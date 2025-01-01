Меню
Киноафиша Кинофестивали Кинофестиваль в Торонто События Кинофестиваль в Торонто 1985

Все фильмы-номинанты «Кинофестиваль в Торонто» в 1985 году

Место проведения Канада
Лучший канадский художественный фильм
Canada's Sweetheart: The Saga of Hal C. Banks Canada's Sweetheart: The Saga of Hal C. Banks
Donald Brittain
Победитель
Приз зрительских симпатий
Официальная история 7.2
Официальная история La Historia oficial / The Official Story
Луис Пуэнцо
Победитель
Международная премия критиков / Международная премия критиков (FIPRESCI)
My American Cousin My American Cousin
Sandy Wilson Tied with No Surrender (1985).
Победитель
No Surrender No Surrender
Peter Smith Tied with My American Cousin (1985).
Победитель
Год проведения
Номинации

