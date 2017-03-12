Горе-творец, 2017

Начинающий актер Грег знакомится на уроках актерского мастерства с эксцентричным парнем по имени Томми Вайсо. Они оба мечтают покорить Голливуд, но Лос-Анджелес – очень дорогой город, жизнь в котором может себе позволить далеко не каждый. Неожиданно выясняется, что у Томми есть средства не только на квартиру в Городе ангелов, но и на съемки фильма. Единственное, чего у Томми точно нет, – это таланта, ни писательского, ни актерского, никакого. Но это его не останавливает – он решает снять фильм по собственному сценарию и сыграть в нем главную роль.