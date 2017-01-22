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Call Me by Your Name

Назови меня своим именем, 2017

2017 / Италия / Франция / Бразилия / США
8.7 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
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Причины посмотреть Факты О фильме

История внезапного романа, возникшего между подростком и летним гостем, посетившим особняк его родителей на итальянской Ривьере. В течение нескольких беспокойных недель неумолимый, но обреченный поток навязчивой идеи, восхищения и желания, неизбежно усиливает их страсть, доводя до порога отчаяния и сопутствующего страха перед невозможностью только одного: полной близости.

- Фильм занял 3 место на кинофестивале в Торонто в 2017 году и место на кинофестивале в Сиднее

1983 год, Италия. Элио семнадцать, и это лето он проводит на вилле у родителей, американского профессора и переводчицы-итальянки. Юноша c детства начитанный и любознательный, Элио разбавляет обычные летние занятия вроде купания в море и ленивого флирта с подругой Марцией чтением и транскрибированием классической музыки. В один прекрасный день, впрочем, безмятежность летнего отдыха нарушает приезд Оливера – молодого американского учёного, ассистента отца Элио.    

8.7 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
Продолжительность 2 часа 12 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 20 октября 2017
Премьера онлайн 27 февраля 2018
Премьера в мире 22 января 2017
Возраст 18+
Прокатчик CoolConnections
Режиссер
Лука Гуаданьино
Лука Гуаданьино
В ролях
Елена Буччи
Амира Касар
Амира Касар
Тимоти Шаламе
Тимоти Шаламе
Арми Хаммер
Арми Хаммер
Эстер Гаррель
Эстер Гаррель
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Назови меня своим именем 4 постера
BAFTA - премия Британской киноакадемии Лучший адаптированный сценарий
Оскар Лучший адаптированный сценарий
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В 1983 году, где-то в Италии, на окружённой фруктовым садом вилле, родилась одна из самых нежных и красивых историй любви. Элио (Тимоти Шаламе) – семнадцатилетний парень из образованной семьи, где говорят на итальянском, французском и английском языках. Оливер (Арми Хаммер) – молодой и мужественный ассистент из Америки, который приезжает в дом профессора, отца Элио, чтобы провести там лето. Он красив и уверен в себе, возможно, слегка надменен со своим «увидимся» в…
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саундтрек фильма Назови меня своим именем
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Тест: на какой культовый фильм будет похоже ваше лето? Бесцельные деньки под палящим солнцем, как в фильме «Зови меня своим именем», или любовные терзания, как в «Дневнике памяти»?
Написать
1 июля 2022 14:49
Сценарист «Назови меня своим именем» рассказал о своих разногласиях с режиссером Лукой Гуаданьино У них были разные взгляды на актерский состав.  
Написать
28 октября 2021 16:21
Тимоти Шаламе отказался комментировать ситуацию с Арми Хаммером: «Это требует более объемного обсуждения» Актер не сомневается, что с ним еще будут говорить на эту тему.
Написать
12 октября 2021 10:51
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