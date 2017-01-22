Назови меня своим именем, 2017

Наша рецензия

В 1983 году, где-то в Италии, на окружённой фруктовым садом вилле, родилась одна из самых нежных и красивых историй любви. Элио (Тимоти Шаламе) – семнадцатилетний парень из образованной семьи, где говорят на итальянском, французском и английском языках. Оливер (Арми Хаммер) – молодой и мужественный ассистент из Америки, который приезжает в дом профессора, отца Элио, чтобы провести там лето. Он красив и уверен в себе, возможно, слегка надменен со своим «увидимся» в…