Киноафиша Кинофестивали Кинофестиваль в Торонто События Кинофестиваль в Торонто 2008

Все фильмы-номинанты «Кинофестиваль в Торонто» в 2008 году

Место проведения Канада
Лучший канадский художественный фильм
Lost Song Lost Song
Rodrigue Jean The jury described the film as "constantly surprising," and "profound, masterful and devastatingly sad."
Победитель
Лучший канадский первый художественный фильм
Before Tomorrow Le jour avant le lendemain
Madeline Ivalu, Marie-Hélène Cousineau "For its arresting beauty, its humanist, innovative storytelling and its artistic integrity in capturing the narrative of a people through an intimate tale."
Победитель
Before Tomorrow Le jour avant le lendemain
Madeline Ivalu, Marie-Hélène Cousineau "For its arresting beauty, its humanist, innovative storytelling and its artistic integrity in capturing the narrative of a people through an intimate tale."
Победитель
Премия "Открытие"
Голод 7.0
Голод Hunger
Стив МакКуин
Победитель
Международная премия критиков (FIPRESCI) / Открытие
Роскошная жизнь 6.7
Роскошная жизнь Lymelife
Дерик Мартини
Победитель
Международная премия критиков (FIPRESCI) / Специальные представления
Свадебное сари 8.2
Свадебное сари The Wedding Sari / Kanchivaram
Shailendra Singh
Победитель
Бесчестье 6.8
Бесчестье Disgrace
Стивен Джейкобс
Победитель
Приз зрительских симпатий
Миллионер из трущоб 8.1
Миллионер из трущоб Slumdog Millionaire
Дэнни Бойл
Победитель
Все номинанты
Забивание камнями Сорайи М. 8.3
Забивание камнями Сорайи М. The Stoning of Soraya M.
Сайрэс Наурэстех
Больше, чем игра 8.0
Больше, чем игра More Than a Game
Кристофер Белман
Лучший канадский художественный фильм - специальная оценка жюри
Обожание 6.3
Обожание Adoration
Атом Эгоян
Победитель
Премия продюсера CFTPA
Rob Merilees
Победитель
Лучший канадский полнометражный фильм - специальная оценка жюри
Borderline Borderline
Lyne Charlebois
Победитель
Премия "Короткие кадры" / Лучший канадский фильм
Block B Block B
Chris Chan Fui Chong The jury notes: "simple, graphic, hypnotic - this is an achievement of bringing cinema to its bare essentials."
Победитель
Премия "Короткие кадры" - Почетная награда / Лучший канадский фильм
Next Floor Next Floor
Дени Вильнев
Победитель
