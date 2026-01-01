Оповещения от Киноафиши
Рейтинги
7.4 Рейтинг IMDb: 7.3
2 постера
Киноафиша Фильмы Красота дьявола

Красота дьявола

Beauté du diable, La 18+
Страна Франция / Италия
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 1949
Премьера в мире 1 января 1950
Дата выхода
1 января 1950 Италия
25 августа 1952 США
17 марта 1950 Франция
Производство Franco London Films, Universalia Film, Ente Nazionale Industrie Cinematografiche (ENIC)
Другие названия
La beauté du diable, Beauty and the Devil, Die Schönheit des Teufels, La belleza del diablo, La bellezza del diavolo, The Beauty of the Devil, Az ördög szépsége, Dablova krasa, De macht van de duivel, Der Pakt mit dem Teufel, Diablova krasa, Djævlens skønhed, Djävulens bländverk, Entre a Mulher e o Diabo, Faust - Djevelens skjønnhet, Frumusețea diavolului, I omorfia tou diavolou, La bellesa del diable, Lepotica i djavo, O Preço da Juventude, Paholaisen kauneus, Pakt mit dem Teufel, Urok szatana, Красота дьявола, Хубостта на дявола, 悪魔の美しさ
Режиссер
Рене Клер
В ролях
Мишель Симон
Мишель Симон
Жерар Филип
Симона Валере
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

7.4
Оцените 12 голосов
7.3 IMDb
