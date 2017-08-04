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All About Eve

Все о Еве, 1950

1950 / США
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14 голосов Рейтинг IMDb: 8.2
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Причины посмотреть Факты О фильме

Звезда Бродвея Марго Ченнинг знакомится со своей ярой поклонницей. Молодая женщина по имени Ева Харрингтон признается актрисе, что ее возлюбленный погиб в годы войны, и все, что дарит ей радость и надежду после столь тяжкой утраты, – театр и актерский талант Марго. Чтобы иметь возможность чаще видеть своего кумира, девушка переехала из Сан-Франциско в Нью-Йорк. Тронутая и польщенная словами поклонницы, мисс Ченнинг берет ее себе в помощницы. Вскоре она замечает, что Ева не упускает случая завести знакомство с влиятельными персонами, а затем узнает, что наивная с виду девица намеревается занять ее место на сцене…

  • Бетт Дэвис (Марго) влюбилась в коллегу по съемочной площадке Гэри Меррилла (Билл). В июле 1950 года, спустя несколько недель после завершения работы над картиной, пара вступила в брак. 
  • В 1983 году Бетт Дэвис из-за проблем со здоровьем покинула сериал «Отель», в котором снималась на тот момент. По иронии судьбы в кадре ее заменила исполнительница роли Евы Энн Бакстер. 
  • Сразу четыре актрисы, сыгравшие в фильме, были номинированы на премию «Оскар» за лучшую женскую роль первого либо второго плана. Это были Энн Бакстер, Бетт Дэвис, Селеста Холм (Карен) и Тельма Риттер (Бёрди).

Стареющая звезда Бродвея Марго Ченнинг имела все: успех, друзей, молодого любовника. Скромная и трудолюбивая Ева становится ее помощницей, выполняющей все желания хозяйки. Быстрее всех понимает, что Евой движет желание стать "новой Марго Ченнинг", циничный театральный критик Эддисон Де Витт. Пресыщенный жизнью и презирающий окружающую его благопристойность, он решает помочь молодой карьеристке. Она становится его благодарной ученицей и упорно, не гнушаясь ничем, идет к вершинам славы, предавая окружающих ее людей…

7.5 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 8.2
Продолжительность 2 часа 18 минут
Год выпуска 1950
Премьера в мире 6 октября 1950
Возраст 12+
Режиссер
Джозеф Лео Манкевич
В ролях
Бетт Дэвис
Бетт Дэвис
Энн Бакстер
Джордж Сандерс
Селеста Холм
Гэри Меррилл
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Все о Еве 3 постера
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4 августа 2017 13:46
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