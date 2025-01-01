Меню
Киноафиша Кинофестивали Кинофестиваль в Торонто События Кинофестиваль в Торонто 2005

Все фильмы-номинанты «Кинофестиваль в Торонто» в 2005 году

Место проведения Канада
Лучший канадский художественный фильм
C.R.A.Z.Y. 7.7
C.R.A.Z.Y.
Жан-Марк Валле
Победитель
Лучший канадский первый художественный фильм
The Life and Hard Times of Guy Terrifico The Life and Hard Times of Guy Terrifico
Michael Mabbott Tied with Familia (2005).
Победитель
Familia Familia
Louise Archambault Tied with The Life and Hard Times of Guy Terrifico (2005).
Победитель
Премия "Открытие"
Смотри в оба 6.9
Смотри в оба Look Both Ways
Сара Уотт
Победитель
Международная премия критиков (FIPRESCI)
Sorry Apple Sa-kwa
Yi-kwan Kang
Победитель
Приз зрительских симпатий
Цоци 5.7
Цоци Tsotsi
Гэвин Худ
Победитель
Премия "Короткие кадры" / Лучший канадский фильм
Big Girl Big Girl
Ренука Джеяпалан
Победитель
Премия "Короткие кадры" - Почетная награда / Лучший канадский фильм
There's a Flower in My Pedal There's a Flower in My Pedal
Andrea Dorfman
Победитель
Премия в области современного мирового кино / Лучший фильм
Все номинанты
Marock Marock
Laïla Marrakchi
Год проведения
Номинации

Другие награды и фестивали

Оскар
Academy Awards, USA
1929-2025
Оскар
Каннский кинофестиваль
Festival international du film de Cannes
1939-2025
Каннский кинофестиваль
Золотой глобус
Golden Globe Award
1944-2025
Золотой глобус
Прайм-таймовая премия «Эмми»
Primetime Emmy Awards
1949-2025
Прайм-таймовая премия «Эмми»
BAFTA - премия Британской киноакадемии
The British Academy of Film and Television Arts
1949-2025
BAFTA - премия Британской киноакадемии
Венецианский кинофестиваль
Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica
1932-2025
Венецианский кинофестиваль
Золотая малина
Razzie
1981-2025
Золотая малина
Кино и ТВ награды MTV
MTV Movie & TV Awards
1992-2025
Кино и ТВ награды MTV
Сандэнс
Sundance Film Festival
1982-2025
Сандэнс
Послание к Человеку
1993-2025
Послание к Человеку
Берлинале
Internationale Filmfestspiele Berlin
1951-2025
Берлинале
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Sochi International Film Festival & Awards — SIFFA
1994-2025
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Премия Гильдии киноактеров США
Screen Actors Guild Award
1963-2025
Премия Гильдии киноактеров США
КиноБраво
2024-2025
Кинофестиваль Кинотавр
Sochi Open Russian Film Festival (Kinotavr)
1990-2025
Кинофестиваль Кинотавр
ММКФ
Moscow International Film Festival (MIFF)
1959-2025
ММКФ
Окно в Европу
1993-2025
Окно в Европу
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
Pimedate Ööde Filmifestival
1998-2025
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
