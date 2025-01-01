Меню
Киноафиша Кинофестивали Кинофестиваль в Торонто События Кинофестиваль в Торонто 1993

Все фильмы-номинанты «Кинофестиваль в Торонто» в 1993 году

Место проведения Канада
Лучший канадский художественный фильм
Kanehsatake: 270 Years of Resistance Kanehsatake: 270 Years of Resistance
Alanis Obomsawin
Победитель
Лучший канадский короткометражный фильм
Save My Lost Nigga Soul Save My Lost Nigga Soul
Клеман Вирго
Победитель
Международная премия критиков (FIPRESCI)
Strapped Strapped
Форест Уитакер
Победитель
Приз зрительских симпатий / Лучший режиссер
Giulio Base
Lest
Победитель
Приз зрительских симпатий
The Snapper The Snapper
Стивен Фрирз
Победитель
The Saint of Fort Washington The Saint of Fort Washington
Тим Хантер
Лучший канадский художественный фильм - специальная оценка жюри
Thirty Two Short Films About Glenn Gould Thirty Two Short Films About Glenn Gould
Франсуа Жирар
Победитель
Zero Patience Zero Patience
Джон Грейсон
Победитель
Лучший канадский короткометражный фильм - специальная оценка жюри
Me, Mom and Mona Me, Mom and Mona
Мина Шум
Победитель
Премия "Метро-Медиа"
Обнаженная 8.2
Обнаженная Naked
Майк Ли
Победитель
