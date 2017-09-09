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Статус Брэда Статус Брэда
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Статус Брэда, 2017

2017 / США
6.6 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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У Брэда есть все, чтобы быть счастливым. Но, когда он встречает более успешных друзей детства, которые обставили его по всем статьям, он чувствует себя полным лузером.
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Майк Уайт больше известен как актер, снимавшийся в фильмах «Господа Бронко» и «Школа рока». В его режиссерском портфолио пока только комедия «Год собаки» и сериал «Просветлённая». Для участия в новом проекте «Статус Брэда», к которому Уайт также написал сценарий, он пригласил немало известных актеров, среди которых: Бен Стиллер («Невероятная жизнь Уолтера Митти», «Знакомство с родителями», «Ночь в музее»), Остин Абрамс («Бумажные города», «Пятна от травы»), Дженна Фишер («Гигантский механический человек», «Офис»), Майкл Шин («Проклятый Юнайтед», «Мастера секса») и другие.

Сюжет фильма закручивается вокруг Брэда, который не может пожаловаться на плохую работу или несостоявшуюся семейную жизнь. Герой разъезжает с сыном по колледжам, где встречает своих бывших одноклассников, каждый из которых счастлив и успешен. И тут к нему приходит мысль, что он сделал что-то не так со своей жизнью и ничего не добился.  

- Бен Стиллер и Майк Уайт работали вместе над проектом «Страна дураков»

- Бен Стиллер и Люк Уилсон уже в третий раз снимаются в одном кино. До это они участвовали в создании картин «Семейка Тененбаум» и «Телеведущий»

- Съемочные работы проходили в канадском Монреале

- Бену Стиллеру 51 год, тогда как его персонажу 47

У Брэда есть все, чтобы быть счастливым. Но, когда он встречает более успешных друзей детства, которые обставили его по всем статьям, он чувствует себя полным лузером.

6.6 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2017
Премьера в России 14 сентября 2017
Премьера онлайн 24 августа 2018
Премьера в мире 9 сентября 2017
Возраст 18+
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Майк Уайт
Майк Уайт
В ролях
Бен Стиллер
Бен Стиллер
Остин Абрамс
Остин Абрамс
Дженна Фишер
Дженна Фишер
Майкл Шин
Майкл Шин
Джемейн Клемент
Джемейн Клемент
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Статус Брэда 4 постера
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Статус Брэда смотреть онлайн

Статус Брэда
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за 1 рубль
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Так бывает: проснешься ночью – и вдруг поймешь, что с тобой что-то не так. Что жизнь щелкнула тебя по носу, изящно показала средний палец и записала твою фамилию в графу «неудачники». И что тебе уже 47, а ты все еще никто и звать никак. Нет, конечно, кто-то скажет, что всё прекрасно и беспокоиться не о чем. Дом есть, семья здорова, сын в колледж собрался. Может, даже в Гарвард его возьмут – смышленый, вроде, пацан. Да и дело твое пока еще на плаву: благотворительный фонд…
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