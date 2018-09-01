Большая маленькая ферма, 2018

«Никогда еще мать-природа не была столь вдохновляющей», — сказала Элис Уотерс, знаменитый шеф-повар и тоже в каком-то смысле мать — движения за биоразнообразие в США, об этом фильме. Режиссер-документалист Джон Честер с женой Молли и псом Тодди уезжают из Лос-Анджелеса в калифорнийскую глушь, чтобы создать ферму своей мечты. Важное условие — добросовестное следование принципам экологического сельского хозяйства, суть которых зрителю детально разъясняют герои. Джон, став фермером, не перестает быть режиссером — свою фермерскую одиссею длиной в 8 лет он превратил в картину, ставшую хитом американских фестивалей документального кино (а снятая параллельно серия короткометражек о животных с его фермы получила несколько наград «Эмми»). Здесь есть и идиллические съемки природы, и драма борьбы с неплодородной землей и наглыми койотами, и подкупающий оптимизм людей, которые уверены, что делают правильное дело. Если пользоваться гастрономическими сравнениями, то «Большая маленькая ферма» — это здоровая пища и для ума, и для сердца.