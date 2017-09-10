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Тёмная река
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Dark River

Тёмная река, 2017

2017 / Великобритания / Венгрия
5.8 Оцените
13 голосов
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О фильме

Элис возвращается на семейную овцеводческую ферму — спустя 15 лет отсутствия: слишком сильна была полученная здесь когда-то травма; и возвращение стало возможным только после смерти отца. Призраки прошлого по сей день преследуют женщину — она не может спать в главном доме. Фермой заправляет брат Джо — он и рад Элис, и зол на неё; к тому же, Элис считает себя полноправной владелицей отцовского наследства, что изрядно тяготит Джо. Над затерянным среди холмов и долин йоркширским ранчо сгущаются грозовые тучи... Клио Барнард, молчавшая со времен грандиозного «Великана-эгоиста» («The Selfish Giant», 2013), возвращается во всем режиссерском великолепии. «Тёмная река» — суровая и живописная драма; кино с характерами и тайной, бескомпромиссными психологическими портретами и визуальной энергетикой. В основе — поздний роман Роуз Тремейн, духовной последовательницы Голдинга и Маркеса, который Барнард мастерски экранизировала, избежав всякой литературоцентричности. А Рут Уилсон («Джейн Эйр»; «Лютер») и Марк Стэнли («Звездные войны: Пробуждение Силы»; «Игра престолов») составляют мощный актерский дуэт: за отношениями этих ближайших родственников — бездны.

5.8 Оцените
13 голосов
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2017
Премьера в мире 10 сентября 2017
Возраст 16+
Режиссер
Клио Барнард
В ролях
Марк Стэнли
Марк Стэнли
Рут Уилсон
Рут Уилсон
Шайн Аттол
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Тёмная река 2 постера
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