0
Эйфория Euphoria
Лиза Лангсет
Смотреть трейлер
Мадмуазель Паради 6.6
Мадмуазель Паради Mademoiselle Paradis
Барбара Альберт
Сука - судьба 4.9
Сука - судьба If You Saw His Heart / Si tu voyais son coeur
Джоан Шемла
Смотреть трейлер
Тёмная река 5.8
Тёмная река Dark River
Клио Барнард
Статус Брэда 6.5
Статус Брэда Brad's Status
Майк Уайт
Смотреть трейлер
Премия "Платформа" - почетный знак
Тёмная река 5.8
Тёмная река Dark River
Клио Барнард
Победитель
Премия "Короткие кадры" / Лучший канадский фильм
Pre-Drink Pre-Drink
Marc-Antoine Lemire
Победитель
Все номинанты
We Forgot to Break Up We Forgot to Break Up
Чендлер Левак
The Tesla World Light The Tesla World Light
Matthew Rankin
Bird Bird
Молли Паркер
Scaffold Scaffold
Kazik Radwanski
Stay, I Don't Want to Be Alone Stay, I Don't Want to Be Alone
Gabriel Savignac
Charles Charles
Dominic-Étienne Simard
An Imagined Conversation: Kanye West & Stephen Hawking An Imagined Conversation: Kanye West & Stephen Hawking
Sol Friedman
Mobius Möbius
Sam Kuhn
homer_b homer_b
Конор Суини, Milos Mitrovic
Crème de Menthe Crème de Menthe
Philippe David Gagné, Jean Marc E. Roy
Midnight Confession Midnight Confession
Максвелл МакКэйб-Локос
Latched Latched
Justin Harding
Премия "Короткие кадры" / Лучший канадский короткометражный фильм
Все номинанты
The Argument (with annotations) The Argument (with annotations)
Daniel Cockburn
Премия "Короткие кадры" / Лучший международный короткометражный фильм
The Burden Min börda
Ники Линдрот фон Бар
Победитель
Все номинанты
Namoro À Distância Namoro À Distância
Carolina Markowicz
Great Choice Great Choice
Robin Comisar
Blue Christmas Blue Christmas
Шарлотта Уэллс
A Drowning Man A Drowning Man
Mahdi Fleifel
The Death, Dad & Son La Mort, Père & Fils
Венсан Паронно, Denis Walgenwitz
We Love Moses We Love Moses
Dionne Edwards
Waiting for Hassana Waiting for Hassana
Ifunanya Maduka
Signature Signature
Kei Chika-ura
Together Alone Nosotros solos
Матео Бенденски
Fifteen Fifteen
Sameh Alaa
Airport Airport
Michaela Müller
Bonboné Bonboné
Rakan Mayasi
Five Minutes Five Minutes
Джастин Бэйтмен
Shinaab Shinaab
Lyle Mitchell Corbine Jr.
Still Water Runs Deep Still Water Runs Deep
Abbesi Akhamie
Roadside Attraction Roadside Attraction
Ivete Lucas, Patrick Bresnan
The President's Visit The President's Visit
Cyril Aris
Mon amour mon ami Mon amour mon ami
Адриано Валерио
Roadside Attraction Roadside Attraction
Ivete Lucas, Patrick Bresnan
Waiting Waiting
Amberley Jo Aumua
Премия "Короткие кадры" - Почетная награда / Лучший канадский фильм
The Tesla World Light The Tesla World Light
Matthew Rankin
Победитель
Премия "Короткие кадры" - Почетная награда / Лучший международный короткометражный фильм
A Gentle Night Xiao cheng er yue
Qiu Yang
Победитель
Раздел «Длины волн» / Конкурс
Все номинанты
Turtles Are Always Home Turtles Are Always Home
Rawane Nassif
Фабрика ноль 7.2
Фабрика ноль A Fábrica de Nada
Педро Пиньо
Flores Flores
Жоржи Жакоми
Лучший канадский полнометражный фильм - почетная награда
Ava Ava
Sadaf Foroughi
Победитель
Премия CMPA для начинающих продюсеров
Matt Code
Победитель
Kristy Neville
Победитель
Лучший канадский художественный фильм - почетная награда / Лучший канадский художественный фильм – почетная награда
The Little Girl Who Was Too Fond of Matches La petite fille qui aimait trop les allumettes
Simon Lavoie
Победитель
Год проведения
Номинации

