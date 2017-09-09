Статус Брэда, 2017

Майк Уайт больше известен как актер, снимавшийся в фильмах «Господа Бронко» и «Школа рока». В его режиссерском портфолио пока только комедия «Год собаки» и сериал «Просветлённая». Для участия в новом проекте «Статус Брэда», к которому Уайт также написал сценарий, он пригласил немало известных актеров, среди которых: Бен Стиллер («Невероятная жизнь Уолтера Митти», «Знакомство с родителями», «Ночь в музее»), Остин Абрамс («Бумажные города», «Пятна от травы»), Дженна Фишер («Гигантский механический человек», «Офис»), Майкл Шин («Проклятый Юнайтед», «Мастера секса») и другие.
Сюжет фильма закручивается вокруг Брэда, который не может пожаловаться на плохую работу или несостоявшуюся семейную жизнь. Герой разъезжает с сыном по колледжам, где встречает своих бывших одноклассников, каждый из которых счастлив и успешен. И тут к нему приходит мысль, что он сделал что-то не так со своей жизнью и ничего не добился.
- Бен Стиллер и Майк Уайт работали вместе над проектом «Страна дураков»
- Бен Стиллер и Люк Уилсон уже в третий раз снимаются в одном кино. До это они участвовали в создании картин «Семейка Тененбаум» и «Телеведущий»
- Съемочные работы проходили в канадском Монреале
- Бену Стиллеру 51 год, тогда как его персонажу 47
У Брэда есть все, чтобы быть счастливым. Но, когда он встречает более успешных друзей детства, которые обставили его по всем статьям, он чувствует себя полным лузером.