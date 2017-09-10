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Сука - судьба Сука - судьба
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If You Saw His Heart / Si tu voyais son coeur

Сука - судьба, 2017

2017 / Франция
5.2 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 4.8
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Дебютный полнометражный проект Джоан Шемла с Гаэль Гарсия Берналем в главной роли
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Причины посмотреть Факты О фильме

«Сука - судьба» - это дебютный полнометражный проект Джоан Шемла, которая до этого сняла лишь короткометражки «Доктор Наци»  и «Человек с золотым мозгом». В картине снялись такие актёры, как Гаэль Гарсиа Берналь («В фокусе», «Сука - любовь», «Моцарт в джунглях»), Марина Вакт («Это как день посреди ночи»), Науэль Перес Бискаярт («Идеальное будущее», «Стефан Цвейг») и другие. 

«Сука - судьба» рассказывает о том, что судьба может быть одновременно жестокой и благосклонной. Потеряв лучшего друга в результате несчастного случая, главный герой Даниэль начинает смотреть на мир исключительно в серых тонах. Он начинает участвовать в грабежах и браться за довольно грязную работу, а выхода из депрессии пока не придвидется. Но тут он встречает Франсин, которая меняет всё...

- Актёр Гаэль Гарсия Берналь играл также в фильме «Сука - любовь», который никак не связан с сюжетом картины «Сука - судьба»

- «Сука - судьба» - полнометражный дебют Джоан Шемлы

- Сценарий к фильму написала также Джоан Шемла

- Марина Вакт играла в короткометражном фильме Шемлы "L'homme à la cervelle d'or"

После несчастного случая, оборвавшего жизнь его лучшего друга, Даниэль влачит жалкое существование, участвуя в мелких грабежах и не чурается грязной работы. Неожиданно мрак ежедневного существования пронзает луч света — Даниэль встречает Франсин.

5.2 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 4.8
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 30 ноября 2017
Премьера в мире 10 сентября 2017
Возраст 16+
Прокатчик Кинологистика
Прокатчик CD Land
Режиссер
Джоан Шемла
Джоан Шемла
В ролях
Гаэль Гарсия Берналь
Гаэль Гарсия Берналь
Марина Вакт
Марина Вакт
Науэль Перес Бискаярт
Науэль Перес Бискаярт
Карим Леклу
Карим Леклу
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Сука - судьба 4 постера
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Сука - судьба смотреть онлайн

Сука - судьба
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Молодой цыган Даниэль (Гаэль Гарсия Берналь) болезненно переживает смерть близкого друга (Науэль Перес Бискаярт). Чувство вины и одиночество разрывают молодого человека изнутри, его мучают галлюцинации. Он живет в грязной ночлежке, чей хозяин Али (Аббес Захмани) превратил опеку над людьми, нуждающимися в помощи, в бизнес и готов порвать кого угодно за несколько сотен евро. Сам же Даниэль еле сводит концы с концами и стремительно обрастает долгами. Постоянной работы у него нет, он не может…
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
«Сука-судьба» на экране Новой сцены Александринского театра 28 декабря на экране Новой сцены Александринского театра в рамках программы «Кино в театре» покажут новую французскую драму «Сука-судьба» Джоан Шемлы с Гаэлем Гарсией Берналем
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22 декабря 2017 23:31
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