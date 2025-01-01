Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Кинофестивали Кинофестиваль в Торонто События Кинофестиваль в Торонто 1997

Все фильмы-номинанты «Кинофестиваль в Торонто» в 1997 году

Место проведения Канада
Лучший канадский художественный фильм
Славное будущее 7.2
Славное будущее The Sweet Hereafter
Атом Эгоян Tied with The Hanging Garden (1997).
Победитель
The Hanging Garden The Hanging Garden
Thom Fitzgerald Tied with The Sweet Hereafter (1997).
Победитель
Лучший канадский первый художественный фильм
Куб 7.5
Куб Cube
Винченцо Натали
Победитель
Смотреть трейлер
Лучший канадский короткометражный фильм
Cotton Candy Cotton Candy
Roshell Bissett
Победитель
Премия "Открытие" / Лучший фильм
Все номинанты
Honey and Ashes Miel et cendres
Nadia Fares
Международная премия критиков (FIPRESCI)
Under the Skin Under the Skin
Carine Adler For its daring examination of grief, its intimacy with a young woman tossed between her love and resentment for her dead mother and living sister, and the energetic intensity of its direction.
Победитель
Приз зрительских симпатий
The Hanging Garden The Hanging Garden
Thom Fitzgerald
Победитель
Лучший канадский короткометражный фильм – особое упоминание
BP (Pushing the Boundaries) BP (Pushing the Boundaries)
Brian Nash
Победитель
Премия "Метро-Медиа"
Секреты Лос-Анджелеса 8.6
Секреты Лос-Анджелеса L.A. Confidential
Кертис Хэнсон Tied with Boogie Nights (1997).
Победитель
Смотреть трейлер
Ночи в стиле буги 7.7
Ночи в стиле буги Boogie Nights
Пол Томас Андерсон Tied with L.A. Confidential (1997).
Победитель
Год проведения
Номинации

Другие награды и фестивали

Оскар
Academy Awards, USA
1929-2025
Оскар
Каннский кинофестиваль
Festival international du film de Cannes
1939-2025
Каннский кинофестиваль
Золотой глобус
Golden Globe Award
1944-2025
Золотой глобус
Прайм-таймовая премия «Эмми»
Primetime Emmy Awards
1949-2025
Прайм-таймовая премия «Эмми»
BAFTA - премия Британской киноакадемии
The British Academy of Film and Television Arts
1949-2025
BAFTA - премия Британской киноакадемии
Венецианский кинофестиваль
Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica
1932-2025
Венецианский кинофестиваль
Золотая малина
Razzie
1981-2025
Золотая малина
Кино и ТВ награды MTV
MTV Movie & TV Awards
1992-2025
Кино и ТВ награды MTV
Сандэнс
Sundance Film Festival
1982-2025
Сандэнс
Послание к Человеку
1993-2025
Послание к Человеку
Берлинале
Internationale Filmfestspiele Berlin
1951-2025
Берлинале
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Sochi International Film Festival & Awards — SIFFA
1994-2025
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Премия Гильдии киноактеров США
Screen Actors Guild Award
1963-2025
Премия Гильдии киноактеров США
КиноБраво
2024-2025
Кинофестиваль Кинотавр
Sochi Open Russian Film Festival (Kinotavr)
1990-2025
Кинофестиваль Кинотавр
ММКФ
Moscow International Film Festival (MIFF)
1959-2025
ММКФ
Окно в Европу
1993-2025
Окно в Европу
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
Pimedate Ööde Filmifestival
1998-2025
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
Этот фэнтези-хит HBO был ближе всего к «Гарри Поттеру», но продержался только 3 сезона: если бы главным героем стала девочка
Даже в 90-е годы это не все поняли: так почему швед женился на советской «интердевочке»?
«Долгая прогулка» могла и дальше пылиться на полке: Кинг сделал так, что у студии не осталось выбора — вот его главное условие
«Есть только миг» и зрительский рейтинг: россияне назвали 10 фильмов СССР с самой крутой музыкой — песню про 5 минут здесь не ищите
Это вам не Львенок и Черепаха: 10 реально жутких мультфильмов СССР — даже взрослым становится некомфортно
«Где "Звездные войны"?»: у «Мандалорец и Грогу» серьезная проблема, и боевик не спасут ни одни пересъемки
Этой серией «Друзей» гордились создатели, но ее пришлось почти полностью вырезать: из-за трагедии стала провокационной
Сняли за копейки, а вышел шедевр: этот sci-fi фильм в 33 раза дешевле «Интерстеллара» — но он «гораздо глубже», считают зрители
Скучали по Неду Старку? Шон Бин наконец-то возвращается в фэнтези — делайте ставки, как он умрет
5 главных красоток «Ван-Пис» доказывают, что это аниме — точно не для детей: «народный» рейтинг фанатов возглавила даже не Нико
«Это было поверхностно»: почему Броснан стыдится своего Бонда — а Крейг превратил это в преимущество
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше