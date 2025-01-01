Меню
Киноафиша Кинофестивали Кинофестиваль в Торонто События Кинофестиваль в Торонто 1987

Все фильмы-номинанты «Кинофестиваль в Торонто» в 1987 году

Место проведения Канада
Лучший канадский художественный фильм
Семейный просмотр 6.7
Семейный просмотр Family Viewing
Атом Эгоян
Победитель
Приз зрительских симпатий
The Princess Bride The Princess Bride
Роб Райнер
Победитель
Лучший канадский художественный фильм - специальная оценка жюри
Artist on Fire: Joyce Wieland Artist on Fire: Joyce Wieland
Kay Armatage
Победитель
Международная премия критиков / Международная премия критиков (FIPRESCI)
Night Zoo Un zoo la nuit
Жан-Клод Лозон
Победитель
Год проведения
Номинации

Другие награды и фестивали

