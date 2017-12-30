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Назови меня своим именем - трейлер
Киноафиша Трейлеры Назови меня своим именем. Трейлер

Назови меня своим именем. Трейлер

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Дата публикации: 2 августа 2017
Назови меня своим именем – 1983 год, Италия. Элио семнадцать, и это лето он проводит на вилле у родителей, американского профессора и переводчицы-итальянки. Юноша c детства начитанный и любознательный, Элио разбавляет обычные летние занятия вроде купания в море и ленивого флирта с подругой Марцией чтением и транскрибированием классической музыки. В один прекрасный день, впрочем, безмятежность летнего отдыха нарушает приезд Оливера – молодого американского учёного, ассистента отца Элио.    
Комментарии Обсудить в чате
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Анна Пермякова 30 декабря 2017, 19:50
Это невероятно чувственный, трогательный, атмосферный фильм. Он как оголенный нерв, настолько прошибает. Тимоти Шаламе - просто открытие года, невероятно талантливый парень, который еще обязательно себя проявит. Арми Хаммер - красавец и тоже актер шикарный. Фильму хочется аплодировать, после того как полчаса посидишь в оцепенении от нахлынувших чувств.
30 декабря 2017, 19:50 Ответить
Ольга Шнейдер 11 июля 2019, 18:54
Оценка
Очень красивый и трогательный фильм о первой любви, продолжение которой невозможно. Подросток влюбляется в молодого аспиранта, оба понимают ненормальность подобных отношений и половину фильма старательно игнорируют друг друга. Но настоящее чувство сильнее предрассудков, поэтому происходит то, что должно было случиться.
Постельные сцены весьма яркие, но без пошлости, поцелуи парней вызывают не отвращение, а стойкое чувство зависти к Тимоти Шаламе, которому посчастливилось оказаться в объятиях такого красавца))).
Арми Хаммер в данной роли смог порадовать не только красотой и обаянием, но и продемонстрировать актерский талант, в котором ему упорно отказывали критики. Номинирован на "Золотой глобус"
11 июля 2019, 18:54 Ответить
Павел Павлов 22 января 2022, 11:12
Оценка
Прекрасный фильм о высокой любви мужчины и мальчика
22 января 2022, 11:12 Ответить
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8.1 Назови меня своим именем
Назови меня своим именем драма, мелодрама, 2017, Италия / Франция / Бразилия / США
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