Статус Брэда, 2017

Майк Уайт больше известен как актер, снимавшийся в фильмах «Господа Бронко» и «Школа рока». В его режиссерском портфолио пока только комедия «Год собаки» и сериал «Просветлённая». Для участия в новом проекте «Статус Брэда», к которому Уайт также написал сценарий, он пригласил немало известных актеров, среди которых: Бен Стиллер («Невероятная жизнь Уолтера Митти», «Знакомство с родителями», «Ночь в музее»), Остин Абрамс («Бумажные города», «Пятна от травы»), Дженна Фишер («Гигантский механический человек», «Офис»), Майкл Шин («Проклятый Юнайтед», «Мастера секса») и другие.

Сюжет фильма закручивается вокруг Брэда, который не может пожаловаться на плохую работу или несостоявшуюся семейную жизнь. Герой разъезжает с сыном по колледжам, где встречает своих бывших одноклассников, каждый из которых счастлив и успешен. И тут к нему приходит мысль, что он сделал что-то не так со своей жизнью и ничего не добился.