Назови меня своим именем, 2017

История внезапного романа, возникшего между подростком и летним гостем, посетившим особняк его родителей на итальянской Ривьере. В течение нескольких беспокойных недель неумолимый, но обреченный поток навязчивой идеи, восхищения и желания, неизбежно усиливает их страсть, доводя до порога отчаяния и сопутствующего страха перед невозможностью только одного: полной близости.
- Фильм занял 3 место на кинофестивале в Торонто в 2017 году и место на кинофестивале в Сиднее
1983 год, Италия. Элио семнадцать, и это лето он проводит на вилле у родителей, американского профессора и переводчицы-итальянки. Юноша c детства начитанный и любознательный, Элио разбавляет обычные летние занятия вроде купания в море и ленивого флирта с подругой Марцией чтением и транскрибированием классической музыки. В один прекрасный день, впрочем, безмятежность летнего отдыха нарушает приезд Оливера – молодого американского учёного, ассистента отца Элио.