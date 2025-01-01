Очередной ежегодный международный кинофестиваль в Торонто прошел в Канаде с 7 по 17 сентября. На конкурсные смотры свои новые работы привезли многие именитые режиссеры - в программе Gala Presentations участвуют ленты с такими звездами Голливуда, как Энди Серкис, Шайа ЛаБаф, Аннет Беннинг, Кейт Уинслет и Идрис Эльба, Брайан Крэнстон.

Премьер в программе Special Presentations - не меньше, и все, как на подбор, интересные: в рамках TIFF увидели свет такие новинки, как "Битва полов" с Эммой Стоун, "Игра Молли" с Джессикой Честейн, "Любить Пабло" с Хавьером Бардемом и Пенелопой Крус, "Короче" с Мэттом Дэймоном и Джулианной Мур.