Страна Франция / Италия

Продолжительность 1 час 35 минут

Год выпуска 1949

Премьера в мире 1 января 1950

Производство Franco London Films, Universalia Film, Ente Nazionale Industrie Cinematografiche (ENIC)

Другие названия

La beauté du diable, Beauty and the Devil, Die Schönheit des Teufels, La belleza del diablo, La bellezza del diavolo, The Beauty of the Devil, Az ördög szépsége, Dablova krasa, De macht van de duivel, Der Pakt mit dem Teufel, Diablova krasa, Djævlens skønhed, Djävulens bländverk, Entre a Mulher e o Diabo, Faust - Djevelens skjønnhet, Frumusețea diavolului, I omorfia tou diavolou, La bellesa del diable, Lepotica i djavo, O Preço da Juventude, Paholaisen kauneus, Pakt mit dem Teufel, Urok szatana, Красота дьявола, Хубостта на дявола, 悪魔の美しさ