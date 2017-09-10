Сука - судьба, 2017

«Сука - судьба» - это дебютный полнометражный проект Джоан Шемла, которая до этого сняла лишь короткометражки «Доктор Наци» и «Человек с золотым мозгом». В картине снялись такие актёры, как Гаэль Гарсиа Берналь («В фокусе», «Сука - любовь», «Моцарт в джунглях»), Марина Вакт («Это как день посреди ночи»), Науэль Перес Бискаярт («Идеальное будущее», «Стефан Цвейг») и другие.

«Сука - судьба» рассказывает о том, что судьба может быть одновременно жестокой и благосклонной. Потеряв лучшего друга в результате несчастного случая, главный герой Даниэль начинает смотреть на мир исключительно в серых тонах. Он начинает участвовать в грабежах и браться за довольно грязную работу, а выхода из депрессии пока не придвидется. Но тут он встречает Франсин, которая меняет всё...