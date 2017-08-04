Все о Еве, 1950

Звезда Бродвея Марго Ченнинг знакомится со своей ярой поклонницей. Молодая женщина по имени Ева Харрингтон признается актрисе, что ее возлюбленный погиб в годы войны, и все, что дарит ей радость и надежду после столь тяжкой утраты, – театр и актерский талант Марго. Чтобы иметь возможность чаще видеть своего кумира, девушка переехала из Сан-Франциско в Нью-Йорк. Тронутая и польщенная словами поклонницы, мисс Ченнинг берет ее себе в помощницы. Вскоре она замечает, что Ева не упускает случая завести знакомство с влиятельными персонами, а затем узнает, что наивная с виду девица намеревается занять ее место на сцене…
Стареющая звезда Бродвея Марго Ченнинг имела все: успех, друзей, молодого любовника. Скромная и трудолюбивая Ева становится ее помощницей, выполняющей все желания хозяйки. Быстрее всех понимает, что Евой движет желание стать "новой Марго Ченнинг", циничный театральный критик Эддисон Де Витт. Пресыщенный жизнью и презирающий окружающую его благопристойность, он решает помочь молодой карьеристке. Она становится его благодарной ученицей и упорно, не гнушаясь ничем, идет к вершинам славы, предавая окружающих ее людей…