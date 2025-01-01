Меню
Киноафиша Кинофестивали Кинофестиваль в Торонто События Кинофестиваль в Торонто 1994

Все фильмы-номинанты «Кинофестиваль в Торонто» в 1994 году

Место проведения Канада
Лучший канадский художественный фильм
Exotica Exotica
Атом Эгоян
Победитель
Лучший канадский короткометражный фильм
Frank's Cock Frank's Cock
Mike Hoolboom
Победитель
Международная премия критиков (FIPRESCI)
Verhängnis Verhängnis
Fred Kelemen
Победитель
The Silences of the Palace Samt el qusur
Moufida Tlatli
Победитель
Приз зрительских симпатий
Priest Priest
Антония Берд
Победитель
Лучший канадский художественный фильм - специальная оценка жюри
Windigo Windigo
Robert Morin
Победитель
Double Happiness Double Happiness
Мина Шум
Победитель
Лучший канадский короткометражный фильм - специальная оценка жюри
Technilogic Ordering Technilogic Ordering
Philip Hoffman
Победитель
Make Some Noise Make Some Noise
Andrew Munger
Победитель
Премия "Метро-Медиа"
Небесные создания 7.3
Небесные создания Heavenly Creatures
Питер Джексон
Победитель
Год проведения
Номинации

