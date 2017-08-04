Все о Еве, 1950

Звезда Бродвея Марго Ченнинг знакомится со своей ярой поклонницей. Молодая женщина по имени Ева Харрингтон признается актрисе, что ее возлюбленный погиб в годы войны, и все, что дарит ей радость и надежду после столь тяжкой утраты, – театр и актерский талант Марго. Чтобы иметь возможность чаще видеть своего кумира, девушка переехала из Сан-Франциско в Нью-Йорк. Тронутая и польщенная словами поклонницы, мисс Ченнинг берет ее себе в помощницы. Вскоре она замечает, что Ева не упускает случая завести знакомство с влиятельными персонами, а затем узнает, что наивная с виду девица намеревается занять ее место на сцене…