Назови меня своим именем
– 1983 год, Италия. Элио семнадцать, и это лето он проводит на вилле у родителей, американского профессора и переводчицы-итальянки. Юноша c детства начитанный и любознательный, Элио разбавляет обычные летние занятия вроде купания в море и ленивого флирта с подругой Марцией чтением и транскрибированием классической музыки. В один прекрасный день, впрочем, безмятежность летнего отдыха нарушает приезд Оливера – молодого американского учёного, ассистента отца Элио.
Постельные сцены весьма яркие, но без пошлости, поцелуи парней вызывают не отвращение, а стойкое чувство зависти к Тимоти Шаламе, которому посчастливилось оказаться в объятиях такого красавца))).
Арми Хаммер в данной роли смог порадовать не только красотой и обаянием, но и продемонстрировать актерский талант, в котором ему упорно отказывали критики. Номинирован на "Золотой глобус"
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