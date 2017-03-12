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Горе-творец Горе-творец
Киноафиша Фильмы Горе-творец
The Disaster Artist

Горе-творец, 2017

2017 / США
7.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Причины посмотреть Факты О фильме

Начинающий актер Грег знакомится на уроках актерского мастерства с эксцентричным парнем по имени Томми Вайсо. Они оба мечтают покорить Голливуд, но Лос-Анджелес – очень дорогой город, жизнь в котором может себе позволить далеко не каждый. Неожиданно выясняется, что у Томми есть средства не только на квартиру в Городе ангелов, но и на съемки фильма. Единственное, чего у Томми точно нет, – это таланта, ни писательского, ни актерского, никакого. Но это его не останавливает – он решает снять фильм по собственному сценарию и сыграть в нем главную роль.

  • Фильм снят по автобиографической книге Грега Сестеро, соавтора и лучшего друга реального Томми Вайсо. Когда Грег Сестеро писал книгу, Томми Вайсо заметил, что только два актера могут сыграть его в адаптации: Джеймс Франко или Джонни Депп. Вайсо признался, что ему очень нравится актерская игра Франко в фильме «Жиголо». 
  • Для продвижения фильма дистрибьютор арендовал тот же рекламный щит на Хайленд-авеню в Лос-Анджелесе, который Томми Вайсо арендовал на протяжении пяти лет для рекламы фильма «Комната». 
  • Джеймс Франко утверждает, что Томми Вайсо одобрил «99,9%» фильма. Единственное, что подверглось критике Вайсо, – это освещение в первой сцене, но, по мнению Франко, это объясняется тем, что Томми был в солнцезащитных очках, когда смотрел эту сцену.
  • И Грег Сестеро, и Томми Вайсо появляются в небольших ролях в фильме.

Правдивая трагикомедия о создании фильма «Комната» (2003), вошедшего в историю как эталон бездарного кино. Начинающий актер-красавец Грек присоединяется к команде эксцентричного режиссера-дилетанта Томми Вайсо, полного энтузиазма снять и выпустить на большие экраны свой дебютный проект.

7.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2017
Премьера онлайн 20 февраля 2018
Премьера в мире 12 марта 2017
Возраст 18+
Режиссер
Джеймс Франко
Джеймс Франко
В ролях
Джеймс Франко
Джеймс Франко
Зои Дойч
Зои Дойч
Элисон Бри
Элисон Бри
Кристен Белл
Кристен Белл
Зак Эфрон
Зак Эфрон
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Горе-творец 3 постера
Золотой глобус Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Биографическая комедия о режиссёре Томми Вайсо (Джеймс Франко) и его друге Греге Сестеро (Дэйв Франко). Встретившись в конце девяностых, эти два начинающих актёра решили покорить Голливуд. Не имея никакого опыта, Вайсо и Сестеро пытаются попасть хоть в какой-то мало-мальски толковый проект, но, увы, у обоих сильно не хватает для этого таланта. Отчаявшись найти хоть что-то, Томми Вайсо решает самостоятельно снять фильм. Он пишет сценарий, покупает оборудование, нанимает актёров. И в итоге друзья…
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Мария Утехина 2 июля 2018, 17:05
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Anastasia Ganina 26 марта 2018, 22:36
Oh. Hi, Mark..
Фильм «Горе -Творец» Джеймса Франко рассказывает историю Томми Вайсо, о том как он пришел к идее создания этого фильма, как проходили… Читать дальше…
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саундтрек фильма Горе-творец
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
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